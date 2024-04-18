Москалев назначен на матч «Ростов» – «Спартак», Безбородов – на игру «Зенита» и «Оренбурга»

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РФС назначил судей на матчи 25-го тура Мир РПЛ.

19 апреля (пятница)

«Краснодар» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

20 апреля (суббота)

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Андрей Фисенко; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

21 апреля (воскресенье)

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Урал»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

43 комментария
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Московскую команду будет судить Москалёв. Это же заговор? Против Спартака, конечно.
Привет,Алексеич!Москалёв это тот,для которого удар Фернандо в голову Дриусси бутсой не нарушение,отстранялся за судейство в пользу КБ в матче с Ротором и Сочи в Москве и довел до драки кубковый матч их с нами.Удачи и победы вашим!
+22
-3
+19
Это тот самый фанат "спартак-Москва" Москалев, которого отправляли в пердив, за то что убивал соперников тушинского клуба? Руководство в шапито меняется, а методы работы с судьями - никогда. Позорище
+24
-6
+18
После этого тура Спартак и Ростов поменяются местами.
+13
-1
+12
Ответ Дмитрий9779
Привет,Алексеич!Москалёв это тот,для которого удар Фернандо в голову Дриусси бутсой не нарушение,отстранялся за судейство в пользу КБ в матче с Ротором и Сочи в Москве и довел до драки кубковый матч их с нами.Удачи и победы вашим!
Привет! Спасибо! Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, но сейчас Ростов способен играть без оглядки на судей. Плюс на матче приличная по нынешним временам аудитория ожидается, что придаст дополнительный импульс нашим.
+8
-1
+7
Безбородов будет судить Зенит,админресурс в действии😂
+11
-5
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Теперь когда псевдонародная команда опускается всë ниже и ниже будут приняты все меры для поддержания этого недоразумения на плаву. Кстати вчерашний кубковый матч подтверждает эту тенденцию - неназначенный пенальти и особенно липовый офсайд тому подтверждение. Уверен что и в игре с Ростовом Спартак будут тащить за уши.
Особенно вчера беспомощность Соболева порадовала,который откровенно стал толкать наших локтями в спину.Пенка была.
+7
-1
+6
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет! Спасибо! Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, но сейчас Ростов способен играть без оглядки на судей. Плюс на матче приличная по нынешним временам аудитория ожидается, что придаст дополнительный импульс нашим.
Это правда,только этот Москалёв хитроопый.
Он сказал на КДК,что изначально(до драки)хотел показать по ЖК Барриосу и Промесу...первый удален,второй остался без наказания Я тогда читал инопрессу,там все утверждают,что именно Промес стал зачинщиком драки,такие драки.Вобщем, мутный этот судейка.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий9779
Привет,Алексеич!Москалёв это тот,для которого удар Фернандо в голову Дриусси бутсой не нарушение,отстранялся за судейство в пользу КБ в матче с Ротором и Сочи в Москве и довел до драки кубковый матч их с нами.Удачи и победы вашим!
Теперь когда псевдонародная команда опускается всë ниже и ниже будут приняты все меры для поддержания этого недоразумения на плаву. Кстати вчерашний кубковый матч подтверждает эту тенденцию - неназначенный пенальти и особенно липовый офсайд тому подтверждение. Уверен что и в игре с Ростовом Спартак будут тащить за уши.
+6
-1
+5
Кстати, на ВАРе в туре Фесенко и Иванов, а значит претензии "Краснодара" насчет судейства в матче с "Зенитом" отклонены.
+5
0
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
После этого тура Спартак и Ростов поменяются местами.
А может даже тренерами
+5
-2
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Теперь когда псевдонародная команда опускается всë ниже и ниже будут приняты все меры для поддержания этого недоразумения на плаву. Кстати вчерашний кубковый матч подтверждает эту тенденцию - неназначенный пенальти и особенно липовый офсайд тому подтверждение. Уверен что и в игре с Ростовом Спартак будут тащить за уши.
Пенальти, на мой скромный взгляд, был, но и офсайд тоже был.
+4
-1
+3
Московскую команду будет судить Москалёв. Это же заговор? Против Спартака, конечно.
+5
