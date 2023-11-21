«Потолок «Зенита» – 3-е место в группе ЛЧ. А говорить сейчас можно что угодно, хоть о победе в турнире». Петржела о словах Кругового

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Властимил Петржела Данил Круговой Футбол

Властимил Петржела считает, что «Зенит» не вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов.

Круговой сказал, что «Зенит» боролся бы за выход из группы в ЛЧ.

– Они всегда боролись, но в последнее время делали это безуспешно. А говорить сейчас можно все что угодно. Можно заявить, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов. Никто это не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

Думаю, потолок нынешнего «Зенита» – третье место в группе ЛЧ, на большее команде Семака было бы сложно претендовать, – отметил бывший главный тренер петербуржцев.

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20 комментариев

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pogbadrogba
Ответ xQcoW
В ЛЧ играть - это тебе не договорники катать в Газпром Лиге
И так понятно, что ты написал чисто ради написать, но тем не менее
Назови ка последний матч в котором по твоему, никому не нужному мнению, был договорняк?)
Уж очень хочется послушать)
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Валерий Анташов
"Если бы, да кабы"- была бы ЛЧ, так и Малком бы не ушёл, а с ним другая игра была.
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Фёдор Кузнецов
Очень много от группы зависит, например в группе F Зенит был бы 4,а в группах В и Н можно было бы и за плей-офф побороться
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Дмитрий9779
С этим составом да,но вряд ли был таким учпвствуй Зенит в ЕК,как и у других наших клубов.
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Дмитрий9779
Ответ &_Bishep_&
Последние годы Зениту даже нагретые шары не помогали.
Ты что ли их нагревал?Не задумывался ,что в сфере последних событий кто-нибудь из достающих или кладуших эти шары за столько лет уже давно рассказал бы,хотя кому я это ..
Да и последняя ЛЧ Юве и действующий победитель ОЧ Челси,но тебе этого не понять.
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rigobersong
Главное что потолок чешского алконавта это был Зенит, дальше даже в чехии никому не был нужен:)
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igls54
Опять неудачно на "зеро" поставил.
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xomamb
3-е место это только если только Зенит перестанет играть в еврокубках в травоядный футбол, а это, похоже, религиозный вопрос для тренерского штаба
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Spartakus 1984
Зенит в ЛЧ абсолютный мусор
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&_Bishep_&
Ответ Фёдор Кузнецов
Очень много от группы зависит, например в группе F Зенит был бы 4,а в группах В и Н можно было бы и за плей-офф побороться
Последние годы Зениту даже нагретые шары не помогали.
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