Альбиоль о «Барсе»: «В Ла Лиге у них все будет получаться, но в ЛЧ придется поднять планку. Есть время до марта, чтобы все наладилось»
Рауль Альбиоль считает, что «Барселона» играет хуже, чем в прошлом сезоне.
В воскресенье каталонцы уступили «Реалу» (1:2) на выезде в матче 10-го тура Ла Лиги. «Барселона» отстает от мадридцев на 5 очков в турнирной таблице.
«В Ла Лиге у них все будет получаться, но в еврокубках им придется поднять планку. У них есть время до марта, когда в Лиге чемпионов будут сыграны самые важные матчи – посмотрим, наладится все к тому времени, или турбулентность усилится», – сказал бывший защитник «Реала», а ныне игрок «Пизы».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости