  • Мамаев о Кисляке: «Самый талантливый российский игрок. Сравнил бы с Беллингемом по потенциалу, характеру, пониманию игры. У Матвея есть футбольный интеллект, очень разносторонний»
Павел Мамаев сравнил Матвея Кисляка из ЦСКА с Джудом Беллингемом из «Реала».

– Глядя на игру Кисляка, у меня складывается ощущение, что его потенциал выше, чем у остальных его сверстников. Его потенциал очень-очень высокий, его можно развивать.

По мне, на сегодняшний день это самый талантливый российский футболист. Он сейчас еще чуть-чуть мясом обрастет, он наберется игрового опыта, наглости, и будет становиться все сильнее. Я смотрю на его ход мыслей, он очень разносторонний футболист. Он вообще не боится играть в футбол, брать ответственность на себя.

– Если мы сейчас берем какого-то зарубежного футболиста, на кого он похож?

– По потенциалу, характеру, пониманию игры я бы сейчас сравнил его с Беллингемом. Он играет больше в атаку, более атакующий игрок, но в плане разносторонности, понимания игры и отдачи… Беллингем в мире сейчас, наверное, мой самый любимый игрок: он играет в атаке, но то там в подкате, то там в подкате.

И вот Кисляка могу сравнить [c ним]. На сегодняшний день это сравнение выглядит для многих смешно, но именно по таланту… Для меня Кисляк сейчас, наверное, номер один.

У него футбольный интеллект. Его ставь на любую позицию: например, правого защитника – будет играть. А поставь вингером – там будет играть, поверь мне, – сказал экс-полузащитник ЦСКА в выпуске шоу SMOL FM. 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
