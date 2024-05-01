Первое слушание по делу об экстрадиции Промеса может пройти онлайн из-за дождей с грозами в ОАЭ

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Первое слушание по делу об экстрадиции Квинси Промеса может пройти онлайн.

Напомним, футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме. В Нидерландах он заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.

Первое заседание суда по вопросу об экстрадиции игрока должно состояться 2 мая

По информации «Р-Спорт», слушание может пройти в дистанционном формате – в ОАЭ ожидаются сильные дожди с грозами, которые начнутся в среду вечером. Правительство Дубая призвало все правительственные организации работать удаленно в четверг и пятницу.

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8 комментариев
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Сын мэра Орска переживает, наверное. Не туда свалил
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Как-то последние 3 матча Спартак неплохо играет, что все и забыли про Промеса ))
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За решеткой уже 2 месяца, но они не пойдут в зачет. И все из-за дтп.
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Ответ justbored
В этой истории есть всё кажется - вмешательство сил стихии старый проверенный приём для нагнетания (мело)драматизма.
Землетрясения стало на пути великого комбинатора ©
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Небо плачет
Промеса судить будут
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