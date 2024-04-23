Первое заседание по вопросу выдачи Промеса в Нидерланды состоится 2 мая

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес ТАСС Футбол

Дело об экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды начнут рассматривать в мае.

Футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на RTL Boulevard, 2 мая состоится первое заседание суда по делу об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды.

Напомним, в нидерландах Промес заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.

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31 комментарий
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А в Тушино сейчас ужин и борщ со сметаной
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
Поздравляю. Вы первый.
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Пусть выдают Промеса Нидерландам. Справедливость должна восторжествовать.
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Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Наркобарыга должен сидеть в тюрьме.
Твой ник прекрасно сочетается с твоим комментарием))))
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Ответ ss_podonok
Комментарий скрыт
Своих же уголовников не хватает
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Ответ таксёр
А Спартак сейчас как-то участвует в его судьбе? Или смирились с потерей? ( без всякой иронии)
Просто чисто логически даже - а как Спартак может учавствовать в его судьбе? Гражданин Нидерландов, правонарушение совершил в ОАЭ, суд в ОАЭ. Разве что адвокатов нанять, но это он и сам может.

Спартак уже знатно поучаствовал :) Зачем-то вывез его во время суда, хотя до этого не вывозил. Молчал, когда нужно было что-то сказать. Мозги могли попробовать вправить, штрафами и тд. Все что могли сделать - Спартак уверенно не сделал)
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"Как убивали Спартак"
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Ответ Император Плутона
хана ему
Шейха
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Неправильный какой-то заголовок. Надо так: "Первое заседание по экстрадиции легендарного спартаковца, своего в доску русского, будущего детского тренера в системе Спартака, обвиняемого в..." и так далее.
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Он ещё не там? Странно
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хана ему
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Ответ сергей петров
Про него уже все забыли
Да как можно, что Вы?! "Спартаковцы своих не бросают". А Промес - уголовная легенда Спартака, свой в доску русский, будущий детский тренер в системе Спартака... В общем, спартачи сейчас наверняка подкоп копают. Прямо из Тарасовки под тюрьму, в которой содержат дорогого их сердцу наркоторговца.
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Свою карьеру загубил делами в наркоторговле. Чем думал парень, когда этим занимался - непонятно.

Выигрывал трофеи, играл в Ла Лиге, деньги приличные получал. И всё равно недостаточно чтоб удовлетворить свою жизнь.
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Ответ Антон Фалафель
Если экстрадируют, будем обменивать его и Красикова на Гаршковича. Лавров должен порешать.
Кому нужен наркобарыга? xD обменивать он собрался.
Кого из них удерживает Голландия? Мы так всех петухов с зон сможем обменять
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Ответ Давид Agabekyan
Своих же уголовников не хватает
Дых по мнению болельщиков Спартака в стране наркоторговцев остро не хватает, именно такие люди и нужны России!
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Ответ OldRedWhite
Не стыдно Вам играть на руку нидерландским реваншистам и агрессивному блоку НАТО ? Чемодан , вокзал , Гаага !
Гражданина НИДЕРЛАНДОВ осудили в НИДЕРЛАНДАХ и ОАЭ за нарушение законов НИДЕРЛАНДОВ и ОАЭ. Причём тут геополитика?
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Ответ OldRedWhite
Не стыдно Вам играть на руку нидерландским реваншистам и агрессивному блоку НАТО ? Чемодан , вокзал , Гаага !
А вдруг он шпиен натовский, засланный казачок. Нет, тут так с бухты барахты нельзя решать. Надо нашего кого в Нидерланды заслать, хоть и Соболева, пускай на месте все выяснит.
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Ответ Циник Петербургский
Да как можно, что Вы?! "Спартаковцы своих не бросают". А Промес - уголовная легенда Спартака, свой в доску русский, будущий детский тренер в системе Спартака... В общем, спартачи сейчас наверняка подкоп копают. Прямо из Тарасовки под тюрьму, в которой содержат дорогого их сердцу наркоторговца.
Метро из Домодедово. Следующая станция -Дубай.
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Ответ таксёр
А Спартак сейчас как-то участвует в его судьбе? Или смирились с потерей? ( без всякой иронии)
Зарплату ему продолжает платить. Плата за молчание о соучастии Спартака в его бизнесе.
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Ваня Карпов, инсайдер, что за ерунда?
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Комментарий удален модератором
Надо думать, в Голландии тюрьмы-то комфортнее, чем в Дубае. Стропвафли и сыр на обед дают.
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Про него уже все забыли
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ну хоть какая движуха
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А для вас я - никто, как и вы для меня!
Я плюю на закон, вы меня - в лагеря!
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выдадут. токсичная статья для арабов. у него 0 шансов
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А Спартак сейчас как-то участвует в его судьбе? Или смирились с потерей? ( без всякой иронии)
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