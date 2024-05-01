Первое слушание по делу об экстрадиции Промеса может пройти онлайн из-за дождей с грозами в ОАЭ

Первое слушание по делу об экстрадиции Квинси Промеса может пройти онлайн.

Напомним, футболист « » был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме. В Нидерландах он заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.

Первое заседание суда по вопросу об экстрадиции игрока должно состояться 2 мая.

По информации « », слушание может пройти в дистанционном формате – в ОАЭ ожидаются сильные дожди с грозами, которые начнутся в среду вечером. Правительство Дубая призвало все правительственные организации работать удаленно в четверг и пятницу.