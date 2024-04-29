Орлов о «Зените» против «Динамо»: «Команда играет без страсти, где голевые моменты? Мостовой остановился в развитии, не прогрессирует. Какую пользу принес Изидор? Одинокий воин в поле»

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Геннадий Орлов подвел итоги матча «Зенита» против «Динамо» в 26-м туре Мир РПЛ.

Игра закончилась домашней победой бело-голубых (1:0). «Зенит» продолжает лидировать в российском чемпионате, имея равное количество очков с «Краснодаром» и опережая его по дополнительным показателям.

«Не до конца понял слова Сергея Семака о том, что против «Динамо» «Зенит» в целом хорошо сыграл в обороне. А как быть с пропущенным голом? Почему в итоге по центру упустили Тюкавина? Должен быть баланс между атакой и защитой. Команда неплохо двигалась, контролировала мяч? Извините, а где голевые моменты? Их нет! Всего один удар в створ. По угловым питерцы превзошли москвичей – 7:1. Но почему ни один корнер ни к чему не привел? Где розыгрыши? Где наработки?

А как играли Мостовой, Кассьерра, от которых ждут голов? Да и Артур никак не может вписаться в систему «Зенита». Правда, с бразильца спрос поменьше – он только зимой присоединился к команде. А вот Мостовой... Непонятно. Остановился в развитии, не прогрессирует. Как будто он уже все знает, все умеет. А на самом деле, у него ничего не получается.

Не затянул ли Семак с заменами? Тренеру в данном случае виднее. Но многое в атаке не работало. В прошлом сезоне «Зенит» играл по схеме 4-4-2, в два центрфорварда – Сергеев и Кассьерра выходили одновременно, и оба выглядели лучше, чем нынешней весной. Сейчас другая система, и она не так работает.

Бросается в глаза, как питерцы медленно выходят из обороны. Это серьезная проблема. Где быстрые прорывы, неожиданные ходы? Отсюда такое небольшое количество голов.

Конечно, соперники уже изучили «Зенит», знают, как перекрывать Вендела, Клаудиньо. Но высококлассных игроков отличает то, что они постоянно растут, пытаются удивить и публику, и оппонентов. Сейчас «Зенит», увы, играет без страсти. Мы хвалили Нино, но в эпизоде с голом Тюкавина можно говорить о его ошибке.

Так что впечатление от игры команды Семака – где-то на троечку. Мало голевых эпизодов. Что вчера показал на поле Изидор? Ему дали шанс, выпустили на замену. Какую пользу он принес? Какой у него КПД? Одинокий воин в поле», – заявил комментатор.

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8 комментариев
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Гена, оборона у Зенита вчера и вправду была нормальная, и Нино тоже нормальный. Единственный момент - год. Вопросы, как раз а атаке. В частности к Мостовому, и Артуру, согласен. Но, ещё есть вопросы большие к Венделу, который просто балду пинает. Кассьера, человек зависимый, и он свое дело делает, он не виноват, что Вендел с Клаудиньо вату катают, а фланговые полузащитники не принимают ни одного острого решения.
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Геннадий Сергеич, не сыпьте соль на сахар! Команда вот уже несколько туров даже не плывет, а дрейфует в неизвестном направлении...

И да. Я жду момента, когда Вендела не поставят в стартовый состав. Может быть, хоть тогда атаки начнут развиваться быстрее и никто не будет передерживать мяч, не отдавая его партнерам, находящимся в более выгодном положении.
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А теперь я хожу и не узнаю нашего Черноморска. Где это всё? Где частный капитал? Где общество взаимного кредита? Где товарищество на вере? Где акционерные компании со смешанным капиталом? Где это всё?
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Зенит как о массово остановился в развитии и именно атаки,хотя моменты создает.
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Много говорили что Артур заменит Малкома. Оказалось что он просто средний игрок.
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