Почеттино о травмах в «Челси»: «Было бы справедливо, если бы у нас был здоровый состав. Не можем доказать, что являемся хорошей командой и способны бороться за большие достижения»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Аксель Дисаси Энцо Фернандес Здоровье Футбол

Маурисио Почеттино посетовал на травмы «Челси» в этом сезоне.

Игру с «Эвертоном» могут пропустить, помимо прочих, Энцо Фернандес, Рахим Стерлинг и Аксель Дисаси.

«Было бы справедливо, если бы у нас был здоровый состав. Мы не можем доказать, что являемся хорошей командой и способны бороться за большие достижения.

Очень тяжело, когда у есть проблемы с составом. Мы хотим усилить конкуренцию между футболистами, но это не оправдание», – сказал главный тренер «Челси».

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5 комментариев
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На то ты и главный тренер чтобы находить выход и предотвращать эти травмы, с полностью здоровым составом хорошо играть многого ума не надо
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Какой же клоун
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Травмы во всех командах, не надо педалировать эту тему.
При этом закупился Челси на 2 состава.
( кого - это уже другой вопрос).
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Ответ Arima Baki
На то ты и главный тренер чтобы находить выход и предотвращать эти травмы, с полностью здоровым составом хорошо играть многого ума не надо
Сам хоть понял что написал ? Предотвращать травмы», со здоровым составом хорошо играть ума не надо»
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Ответ Chistian Jadson
Сам хоть понял что написал ? Предотвращать травмы», со здоровым составом хорошо играть ума не надо»
Тренер берет ответственность за команду, тренировочный процесс, восстановление, набор персонала в мед штаб, нагрузки все это во что может воздействовать тренер. Он говорит что плохо играют из-за травм, но почему условный Ливерпуль с этим справляется а Челси нет?
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