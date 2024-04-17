Де Брюйне, Холанд, Беллингем, Кроос, Эдерсон и Винисиус – в старте на матч «Ман Сити» – «Реал»

«Манчестер Сити» и «Реал» представили составы на матч Лиги чемпионов.

Главный тренер «горожан» выбрал следующих футболистов:

– вратарь: ;

– защита: , , Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол;

– полузащита: Родри, Кевин де , Бернарду Силва, Филип Фоден, Джек Грилиш;

– нападение: Эрлинг Холанд.

Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти с первой минуты выпустит таких игроков:

– вратарь: Андрей Лунин;

– защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

– полузащита: Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Джуд Беллингем;

– нападение: Родриго, Винисиус Жуниор.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени.