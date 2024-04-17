Тимощук о бразильцах в «Зените»: «Мы Россию представляем. Ничего не нарушаем, стараемся укрепляться качественными футболистами»

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Анатолий Тимощук ответил на вопрос о бразильских легионерах в составе «Зенита».

– «Зенит» часто называют бразильской командой, у вас есть что ответить этим людям?

– А мне что отвечать? Как сказал Андрей Лунев в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковые, мы не исключение. Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами.

– Получается, «Зенит» – российская команда?

– Мы Россию представляем, поэтому в любом случае – да, – ответил помощник главного тренера петербуржской команды.

На данный момент в составе «Зенита» девять бразильцев: полузащитники Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Педро дос Сантос и Артур, а также защитники Дуглас Сантос, Родригао, Нино и Марио Фернандес, который имеет российское спортивное гражданство.

Защитник Роберт Ренан и хавбек Ду Кейрос выступают в Бразилии на правах аренды.

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118 комментариев
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Я один помню комменты, заваленные "Уберите тупой лимит. Играть должны сильнейшие" с сотнями плюсов? Неужели один?
+96
-13
+83
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
ну ты-то хотя бы всегда против России, не запутаешься
+41
-9
+32
По данным transfermarkt - в РПЛ в среднем 11 легионеров на команду (172/16). Так что это общий тренд Лиги и не надо выставлять Зенит каким-то исключением.

А что касается "моно-национального" подбора легионеров и вектора на Бразилию, то об этом уже не раз говорилось.

Налаженные связи клуба с агентами в регионе, хорошее соотношение цена/качество у игроков (подкреплённое результатами), минимальные "политические" риски.

Даже банальную установку перед матчем давать проще, когда у легионеров в команде один базовый язык, чем когда 11 игроков из разных стран с 11 переводчиками.
+36
-6
+30
Не бережешь ты себя, Анатолий. Всё о России думаешь, отдохнуть тебе надо (с)
+38
-11
+27
Ерунда все эти нападки на Зенит. Например в последнем матче Зенита в Краснодаре в основе Зенита было 4 бразильца, плюс серб, казах, 2 колумбийца. У Краснодара - 2 бразильца, 2 колумбийца, нигериец, парагваец, уругваец, анголец и армянин. Как говорится, почувствуй разницу. Я ее не чувствую, но давайте обсуждать и осуждать Зенит.
+30
-4
+26
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Зарегистрирован: 13 июля 2022, комментарии: 10305. Получается в среднем 16 комментариев в день.

Все комментарии злобные, обиженные, с претензией.

Не надоедает обиду на государство сливать каждый день? Родных и близких нет рядом, видимо? Лучше бы чем полезным занялся)
+22
-1
+21
Ответ Evgen51Sever
Нашли у кого спросить)) Он один из нескольких украинцев в Шахтере был, ему так даже привычнее)
Значит был не хуже бразильцев. Это называется конкуренция
+25
-6
+19
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Почему то вы не упоминаете Педро, который тоже часть этой сделки.
И, на сколько я помню, туда же до кучи Ду Кейрос, но он тоже быстро отвалился.
+18
-2
+16
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
Писать злобные комментарии - не талант. Псить всё вокруг - тоже не талант. Это как раз очень просто.

Талант - жить со светом в душе, а не со злобой. Талант - принимать ответственность за свою жизнь и не винить во всех своих бедах Путина, Мишустина и тётю Мотю.

Чтобы взрастить в душе тьму много усилий не надо, она растёт сама. А вот чтобы вырастить свет - надо постараться.

Постарайся на досуге.
+16
0
+16
Проблема не в бразильцах, а в первом месте. Не был бы Зенит чемпионом, всем бы было наплевать кто там, а так да, не знают к чему придраться, то бразильцев считают, то сантиметры до стенки. Унылые люди.
+17
-3
+14
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Видимо дубль Педро в ворота Спартака настолько жесточайше поджег твой афедрон, что ты вымарал из памяти не только сами голы, но и футболиста в принципе)))
+14
-1
+13
сейчас болелы мос команд, обиженные на собственные "успехи", завалят ветку нытьём
+16
-6
+10
дело скорее в том, что в России играют классные футболисты, на игру которых приятно смотреть. был бы сброд - были бы понятны претензии, а тут в основе своей толковые легионеры, которые делают наш футбол лучше
+12
-3
+9
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Ты что,-главбухом работаешь?🤔
+7
0
+7
Ответ Owen_the_Simple
Я один помню комменты, заваленные "Уберите тупой лимит. Играть должны сильнейшие" с сотнями плюсов? Неужели один?
Да, постоянно такие вылезали со словами «лимит портит футбол, вот приедут иностранцы и тогда наши футболисты за счет конкуренции будут играть сильнее»
+9
-2
+7
Ответ супермяч
Комментарий скрыт
А я думаю, надо убрать все налоги из Москвы, пусть москвичи живут на своим трудом заработанное, а не паразитируют на трудах провинциалов, и футболистов пусть тоже на свои покупают.
+7
-1
+6
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Зато шестой-то какой дубль положил, а? ;-) Как думаешь, сегодня продолжим?))
+5
0
+5
Ответ Роман
Шестой такой же как и ренан...тыква
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2978689.html

