Москалев назначен на матч «Ростов» – «Спартак», Безбородов – на игру «Зенита» и «Оренбурга»
РФС назначил судей на матчи 25-го тура Мир РПЛ.
19 апреля (пятница)
«Краснодар» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.
20 апреля (суббота)
«Рубин» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.
«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.
21 апреля (воскресенье)
«Пари НН» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Хральцов.
«Сочи» – «Урал»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.
«Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.
Он сказал на КДК,что изначально(до драки)хотел показать по ЖК Барриосу и Промесу...первый удален,второй остался без наказания Я тогда читал инопрессу,там все утверждают,что именно Промес стал зачинщиком драки,такие драки.Вобщем, мутный этот судейка.
Уже только за то, что Ростов регулярно обыгрывает Спартак, можно быть благодарным Карпину.