Кин об АПЛ: «Ливерпуль» – настоящий победитель тура. У «Сити» был плохой день, не уверен, что в конце сезона им хватит этого очка»

Рой Кин высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

« » вышел на 1-е место в таблице после победы над «Брайтоном» в 30-м туре (2:1). « » и « », сыгравшие вничью в очном матче (0:0), отстают от лидера на 2 и 3 очка соответственно.

«Настоящий победитель тура – это «Ливерпуль». Глядя на таблицу, можно подумать, что они фавориты [в борьбе за титул].

Но качество игры [в матче «Сити» и «Арсенала»] разочаровывает. Конечно, стоит отметить «Арсенал» – они не пропустили, команда в отличной форме и так далее, но если учесть, какие стандарты задавал «Сити» последние несколько лет, особенно такие игроки, как и , они не вполне показали свой уровень, и это разочаровывает.

Мы считаем само собой разумеющимся, что эти блестящие игроки будут блистать, но у «Сити» просто был плохой день. Им придется довольствоваться одним очком, но я не уверен, что «Сити» будет достаточно этого в конце сезона», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».