Вот здесь отличная аналитика по Педро, остальным бразильцам и ответ на все твои вопросы, обязательно почитай, если хочешь дальше дискутировать
+5
0
+5
Ответ Мистер Громов
Комментарий удален модератором
Я таких называю "прищуренные") С умным видом несут полнейшую чухню. Обычно читают Униан или что-то вроде того.
+6
-1
+5
Ответ Ковид 07.10.52
Вот он типичный представитель почитателей тв, легко прилепил какие-то беды незнакомому человеку...когда нет аргументов по материалу обсуждаемому. А еще и поучать, как жить , хотя сам только от молока материнского оторвался. тьфу еще раз...
"....а потом по уходу ее плюют в спину по приказу новой.... "

"... Тьфу.. "

".. Тьфу ещё раз... "
Ничего не смущает тебя, нет? Это всё твои цитаты
+5
0
+5
Ответ Роман
Тимощук как собственно и весь клуб где он работает, ну короче поняли...Родину предал за кусок газового хлеба
Какую Родину предал Тимощук и каким образом?
+5
-1
+4
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Очередной радикал внезапно засмущался, оробел и потерял мысль, когда попросили её пояснить. А как дышал... Как дышал!
+4
0
+4
Ответ Ковид 07.10.52
А вы мне напоминаете цыпленка, вылупившегося только из яйца, но уже пищащему на курицу. что она все делает не так...плохая она мать...., а оказывается. что она просто рядом оказалась... Это я от себя, может поймете . что не надо ярлыки навешивать незнакомым людям, а для начала хоть бы на вы научились разговаривать с незнакомыми людьми. и не придумывайте про двух дочек и называть работу охранником хорошей . А позитив нужен , но не в хлопанье в ладоши любым деяниям власти, так в холопы превращаются.
У меня, в отличие от вас, указано настоящее имя и фамилия, ссылка на верифицированный, с галочкой, VK в профиле присутствует, там куча фоток и расписана моя карьера, так что тут не прикопаетесь ;-) Мне прятать нечего.

На вас ярлыки вешать не надо, вы сами прекрасно себя показываете. 10000 комментариев злобы и обиды на всех вокруг - и вы как на ладони.
+5
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+4
Ответ Ковид 07.10.52
Смотреть не буду. мне не интересны люди у которых нет своего мнения, все на других ссылаются. а вы еще и своего автора перечитались, которого мне приляпывали. Да хватит обо мне беспокоиться, о своих думайте, хотя судя по тому, как вы на этом зациклины, то кроме компа вам и думать не о ком.
Я тебе текстом расскажу! Там нарисован старик и подпись "Уважайте старших! Я родился идиотом. Идиотом прожил свою жизнь. Но теперь я старый, а значит - мудрый. Круто быть мудрым!". В конце старик стоит со спущенными штанами.

У меня есть семья, двое прекрасных детей, хорошая работа и выпестованный за 36 лет позитивный взгляд на мир. Я младше тебя, но взрослее. Есть такая замечательная советская поговорка "важно не время проведенное в столовой, а количество съеденных пирожков".

Желаю повзрослеть и тебе, дорогой.
+4
0
+4
Ответ Celsius
А я думаю, надо убрать все налоги из Москвы, пусть москвичи живут на своим трудом заработанное, а не паразитируют на трудах провинциалов, и футболистов пусть тоже на свои покупают.
Зачем вы так жестоко? Московцы не приучены жить на свои. Это что ж получится? Московцы будут как все? Эти супер-пупер человеки с голубой кровью? Невозможно! Как они тогда штампиком в паспорте гордится будут? Зачахнут ведь.
+4
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+4
Ответ milkmilk
Так мы же и не говорим, что вы не по правилам играете. Мы говорим "Правила поменяйте", наши должны играть.
Кому должны?Хочется смотреть на наших-МФЛ,ФНЛ...Играть должны сильнейшие и если наш проигрывает конкуренцию легионеру то он не должен играть .
+7
-3
+4
Ответ Роман
Спроси у Ракицкого
Так это не Ракицкий написал, а некий "Роман" со спортса, я у него и спрашиваю.
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Ответ Александр Васильев
не знаю что там твой спартак строит, но у вас даже фундамента нет)
"Дух" у них есть! И прочее мифотворчество. Ведь не зря же они так волновались при аресте их легендарного дилера... В смысле, носителя их духа - Промеса ;)
+5
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Ответ ТимТалер
Упаковка российская, начинка бразильская. Импортозамещение )
" упаковки", " начинки"..слушать эти слова ,от болельщика Спартака,( зная кто играл за ваш клуб), приобретают " двойной" смысл .
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Ответ milkmilk
Так мы же и не говорим, что вы не по правилам играете. Мы говорим "Правила поменяйте", наши должны играть.
как играют ваши мы уже видели)
+5
-2
+3
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