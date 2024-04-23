Первое заседание по вопросу выдачи Промеса в Нидерланды состоится 2 мая

Дело об экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды начнут рассматривать в мае.

Футболист « » был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на RTL Boulevard, 2 мая состоится первое заседание суда по делу об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды.

Напомним, в нидерландах Промес заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.