«Зенит» – мешок денег, русский «ПСЖ»! Команда Семака пытается купить всех лучших игроков России». Петржела о петербуржцах

Теги Зенит ПСЖ Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела сравнил ведущие клубы России и Франции.

«Можно сказать, что «Зенит» – русский «ПСЖ», мешок денег!

Это правильная аналогия, ведь команда Семака пытается купить всех лучших игроков России и предлагает им очень большие деньги. У других команд просто нет такого количества денег», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

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34 комментария
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Сказал бы мешок г**на
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Щас питерские будут упорно доказывать, что у остальных команд бюджеты сопоставимые и решает только тренерский гений Семака и классный менеджмент Зенита))
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Конечно хотят купить тк есть лимит и требуются паспортисты
Не будь лимита играли бы легионеры а все эти лимитчики уровня ПФЛ/ФНЛ за копейки пыхтели в клубах своего уровня
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и кто эти лучшие, Скопинцев с Тикнизяном?))))
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А пан не знает, что надо покуапать лучших, чтобы побеждать? С худшими, фиг чего добьёшься.
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Ответ </c/>
аналогия верна, позорный мешок денег без истории, а все знаковые победы после прихода больших денег...
Как вас колбасит от успехов Зенита. Позорней спартака ничего не может быть, и 200 лет отметите без ЕК трофеев.
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Ответ </c/>
аналогия верна, позорный мешок денег без истории, а все знаковые победы после прихода больших денег...
Так забавно как смешные кб подменяют историю наличием титулов. Ну, во-первых, у Зенита были значимые успехи и до Газпрома. Хотя это и были почти уникальные случаи, что трофеи покидали союзные столицы. Так что ты и тут соврал.

Во-вторых, если история=титулы, то позорный спартачок закончил свое существование в начале тысячелетия. Выписан из истории.
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Френдли фаер какой-то) устал подмазываться и решил сгоряча рубануть?)
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Ответ xQcoW
Ну это всем и так понятно. Только Газпром еще судеек заряжает
факты есть?
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Ответ Зелёный гопник
Зачем берут интервью у этого маразматика?
Быстро газпромовские своих кумиров предают. Постыдное поведение конечно
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Ответ Cruel Snake
Самое главное, далеко не своих денег мешок
а чьих, твоих?)
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зенит это тот клуб, который все ненавидят, а в стране праздник когда этот клуб проигрывает.
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Все дело в сельдереях, раздевалочной любви дрочикулы и иранца и конечно в интервью. маразматика гсо и конечно, в гениальности менеджмента медведя 🤣😂
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говорят в Питере сейчас светло и это не белые ночи 🤣🤣🤣 зарево прям
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"Он так говорит, как будто это что-то плохое!" (с)
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с хранцузкого шапито,уже все ржут)
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аналогия верна, позорный мешок денег без истории, а все знаковые победы после прихода больших денег...
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Чёт пан мимо линии партии полез
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Петржела похоже подписал с Салеховой договор о сотрудничестве.
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Зачем берут интервью у этого маразматика?
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