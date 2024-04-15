Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Фоден – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 7-й, Виртц – 9-й, Роналду – 19-й, Месси – 20-й

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Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. 

Топ-20 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

3. Килиан МбаппеПСЖ»)

4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. Харри КейнБавария»)

7. Винисиус Жуниор («Реал»)

8. Антуан ГризманнАтлетико»)

9. Флориан Виртц («Байер»)

10. Букайо Сака («Арсенал»)

11. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

13. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

14. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

15. Деклан Райс («Арсенал»)

16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

17. Лаутаро Мартинес («Интер»)

18. Родриго («Реал»)

19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»).

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120 комментариев
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Месси за чм еще один полагается
+96
-25
+71
Ответ FilinMD
До конца ЛЧ и Евро это пока вилами по воде
До копы
+67
-9
+58
Наступит день, когда эти двое перестанут попадать в списки?
Про одного я хоть иногда вижу новости про какие-то там хет трики в верблюжей лиге, да и то кому это очко надо, а инопланетянин чем занят в своем бургер шапито?
+66
-18
+48
Ответ Айхальский
Беллингем, Фоден, Родри кто то из них
Джуд в последние месяцы не лучший даже в Реале, не то что в мире. Ни о каком ЗМ речи быть не может.
+48
-6
+42
Почему Виртц только на 9 месте? Огненный сезон проводит в Леверкузене
+33
-2
+31
До конца ЛЧ и Евро это пока вилами по воде
+28
-2
+26
Ответ Predator87
ну это всего лишь чемп.в лч байер не играет,да и евро неизвестно как сложится
То есть у одного Bиртца не известно как Евро сложится, а у остальных претендентов на ЗМ известно?
+22
-1
+21
У кого ещё впечатление, что нынешний список претендентов слабее любого списка 10-20 летней давности? (Даже без Месси и Роналду).
+15
-3
+12
Ответ ОттоДракула
19. Криштиану Роналду («Аль-Наср») 20. Лионель Месси («Интер Майами»). Эти двое опять каким образом сюда затесались?
Сначала ты работаешь на зачетку, потом она работает на тебя
+15
-3
+12
Беллингем всё ещё фаворит за первые два месяца? Парня уже несколько месяцев не видно, но королевский пиар работает. Почему нет Гирраси?
+12
-1
+11
Ответ FilinMD
До конца ЛЧ и Евро это пока вилами по воде
Холланд в том году так же думал 😁
+20
-9
+11
Ответ Ramiz Tamazanov
Месси за чм еще один полагается
А Роналду за ноль трофеев в пустыне
+30
-20
+10
Ответ Yurkspb
У кого ещё впечатление, что нынешний список претендентов слабее любого списка 10-20 летней давности? (Даже без Месси и Роналду).
У тех кто живет прошлым. Когда я был мелкий говорили что Зиданы, Шевченко, Роналдо говно, а вот раньше игроки были. Потом уже Кака, КР, Месси какие то смазливые были, а помните какие игроки в Галактикосе играли или в Баварии на стыке веков. Теперь нынешние говно, а вот Месси и Роналду игроками были.
+12
-2
+10
Пока что нет смысла делать такие рейтинги. Ещё ЛЧ и Евро впереди. Вообще, очень хотелось бы, чтобы выиграл Родри. Очень недооцененный игрок.
+10
-2
+8
Фоден в очной встрече показал кто технарь, а кто дровосек из Бирмингема🤭
+12
-4
+8
Ответ Yurkspb
У кого ещё впечатление, что нынешний список претендентов слабее любого списка 10-20 летней давности? (Даже без Месси и Роналду).
Притом впечатление полностью обманчивое. B тройку на ЗМ попадали такие игроки как Бэкс, Оуэн, Лэмпард, Стиви Джи, Деку, а надо быть прям сильно отбитым чтобы утверждать что они сильнее например де Брюйне или Мбаппе. Фиг с ним фанаты Ливерпуля или Челси может будут бить себя в грудь и доказывать что рыжий опорник никто, но Оуэн слабее Мбаппе, а Бэкс во всём слабее де Брюйне. Да даже в МЮ были игроки явно сильнее Дэвида.
И это я назвал тройки, а в десятки и 20 там вообще бездари попадали.
+6
0
+6
ЗМ разыграют между собой Ван Дейк, Месси и Роналду. Интриги никакой, те голы в ворота Абхи и Солт-Лейк Сити поразили весь мир, а игра Ван Дейка против Аталанты топ)
+14
-8
+6
Ответ EmilAshikyan
Почему Виртц только на 9 месте? Огненный сезон проводит в Леверкузене
ну это всего лишь чемп.в лч байер не играет,да и евро неизвестно как сложится
+7
-2
+5
Ну все, теперь Фодена не остановить)
+5
0
+5
Ответ Ramiz Tamazanov
Месси за чм еще один полагается
У фруктовых всё ещё 🔥 после ЧМ)
+23
-19
+4
Ответ Scorpio
Наступит день, когда эти двое перестанут попадать в списки? Про одного я хоть иногда вижу новости про какие-то там хет трики в верблюжей лиге, да и то кому это очко надо, а инопланетянин чем занят в своем бургер шапито?
да какая разница.все равно места после 3 ничего не решает.главная первая тройка а все остальное не важно
+9
-5
+4
Родри, Фоден, Райс
Мне больше это трио нравится.
+5
-1
+4
Ответ Блуждающий странник
ЗМ разыграют между собой Ван Дейк, Месси и Роналду. Интриги никакой, те голы в ворота Абхи и Солт-Лейк Сити поразили весь мир, а игра Ван Дейка против Аталанты топ)
Ван Дейк просто делал косплей на Джеррарда. Получилось 1 в 1.
+4
0
+4
Буду рад если Фоден получит зм очень нравится как он играет. Но надо выдать яркий перфоманс в ЛЧ или Евро.
+4
0
+4
Гризманн и Салах выше Де Брюйне 🤔
+5
-1
+4
Холанн по его игре в этом сезоне прямо слишком высоко, в том году голами он реабилитировал свою общую бесполезность на поле, но в этом сезоне норвежец всё чаще смотрится инородным телом, и такое ощущение что этой команде он не особо и нужен, свои голы Сити и так забивает, тем более с таким Фоденом и более полезным Альваресом, который когда поправит прицел, станет настоящим бомбардиром. Холанн чистый завершитель, вы помните чтоб тот же Ван Нистелрой всерьёз претендовал на ЗМ? А ведь он забивал пачками, но котировали таких парней, как Недвед, Роналдиньо, Кака, потому что не через них шла игра, а подставлять ногу и без того было кому. Ну и даже форварды - обладатели ЗМ типа Роналдо и Шевченко умели создать себе момент сами, по сути нет открытого пространства, куда можно на скорости ворваться - нет Холанна, поэтому Мбаппе всегда будет котироваться выше, ведь он может брать игру на себя, в том числе за счёт техники, которой у норвежца нет.
+4
-1
+3
Беллингем не заслужил
+5
-2
+3
Ответ ОттоДракула
19. Криштиану Роналду («Аль-Наср») 20. Лионель Месси («Интер Майами»). Эти двое опять каким образом сюда затесались?
У них связи)
+3
0
+3
Беллингем, Фоден, Родри кто то из них
+5
-2
+3
Альварес, Салах и Ван Дейк лишние
+5
-2
+3
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