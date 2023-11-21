«Потолок «Зенита» – 3-е место в группе ЛЧ. А говорить сейчас можно что угодно, хоть о победе в турнире». Петржела о словах Кругового

Властимил Петржела считает, что «Зенит» не вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов.

– сказал, что «Зенит» боролся бы за выход из группы в ЛЧ.

– Они всегда боролись, но в последнее время делали это безуспешно. А говорить сейчас можно все что угодно. Можно заявить, что « » выиграл бы чемпионов. Никто это не сможет доказать, потому что российские клубы отстранены от участия в еврокубках.

Думаю, потолок нынешнего «Зенита» – третье место в группе ЛЧ, на большее команде было бы сложно претендовать, – отметил бывший главный тренер петербуржцев.

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