Петржела о «Зените»: «Плохие результаты удивляют. Может, бразильцы не справились с русской зимой, или мыслями все уже в отпуске»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела удивлен результатами «Зенита» в последних матчах.

В последних 4 матчах «Зенит» одержал лишь одну победу – над «Сочи» (3:0). Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, на 2 очка отставая от «Краснодара».

«Плохие результаты «Зенита» в последних матчах немного удивляют. Вроде бы команда набрала хорошую форму, вернула себе первое место в турнирной таблице, но очень быстро все упустила.

Может, бразильцы «Зенита» не справились с русской зимой, поэтому у команды спад. Или мыслями они уже все в отпуске.

Сложно сказать, почему сине-бело-голубые проиграли последние два матча московским командам. Этот вопрос лучше адресовать Семаку», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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3 комментария
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Спорю, что он не смотрел ни одного матча и онлайн не читал! Просто пустые слова, потому что какой-то ненормальный не смог дозвониться до Тарасовой, Хамзатова или Милонова и решил пану набрать.
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