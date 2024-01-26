«Зенит» – мешок денег, русский «ПСЖ»! Команда Семака пытается купить всех лучших игроков России». Петржела о петербуржцах

Властимил Петржела сравнил ведущие клубы России и Франции.

«Можно сказать, что « » – русский « », мешок денег!

Это правильная аналогия, ведь команда пытается купить всех лучших игроков России и предлагает им очень большие деньги. У других команд просто нет такого количества денег», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.