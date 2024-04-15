Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Фоден – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 7-й, Виртц – 9-й, Роналду – 19-й, Месси – 20-й

Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году.

Топ-20 выглядит так:

1. («Реал»)

2. («Манчестер Сити»)

3. (« »)

4. («Манчестер Сити»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. (« »)

7. («Реал»)

8. (« »)

9. Флориан Виртц («Байер»)

10. Букайо Сака («Арсенал»)

11. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

13. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

14. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

15. Деклан Райс («Арсенал»)

16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

17. Лаутаро Мартинес («Интер»)

18. Родриго («Реал»)

19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»).