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+3
Ну всё, Безбородову здоровья 🤣
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0
+3
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Московскую команду будет судить Москалёв. Это же заговор? Против Спартака, конечно.
По этому судейству будет ясно: расплатился ли Спартак со своим преданным нукером полностью или остался должен, как это часто бывает.
+2
0
+2
Ответ Зайцев Руслан
Это тот самый фанат "спартак-Москва" Москалев, которого отправляли в пердив, за то что убивал соперников тушинского клуба? Руководство в шапито меняется, а методы работы с судьями - никогда. Позорище
А на ВАР ему будет помогать не менее известный "посмотрим посмотрим" Казарцев, на двоих то они точно насмотрят на скандал ибо увольнение рыжего надо как то загладить результатом оттого купили на все деньги самый надёжный вариант из доступных.
+4
-2
+2
Ответ АК Барс 7
А тренер Ростова бывший спартаковец,точно заговор
Странно, КБ искренне верят, что "бывших" спартаковцев не бывает.
Уже только за то, что Ростов регулярно обыгрывает Спартак, можно быть благодарным Карпину.
+2
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+2
Ответ АК Барс 7
А может даже тренерами
Спартаку Карпин даже не светит, если что.
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Ты серьезно поверил
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Ростову хана...
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
После этого тура Спартак и Ростов поменяются местами.
Нет, там Москалёва поставили минипигоа спасать. У Ростова вообще нет шансов, против лома нет приёма.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Пенальти, на мой скромный взгляд, был, но и офсайд тоже был.
Офсайдную линию показали почему-то сбоку, так что тут вопрос спорный.
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Ответ </c/>
не в первой в сезоне судить междусобойчики зенита...осенью судил матч против сочи...
так поэтому и написал так. Дай Бог ему здоровья 🤣
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Офсайдную линию показали почему-то сбоку, так что тут вопрос спорный.
Что значит "сбоку", если линии параллельно линии ворот проведены были.
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Ответ АК Барс 7
А что теперь судьи не будут помогать Зениту? Нормально же всё было.
Назови фамилию судьи,которого отстранили от судейства за помощь Зениту. Вилкова за помощь Локо выгнали.
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Ответ АК Барс 7
Ну если ты принимаешь такие решения,то ладно
Нет, решение принимать не мне, я всего лишь высказываю свою точку зрения. Далеко не всегда бываю прав, но и откровенного бреда вроде твоего "в 21 туре Спартаком уже будет руководить Карпин" никогда не напишу.
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Ответ Дмитрий9779
Назови фамилию судьи,которого отстранили от судейства за помощь Зениту. Вилкова за помощь Локо выгнали.
Что такое говоришь то? Как можно отстранить судью за помощь Зениту
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Странно, КБ искренне верят, что "бывших" спартаковцев не бывает. Уже только за то, что Ростов регулярно обыгрывает Спартак, можно быть благодарным Карпину.
Иронию ты видать не понимаешь
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Ответ АК Барс 7
Иронию ты видать не понимаешь
Если глупость сказана с иронией или в качестве иронии она от этого не перестаёт быть глупостью. Жаль, что ты этого не понимаешь.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Если глупость сказана с иронией или в качестве иронии она от этого не перестаёт быть глупостью. Жаль, что ты этого не понимаешь.
Что то очень серьезный вы человек. Можно же понять,что это глупости. Всем же понятно,что Карпин будет в Ростове. И что в матче со Спартаком он будет стараться побеждать. Это его работа. Болельщики Спартака всё равно его уважают и любят. Ростов хочется увидеть в финале кубка с победой над зенитом.
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Ответ Дмитрий9779
Привет,Алексеич!Москалёв это тот,для которого удар Фернандо в голову Дриусси бутсой не нарушение,отстранялся за судейство в пользу КБ в матче с Ротором и Сочи в Москве и довел до драки кубковый матч их с нами.Удачи и победы вашим!
Да всё, Ростов приговорён. Когда ставят такого откровенного беспредельщика, любому сопернику Спартака занасращу, даже ЦСКА и Зениту...
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