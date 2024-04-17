Тимощук о бразильцах в «Зените»: «Мы Россию представляем. Ничего не нарушаем, стараемся укрепляться качественными футболистами»

Анатолий Тимощук ответил на вопрос о бразильских легионерах в составе «Зенита».

– « » часто называют бразильской командой, у вас есть что ответить этим людям?

– А мне что отвечать? Как сказал в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами.

– Получается, «Зенит» – российская команда?

– Мы Россию представляем, поэтому в любом случае – да, – ответил помощник главного тренера петербуржской команды.

На данный момент в составе « » девять бразильцев: полузащитники , , , Педро дос Сантос и Артур, а также защитники Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Марио Фернандес, который имеет российское спортивное гражданство.

Защитник Роберт Ренан и хавбек Ду Кейрос выступают в Бразилии на правах аренды.