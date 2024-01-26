«Зенит» – мешок денег, русский «ПСЖ»! Команда Семака пытается купить всех лучших игроков России». Петржела о петербуржцах
Властимил Петржела сравнил ведущие клубы России и Франции.
«Можно сказать, что «Зенит» – русский «ПСЖ», мешок денег!
Это правильная аналогия, ведь команда Семака пытается купить всех лучших игроков России и предлагает им очень большие деньги. У других команд просто нет такого количества денег», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.
Не будь лимита играли бы легионеры а все эти лимитчики уровня ПФЛ/ФНЛ за копейки пыхтели в клубах своего уровня
Во-вторых, если история=титулы, то позорный спартачок закончил свое существование в начале тысячелетия. Выписан из истории.