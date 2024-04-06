Президент «Урала» об 1:2 с «Крыльями»: «Судья – негодяй. Мы боремся за выживание – и на ВАР приезжает непотопляемый Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Что он творит в ФНЛ, что здесь – ужас»

Григорий Иванов раскритиковал работу судей в матче с «Крыльями Советов».

«Урал» дома уступил «Крыльям Советов» (1:2) в 23-м туре Мир .

На 61‑й минуте арбитр встречи показал вторую желтую карточку защитнику «Урала» Итало. Победный мяч самарцев был забит с пенальти на 79-й минуте. Перед назначением 11-метрового судья смотрел видеоповтор.

– Если вы смотрели игру, то сами все видели. Судья – негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с «Сочи» за выживание и к нам на игру приезжает работать арбитром ВАР Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Арбитр видит, что там ничего не было, но Бобровский зовет его посмотреть эпизод.

Главный судья видел эпизод и показал желтую карточку, зачем звать его к монитору? Бобровский прибил нас и в Казани, когда поставил пенальти. Когда судья свистнул, я думал что игрок « » ударил Итало. Я разговаривал со специалистами, все говорят, что фол должен быть в другую сторону. А он показывает желтую. Я спросил у судьи, когда он уходил, он говорит, что там полный рот крови. Но человек потом доиграл всю игру.

– Видите ли смысл обращаться в ЭСК РФС?

– Мы будем обращаться, а толку? Уберут главного судью, а Бобровский – непотопляемый. Что он творит в Первой лиге, что здесь – это ужас. Но он продолжает судить, у него все нормально и все в жизни хорошо, – сказал президент « » Григорий Иванов.