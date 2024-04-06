Иванов о судействе с «Крыльями»: «Кукуян сломал игру, все свистки в одну сторону, сказал мне: у Ежова полный рот крови. И что? Сам наткнулся на руку, мы-то при чем?! Потом еще пенальти, которого не было»

Теги Крылья Советов Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Илья Помазун Павел Кукуян Спорт-Экспресс Роман Ежов Юрий Горшков Итало Гонсалвес Футбол

Григорий Иванов высказал недовольство судейством в матче с «Крыльями Советов».

«Урал» дома уступил «Крыльям Советов» (1:2) в 23-м туре Мир РПЛ.

– Ну вот о чем говорить? О чем? Разве не видно? Непонятные решения судьи. Точнее, судей. У нас же еще и ВАР «поработал». За что удалили Итало? Кукуян просто сломал игру! Он просто сломал игру, оставив нас в меньшинстве на полчаса, когда выгнал с поля нашего футболиста!

У него не было на то оснований?

– В той ситуации фолил Ежов, а Кукуян рассудил по-своему... Показал вторую желтую! Потом еще пенальти, которого не было. Да все свистки в одну сторону! Все! Самарцы падают, орут чуть что, а он реагирует. И все в их пользу. Как так?! Ни футбола, ничего... Мы только перехватили инициативу, а тут такое началось...

Давайте по порядку. Вы хотите сказать, что Ежов сам наткнулся на руку Итало?

– Да не было там красной. Второй желтой, точнее. За что? Итало не фолил. Посадили видеоарбитром Бобровского. Зачем? Кукуян разобрался, показал желтую Горшкову, не назначил пенальти. Тут впрягается Бобровский... Зачем он полез туда?! Кто его просил?

Как вам видится эпизод с пенальти?

– Мы после игры посмотрели эпизод. Помазун даже не задел Горшкова. Даже не задел, понимаете? Тот сразу ножки стал подгибать... Сразу же! Ну что это такое? Ты же судья! Как можно было не разобраться? Как можно было поменять первоначальное решение, послушав Бобровского?

Вы с Кукуяном не общались после игры?

– Только по эпизоду со второй желтой карточкой Итало.

И какой он вам привел аргумент?

– Кукуян мне сказал одно: у Ежова полный рот крови. Ну и что? Самарец сам наткнулся на руку нашего защитника. Сам ударился! Мы-то тут при чем?! Почему мы должны из-за этого полтайма играть в меньшинстве? – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Президент «Урала» об 1:2 с «Крыльями»: «Судья – негодяй. Мы боремся за выживание – и на ВАР приезжает непотопляемый Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Что он творит в ФНЛ, что здесь – ужас»

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой же мерзкий персонаж этот Иванов
+38
-1
+37
"Самарец сам наткнулся на руку нашего защитника" что тут еще добавить к адекватности Иванова?
+23
-1
+22
Сам наткнулся на нож десять раз....
+10
0
+10
Отправляйтесь в 1 лигу👋
+7
-1
+6
на Урале принято так быдлить или только заварухин из трактора и Иванов из Екатеринбурга такие мерзкие!?
+7
-2
+5
Гриню Иванова с его Уралом давно пора отправить в первую лигу. Да и белорусскому гению Витьку там самое место.
+5
-1
+4
Типичный иванов так же известный как «я не обсуждаю судейство» 😂😂
+4
0
+4
Таких неадекватных "руководителей" как Иванов, имхо, нужно держать как можно дальше от футбола. "Сам Ежов наткнулся на руку", ага
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий