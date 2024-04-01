Кин об АПЛ: «Ливерпуль» – настоящий победитель тура. У «Сити» был плохой день, не уверен, что в конце сезона им хватит этого очка»

Теги Ливерпуль Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Кевин де Брюйне Филип Фоден Футбол

Рой Кин высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в таблице после победы над «Брайтоном» в 30-м туре (2:1). «Арсенал» и «Манчестер Сити», сыгравшие вничью в очном матче (0:0), отстают от лидера на 2 и 3 очка соответственно.

«Настоящий победитель тура – это «Ливерпуль». Глядя  на таблицу, можно подумать, что они фавориты [в борьбе за титул].

Но качество игры [в матче «Сити» и «Арсенала»] разочаровывает. Конечно, стоит отметить «Арсенал»  – они не пропустили, команда в отличной форме и так далее, но если учесть, какие стандарты задавал «Сити» последние несколько лет, особенно такие игроки, как Кевин де Брюйне и Фил Фоден, они не вполне показали свой уровень, и это разочаровывает.

Мы считаем само собой разумеющимся, что эти блестящие игроки будут блистать, но у «Сити» просто был плохой день. Им придется довольствоваться одним очком, но я не уверен, что «Сити» будет достаточно этого в конце сезона», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев
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Ответ Hella black
Рано что либо утверждать,фора у Ливера это без условно,8 туров до конца многое может изменится
А по факту 9, тк у всех 3 команд есть перенесенный тур. В общем развязка будет бомбическоц, уверен ни одна не наберёт 100% очков
+8
0
+8
Рано что либо утверждать,фора у Ливера это без условно,8 туров до конца многое может изменится
+4
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+4
Ответ I PAINT IN BLUE
Думаю, Ливерпуль уже не упустит. Да и по игре он поинтереснее горожан выглядит.
Уэлбек сбитый летчик забил этому Ливерпулю! В конце второго тайма очень опасные атаки были у Брайтона.

Ничего не ясно по Ливерпулю, Жоты очень не хватает.
Будем болеть до последнего математического шанса. Клопп заслужил
+2
-1
+1
Ответ FilFil
А по факту 9, тк у всех 3 команд есть перенесенный тур. В общем развязка будет бомбическоц, уверен ни одна не наберёт 100% очков
Вот вот
0
0
0
Ответ FilFil
А по факту 9, тк у всех 3 команд есть перенесенный тур. В общем развязка будет бомбическоц, уверен ни одна не наберёт 100% очков
хочу чтоб все три команды выиграли свои оставшиеся матчи )))
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