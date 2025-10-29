  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Терри поздравил Азара с включением в Зал славы АПЛ: «Ты величайший игрок «Челси» в плане чистых навыков. Благодаря таким футболистам, как ты, у меня на несколько трофеев больше»
24

Терри поздравил Азара с включением в Зал славы АПЛ: «Ты величайший игрок «Челси» в плане чистых навыков. Благодаря таким футболистам, как ты, у меня на несколько трофеев больше»

Джон Терри обратился к Эдену Азару, включенному в Зал славы АПЛ.

«Поздравляю с включением в Зал славы, это фантастическое достижение. Играть с тобой было наслаждением.

По моему мнению, ты величайший футболист «Челси» в плане чистых навыков, и иметь такого партнера в команде – это сбывшаяся мечта. Именно такие футболисты, как ты, будоражат болельщиков, партнеров, а также вводят в оцепенение соперников.

Люблю тебя до безумия, как и фанаты «Челси». Для меня было наслаждением играть с тобой и делить победы, и благодаря таким футболистам, как ты, дружище, у меня на несколько трофеев больше», – сказал бывший капитан лондонцев в видеообращении к Азару.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер АПЛ
logoЭден Азар
logoДжон Терри
Зал славы АПЛ
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Азар введен в Зал славы АПЛ. Он дважды выигрывал чемпионат и ЛЕ с «Челси»
сегодня, 14:14
Раджа Наингголан: «Роберто Мартинес не разбирается в футболе. При нем у Бельгии не было идеи, все решалось качествами де Брюйне или Азара. С хорошим тренером мы могли бы взять трофеи»
вчера, 12:10
Азар, Салах, Анри, Дрогба, Канте, Терри и Скоулз вошли в сборную АПЛ от Оби Микела
11 октября, 10:28
Главные новости
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 22 матча подряд. Матвей не играет с мая
15 минут назад
Травма Педри серьезнее, чем предполагалось изначально. Хавбек «Барсы» пропустит не менее 6 недель (As)
16 минут назад
«Суонси» – «Манчестер Сити». 1:0 – Франку забил на 12-й! Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
У «ПСЖ» 1 победа в 4 последних матчах чемпионата Франции
23 минуты назад
«ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» на выезде – 1:1. Мендеш забил на 49-й, Игор Силва – на 51-й
24 минуты назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Байер» обыграл «Падерборн»
34 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Удинезе», «Интер» играет с «Фиорентиной»
34 минуты назадLive
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Ман Сити» в гостях у «Суонси», «Арсенал» принимает «Брайтон», «Ливерпуль» играет с «Пэлас», «Челси» против «Вулвс»
34 минуты назадLive
«Ювентус» прервал 8-матчевую серию без побед в первой же игре после увольнения Тудора
49 минут назад
11 футболистов играли и в РПЛ, и в Эредивизи. Вспомните хотя бы трех?
49 минут назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Кельн» – «Бавария». 1:0 – Ахе забил! Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
У Гиттенса 3 ассиста в 3 матчах за «Челси» после 8 игр без результативных действий. Вингера купили у «Боруссии» за 48,5+3,5 млн фунтов
5 минут назад
Конте о травме де Брюйне: «Наполи» потерял его и Лукаку – двух лучших игроков. Абсурд говорить, что нам это помогло. Мы помеха для них, вероятно»
8 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном», «Монако» Головина против «Нанта», «Марсель» принимает «Анже»
14 минут назадLive
«Вулверхэмптон» – «Челси». 0:2 – Сантос и Джордж забили с пасов Гиттенса. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Кубок Испании. «Райо Вальекано» играет с «Юнкосом» на выезде, «Вильярреал» – «Лусена»
19 минут назадLive
Заварзин против Лички в «Спартаке»: «В «Динамо» доказал несостоятельность и что не может стать чемпионом. Зачем брать человека, который не взял золото в клубе с хорошей базой?»
28 минут назад
Квеквескири о русском языке для легионеров: «Правильное требование. Разговорный можно выучить за полгода, пытаться обязаны все. Это очень помогает, тебя больше зауважают в команде»
29 минут назад
«Интер» – «Фиорентина». Лаутаро и Барелла играют. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас». Кьеза и Робертсон в старте. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive