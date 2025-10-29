Терри поздравил Азара с включением в Зал славы АПЛ: «Ты величайший игрок «Челси» в плане чистых навыков. Благодаря таким футболистам, как ты, у меня на несколько трофеев больше»

Джон Терри обратился к Эдену Азару, включенному в Зал славы АПЛ.

«Поздравляю с включением в Зал славы, это фантастическое достижение. Играть с тобой было наслаждением.

По моему мнению, ты величайший футболист «Челси» в плане чистых навыков, и иметь такого партнера в команде – это сбывшаяся мечта. Именно такие футболисты, как ты, будоражат болельщиков, партнеров, а также вводят в оцепенение соперников.

Люблю тебя до безумия, как и фанаты «Челси». Для меня было наслаждением играть с тобой и делить победы, и благодаря таким футболистам, как ты, дружище, у меня на несколько трофеев больше», – сказал бывший капитан лондонцев в видеообращении к Азару.