«Потолок «Зенита» – 3-е место в группе ЛЧ. А говорить сейчас можно что угодно, хоть о победе в турнире». Петржела о словах Кругового
Властимил Петржела считает, что «Зенит» не вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов.
– Круговой сказал, что «Зенит» боролся бы за выход из группы в ЛЧ.
– Они всегда боролись, но в последнее время делали это безуспешно. А говорить сейчас можно все что угодно. Можно заявить, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов. Никто это не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках.
Думаю, потолок нынешнего «Зенита» – третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать, – отметил бывший главный тренер петербуржцев.
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Назови ка последний матч в котором по твоему, никому не нужному мнению, был договорняк?)
Уж очень хочется послушать)
Да и последняя ЛЧ Юве и действующий победитель ОЧ Челси,но тебе этого не понять.