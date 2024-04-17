Де Брюйне, Холанд, Беллингем, Кроос, Эдерсон и Винисиус – в старте на матч «Ман Сити» – «Реал»

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«Манчестер Сити» и «Реал» представили составы на матч Лиги чемпионов.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выбрал следующих футболистов:

вратарь: Эдерсон;

защита: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол;

полузащита: Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Филип Фоден, Джек Грилиш;

нападение: Эрлинг Холанд.

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти с первой минуты выпустит таких игроков:

вратарь: Андрей Лунин;

защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

полузащита: Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Джуд Беллингем;

нападение: Родриго, Винисиус Жуниор.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени.

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38 комментариев
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Начо... надеюсь не начудит.
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Состав у Сити конечно имбовый... Все сильнейшие выйдут. И быстрые Уокер, Аканджи под бегунков.
+19
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Лунин, Начо... У Сити страшно атакующий состав. Очень тяжело будет.
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0
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Скрытый финал. Думаю, победитель этой пары возьмёт ушастого.
Надеюсь, пройдет Реал. За сити не могу болеть из-за многолетнего мошенничества
+6
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+5
Ответ Roma Khamraliev
Лунин, Начо... У Сити страшно атакующий состав. Очень тяжело будет.
Да у Сити полная обойма, но Реал должен сделать это.
+5
-1
+4
Ответ Эркинбек Апаканов
Начо... надеюсь не начудит.
Надеемся и верим в капитана✊
+4
0
+4
ну если с таким составом Реал пройдет, то снимаю шляпу перед гением Папы Карло 🤠
но пока больше похоже на слив...
+4
-3
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Прошлый раз получилось 0:4 от таких экспериментов
Прошлый раз 3-3 было
+1
0
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Кросс опорник опять?!
А кто там должен быть ?
+1
0
+1
Ответ pliev1705@icloud.com
По факту ни на одной позиции игрок Сити не сильнее игрока Реала. Другое дело , Гвардиола не дает им играть спустя рукава , как это делал Беллингем в первой игре
Это очень, очень смелое заявление.
+3
-2
+1
Удачи Мадриду ,только победа!
+3
-2
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Начо... надеюсь не начудит.
Если его день, то не начудит, он реально играет сейчас либо очень хорошо, либо очень неуверенно. Хотя Милитао после травмы я уверен сейчас будет не лучше, ему ещё месяца 2 форму набирать
+2
-1
+1
Ответ Оксолиновая Мразь
ну если с таким составом Реал пройдет, то снимаю шляпу перед гением Папы Карло 🤠 но пока больше похоже на слив...
А какой состав нужно было ставить, расскажи как нам товарисч тренер?
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Ответ Эркинбек Апаканов
Да у Сити полная обойма, но Реал должен сделать это.
И он это сделал)
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Ответ Greg Jackson
Как я рад что Уокер в составе, а то все им пугали, сегодня посмотрим на него.
Сегодня он явно будет играть не только против одного Вини, Родриго на протяжении всего матча, должен с ним меняться. Возможно тем самым Карло хочет его физически уничтожить. Ну вообщем будем просмотреть, мне самому интересно в какой он форме нынче.
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Ответ войд
И так шансов было мало,так итальянский бусник ещё и Начо выпускает в старте,сити можно поздравить с выходом в полуфинал)
Милитао 2 матча по 5 минут сыграл, что означает, что он явно не в форме и вообще в таком напряжённом матче, может только усугубить свою болячку.
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Ответ Роман
Надеюсь, папа Карло придумал, как обыграть лысого. Хала Мадрид
Никак, главное первые 20 минут выдержать, будет сумасшедший навал. Потом терпеть и ждать своих полумоментов.
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Ответ pliev1705@icloud.com
А кто там должен быть ?
Прошлый раз получилось 0:4 от таких экспериментов
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Ответ CHELSEA_2008
Состав у Сити конечно имбовый... Все сильнейшие выйдут. И быстрые Уокер, Аканджи под бегунков.
Аке или Стоунза вместо Аканджи бы. Но с другой стороны он в тонусе, не должен испортить. Остальное конечно топ.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Начо... надеюсь не начудит.
Только об этом подумал, как состав выкатили)). И на втором этаже минус и в низу средний)).
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А теперь ?)
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Анчелотти всегда играет с Кроосом в опорной
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Надеюсь матч будет без удалений
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Как я рад что Уокер в составе, а то все им пугали, сегодня посмотрим на него.
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Сити на голову сильнее и по игре и по именам
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А ну Кевин покажи на что ты способен!
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Надеюсь, папа Карло придумал, как обыграть лысого. Хала Мадрид
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Карвахаль получит жёлтую.
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Филь!
Рад, что он в составе! Вообще в составе лучшие из полузащиты Сити.
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Кросс опорник опять?!
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