Почеттино о Нкунку, сыгравшем 10 раз за сезон: «Не знаем, когда он вернется. Восстановление занимает больше времени, чем ожидалось»

У Маурисио Почеттино спросили, сыграет ли еще Кристофер Нкунку в этом сезоне.

«Сейчас мы не знаем, когда у него будет возможность начать тренироваться с командой. На данный момент он не работает с нами.

Рецидива не было, мне об этом неизвестно. Он восстанавливается, но это занимает больше времени, чем ожидалось», – сказал главный тренер « ».

Нкунку, подписанный летом более чем за 60 млн евро, в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах. Он не выходит на поле с конца февраля.

Со статистикой француза можно ознакомиться здесь.

Нкунку травмировался третий раз за сезон. Опять?