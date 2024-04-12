Почеттино о травмах в «Челси»: «Было бы справедливо, если бы у нас был здоровый состав. Не можем доказать, что являемся хорошей командой и способны бороться за большие достижения»

Маурисио Почеттино посетовал на травмы «Челси» в этом сезоне.

Игру с «Эвертоном» могут пропустить, помимо прочих, Энцо Фернандес, Рахим Стерлинг и Аксель Дисаси.

«Было бы справедливо, если бы у нас был здоровый состав. Мы не можем доказать, что являемся хорошей командой и способны бороться за большие достижения.

Очень тяжело, когда у есть проблемы с составом. Мы хотим усилить конкуренцию между футболистами, но это не оправдание», – сказал главный тренер « ».