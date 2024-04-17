Де Брюйне, Холанд, Беллингем, Кроос, Эдерсон и Винисиус – в старте на матч «Ман Сити» – «Реал»
«Манчестер Сити» и «Реал» представили составы на матч Лиги чемпионов.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выбрал следующих футболистов:
– вратарь: Эдерсон;
– защита: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол;
– полузащита: Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Филип Фоден, Джек Грилиш;
– нападение: Эрлинг Холанд.
Возглавляющий «Реал» Карло Анчелотти с первой минуты выпустит таких игроков:
– вратарь: Андрей Лунин;
– защита: Даниэль Карвахаль, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
– полузащита: Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Джуд Беллингем;
– нападение: Родриго, Винисиус Жуниор.
Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени.
Надеюсь, пройдет Реал. За сити не могу болеть из-за многолетнего мошенничества
но пока больше похоже на слив...
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Рад, что он в составе! Вообще в составе лучшие из полузащиты Сити.