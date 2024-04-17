Тимощук о бразильцах в «Зените»: «Мы Россию представляем. Ничего не нарушаем, стараемся укрепляться качественными футболистами»
Анатолий Тимощук ответил на вопрос о бразильских легионерах в составе «Зенита».
– «Зенит» часто называют бразильской командой, у вас есть что ответить этим людям?
– А мне что отвечать? Как сказал Андрей Лунев в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами.
– Получается, «Зенит» – российская команда?
– Мы Россию представляем, поэтому в любом случае – да, – ответил помощник главного тренера петербуржской команды.
На данный момент в составе «Зенита» девять бразильцев: полузащитники Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Педро дос Сантос и Артур, а также защитники Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Марио Фернандес, который имеет российское спортивное гражданство.
Защитник Роберт Ренан и хавбек Ду Кейрос выступают в Бразилии на правах аренды.
А что касается "моно-национального" подбора легионеров и вектора на Бразилию, то об этом уже не раз говорилось.
Налаженные связи клуба с агентами в регионе, хорошее соотношение цена/качество у игроков (подкреплённое результатами), минимальные "политические" риски.
Даже банальную установку перед матчем давать проще, когда у легионеров в команде один базовый язык, чем когда 11 игроков из разных стран с 11 переводчиками.
Все комментарии злобные, обиженные, с претензией.
Не надоедает обиду на государство сливать каждый день? Родных и близких нет рядом, видимо? Лучше бы чем полезным занялся)
И, на сколько я помню, туда же до кучи Ду Кейрос, но он тоже быстро отвалился.
Талант - жить со светом в душе, а не со злобой. Талант - принимать ответственность за свою жизнь и не винить во всех своих бедах Путина, Мишустина и тётю Мотю.
Чтобы взрастить в душе тьму много усилий не надо, она растёт сама. А вот чтобы вырастить свет - надо постараться.
Постарайся на досуге.
Вот здесь отличная аналитика по Педро, остальным бразильцам и ответ на все твои вопросы, обязательно почитай, если хочешь дальше дискутировать
"... Тьфу.. "
".. Тьфу ещё раз... "
Ничего не смущает тебя, нет? Это всё твои цитаты
На вас ярлыки вешать не надо, вы сами прекрасно себя показываете. 10000 комментариев злобы и обиды на всех вокруг - и вы как на ладони.
У меня есть семья, двое прекрасных детей, хорошая работа и выпестованный за 36 лет позитивный взгляд на мир. Я младше тебя, но взрослее. Есть такая замечательная советская поговорка "важно не время проведенное в столовой, а количество съеденных пирожков".
Желаю повзрослеть и тебе, дорогой.