Почеттино о Нкунку, сыгравшем 10 раз за сезон: «Не знаем, когда он вернется. Восстановление занимает больше времени, чем ожидалось»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Здоровье Футбол

У Маурисио Почеттино спросили, сыграет ли еще Кристофер Нкунку в этом сезоне.

«Сейчас мы не знаем, когда у него будет возможность начать тренироваться с командой. На данный момент он не работает с нами.

Рецидива не было, мне об этом неизвестно. Он восстанавливается, но это занимает больше времени, чем ожидалось», – сказал главный тренер «Челси».

Нкунку, подписанный летом более чем за 60 млн евро, в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах. Он не выходит на поле с конца февраля.

Со статистикой француза можно ознакомиться здесь.

Нкунку травмировался третий раз за сезон. Опять?

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4 комментария
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Вернётся, чтоб опять вылететь?
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