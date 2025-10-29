Калулу об увольнении Тудора: «Чувствуешь себя виноватым, ведь это ты на поле. Это трудные дни, но «Ювентус» должен найти решение»
Пьер Калулу высказался об увольнении Игора Тудора из «Ювентуса».
Туринцы отправили хорватского специалиста в отставку после серии без побед во всех турнирах из 8 матчей.
«Это деликатные и трудные дни, потому что, когда такое случается, всегда чувствуешь себя виноватым, ведь это ты находишься на поле. А сегодня мы уже на игре, и нам нужно сосредоточиться на этом.
В такие деликатные моменты мы всегда разговариваем друг с другом, чтобы найти решения, потому что они все равно должны быть найдены. Мы говорили друг другу обычные вещи, чтобы среагировать.
Нам понадобится мужество, чтобы победить», – сказал защитник «Ювентуса» DAZN перед матчем с «Удинезе».
«Бьянконери» принимают «Удинезе» (1:0, первый тайм) в 9-м туре Серии А. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
