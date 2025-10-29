Альбиоль о «Барсе»: «В Ла Лиге у них все будет получаться, но в ЛЧ придется поднять планку. Есть время до марта, чтобы все наладилось»

Рауль Альбиоль считает, что «Барселона» играет хуже, чем в прошлом сезоне.

В воскресенье каталонцы уступили «Реалу» (1:2) на выезде в матче 10-го тура Ла Лиги. «Барселона » отстает от мадридцев на 5 очков в турнирной таблице.

«В Ла Лиге у них все будет получаться, но в еврокубках им придется поднять планку. У них есть время до марта, когда в Лиге чемпионов будут сыграны самые важные матчи – посмотрим, наладится все к тому времени, или турбулентность усилится», – сказал бывший защитник «Реала», а ныне игрок «Пизы».