Первое заседание по вопросу выдачи Промеса в Нидерланды состоится 2 мая
Дело об экстрадиции Квинси Промеса в Нидерланды начнут рассматривать в мае.
Футболист «Спартака» был задержан полицией после сборов команды в ОАЭ и не смог вернуться в Россию. Сейчас Промес находится в дубайской тюрьме.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на RTL Boulevard, 2 мая состоится первое заседание суда по делу об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды.
Напомним, в нидерландах Промес заочно приговорен в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде кокаина и нападение с ножом на родственника.
Твой ник прекрасно сочетается с твоим комментарием))))
Спартак уже знатно поучаствовал :) Зачем-то вывез его во время суда, хотя до этого не вывозил. Молчал, когда нужно было что-то сказать. Мозги могли попробовать вправить, штрафами и тд. Все что могли сделать - Спартак уверенно не сделал)
Выигрывал трофеи, играл в Ла Лиге, деньги приличные получал. И всё равно недостаточно чтоб удовлетворить свою жизнь.
Кого из них удерживает Голландия? Мы так всех петухов с зон сможем обменять
Я плюю на закон, вы меня - в лагеря!