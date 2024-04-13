Семак о 2:1: «Наши моменты были убойными, их нужно реализовывать, концовка была бы спокойной. Не думаю, что замена перевернула матч. Артур вышел в нужный момент и забил»

Сергей Семак рассказал о заменах в матче с «Краснодаром».

« » победил «Краснодар» (2:1) в 24-м туре Мир .

– Решение, что будет играть не в центре, а слева, было принято уже перед выходом на поле?

– Когда мы готовимся к матчу, у нас есть план «А» и план «Б». «Краснодар» вышел на матч с тремя центральными защитниками, поэтому нам было проще отзеркалить их схему, что мы и сделали. К сожалению, мы позволили сопернику забить достаточно простой мяч и поставили себя в условия догоняющих.

После этого «Краснодар» стал играть на контратаках с длинными передачами за спину, пытаясь использовать пространство, которое у них было. Думаю, мы сыграли достаточно надежно. Те моменты, которые мы создавали, были убойными. Такие моменты, которые были у , Мостового и Мантуана, их нужно обязательно реализовывать, и тогда концовка была бы более спокойной.

– Почему заменили на Артура в перерыве? Перевернула ли эта замена ход матча?

– Не думаю, что замена перевернула матч. То, что Артур забил победный мяч, это хорошо. Но если бы забил , то был бы он игроком, который перевернул матч. Или Мантуан мог стать таким же героем, если бы третий мяч забил.

Артур вышел в нужный момент и хорошо сыграл, забил. Вся команда – молодцы. Мы одержали заслуженную победу. Будем готовиться к следующему матчу, у нас напряженный график сейчас, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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