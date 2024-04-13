Семак о 2:1: «Наши моменты были убойными, их нужно реализовывать, концовка была бы спокойной. Не думаю, что замена перевернула матч. Артур вышел в нужный момент и забил»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Дуглас Сантос Андрей Мостовой Матч ТВ Артур Гимараэс Нуралы Алип Густаво Мантуан Педро дос Сантос Футбол

Сергей Семак рассказал о заменах в матче с «Краснодаром».

«Зенит» победил «Краснодар» (2:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Решение, что Дуглас Сантос будет играть не в центре, а слева, было принято уже перед выходом на поле?

– Когда мы готовимся к матчу, у нас есть план «А» и план «Б». «Краснодар» вышел на матч с тремя центральными защитниками, поэтому нам было проще отзеркалить их схему, что мы и сделали. К сожалению, мы позволили сопернику забить достаточно простой мяч и поставили себя в условия догоняющих.

После этого «Краснодар» стал играть на контратаках с длинными передачами за спину, пытаясь использовать пространство, которое у них было. Думаю, мы сыграли достаточно надежно. Те моменты, которые мы создавали, были убойными. Такие моменты, которые были у Педро, Мостового и Мантуана, их нужно обязательно реализовывать, и тогда концовка была бы более спокойной.

Почему заменили Алипа на Артура в перерыве? Перевернула ли эта замена ход матча?

– Не думаю, что замена перевернула матч. То, что Артур забил победный мяч, это хорошо. Но если бы забил Андрей Мостовой, то был бы он игроком, который перевернул матч. Или Мантуан мог стать таким же героем, если бы третий мяч забил.

Артур вышел в нужный момент и хорошо сыграл, забил. Вся команда – молодцы. Мы одержали заслуженную победу. Будем готовиться к следующему матчу, у нас напряженный график сейчас, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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10 комментариев
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Ответ свисток батурина
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Сегодня он без Вендела (лучшего игрока всей лиги) смог именно тактически переиграть Краснодар.
+10
0
+10
Ответ свисток батурина
Комментарий скрыт
Смените уже методичку, задолбали чессло) Он к шестому чемпионству подряд идёт, на секундочку ;)
+9
0
+9
Ответ Eric_Cartman
Хорошо мостовому объяснил, почему он запасной
Ну кто кто, а Мостовой сегодня был очень активен и хорош, не понимаю хейта в его сторону. На, момент не реализовал, но в плане самоотдачи и объема работы к нему вообще претензий нет
+6
0
+6
Если б в течение всего чемпа реализовывали всё, что создавали, то уже б чемпионство праздновали
+3
0
+3
Хорошо мостовому объяснил, почему он запасной
+3
-2
+1
Да,реализация прямо злой рок. Еще в СПб Мостоаой мог решать все на победу.Там штанга была. Сегодня 3 гола точно сами не сделали. И опять сопернику подарили гол.
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Реализация конечно очень хромает и очень большой брак и потери
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судья же не армянин, чего он так выделывался?
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Может, проще было с самого начала сыграть в свою игру и проблем бы не было?
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