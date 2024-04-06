Президент «Урала» об 1:2 с «Крыльями»: «Судья – негодяй. Мы боремся за выживание – и на ВАР приезжает непотопляемый Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Что он творит в ФНЛ, что здесь – ужас»

Теги Крылья Советов Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Первая лига Урал Григорий Иванов видеоповторы Матч ТВ Павел Кукуян Итало Гонсалвес Футбол

Григорий Иванов раскритиковал работу судей в матче с «Крыльями Советов».

«Урал» дома уступил «Крыльям Советов» (1:2) в 23-м туре Мир РПЛ

На 61‑й минуте арбитр встречи Павел Кукуян показал вторую желтую карточку защитнику «Урала» Итало. Победный мяч самарцев был забит с пенальти на 79-й минуте. Перед назначением 11-метрового судья смотрел видеоповтор.

– Если вы смотрели игру, то сами все видели. Судья – негодяй, непонятно, как он судил. Мы боремся с «Сочи» за выживание и к нам на игру приезжает работать арбитром ВАР Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Арбитр видит, что там ничего не было, но Бобровский зовет его посмотреть эпизод.

Главный судья видел эпизод и показал желтую карточку, зачем звать его к монитору? Бобровский прибил нас и в Казани, когда поставил пенальти. Когда судья свистнул, я думал что игрок «Крыльев» ударил Итало. Я разговаривал со специалистами, все говорят, что фол должен быть в другую сторону. А он показывает желтую. Я спросил у судьи, когда он уходил, он говорит, что там полный рот крови. Но человек потом доиграл всю игру.

Видите ли смысл обращаться в ЭСК РФС?

– Мы будем обращаться, а толку? Уберут главного судью, а Бобровский – непотопляемый. Что он творит в Первой лиге, что здесь – это ужас. Но он продолжает судить, у него все нормально и все в жизни хорошо, – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

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14 комментариев
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Комментарии Гончаренко, Иванова и Юрана - это яркий пример того, почему за слова о судействе нужно паять такие штрафы, чтобы даже самым богатым не хотелось говорить, как в хоккее. Потому что на одну адекватную претензию, которая вообще ничего не меняет, десять вот таких реплик. При чем тут Бобровский с ВАР, если Помазун до мяча даже близко не дотянулся и просто снес Горшкова? Кукуян плохо отсудил, потому что игрокам Урала еще штуки три желтых не выдал? А Юрана чем судейство могло не устроить вообще? Просто вместо того, чтобы взять ответственность на себя, переваливают все на судей, типа они виноваты)
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Смешно , 2-3 удаление должно были у Урала , костоломы
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Иванов бы уж не вопил на судей. В игре на кубок два раза можно было давать пенальти за снос Глушенкова и удара коленом в лицо Пиняеву. Так что пусть скажет спасибо еще
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Игрок крыльев Ежов был первый на мяче , ваш игрок е***** ему в лицо. В чем вопрос?
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Если Иванов знает, что Бобровский всегда "прибивает" Урал, чего тогда против его назначения до игры ничего не говорит? Если знает, что Кукуян всегда, когда Спартак не побеждает Урал, приезжает в Екб и "убивает", как после прошлогоднего вылета КБ из Кубка, чего молчит? Все надо делать вовремя, после драки кулаками не машут.
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А у Иванова всегда так. Проиграли - судья виноват. Его ещё в прошлом матче должны были со скамейки удалять за мат и давление в отношении арбитра.
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Крылья сыграли плохо, много брака, мало движения, минимум моментов. В этом плане Уралу не повезло, могли расчитывать на большее, но проиграли точно не из-за судьи. Видно что вышли заряженные, но переборщили с грубостью, можно было и больше карточек получить
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Как же эти нытика надоели. Лучше бы за своими «профессиональными» действиями следили
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Уралу пора освежиться в ФНЛ, зажрались в РПЛ, а Иванову успокоительных выписать, цепь и намордник, а то ведь покусает кого.
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Урал настолько неприятное впечатление оставил в кубке: с 10 минуты тянули время, подолгу валяясь, намеренно играли в мелкий фол и задерживали мяч даже при аутах, радостно, что они проиграли. Надеюсь, вылетят в лучшую лигу мира
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Ответ Garikus89
Комментарии Гончаренко, Иванова и Юрана - это яркий пример того, почему за слова о судействе нужно паять такие штрафы, чтобы даже самым богатым не хотелось говорить, как в хоккее. Потому что на одну адекватную претензию, которая вообще ничего не меняет, десять вот таких реплик. При чем тут Бобровский с ВАР, если Помазун до мяча даже близко не дотянулся и просто снес Горшкова? Кукуян плохо отсудил, потому что игрокам Урала еще штуки три желтых не выдал? А Юрана чем судейство могло не устроить вообще? Просто вместо того, чтобы взять ответственность на себя, переваливают все на судей, типа они виноваты)
Не трожьте Барсика, он не со зла
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Ответ Garikus89
Комментарии Гончаренко, Иванова и Юрана - это яркий пример того, почему за слова о судействе нужно паять такие штрафы, чтобы даже самым богатым не хотелось говорить, как в хоккее. Потому что на одну адекватную претензию, которая вообще ничего не меняет, десять вот таких реплик. При чем тут Бобровский с ВАР, если Помазун до мяча даже близко не дотянулся и просто снес Горшкова? Кукуян плохо отсудил, потому что игрокам Урала еще штуки три желтых не выдал? А Юрана чем судейство могло не устроить вообще? Просто вместо того, чтобы взять ответственность на себя, переваливают все на судей, типа они виноваты)
Ваш комментарий яркий пример, то что не надо обращать внимание на обиженных решениями судей или вар, даже если они самые дебильные. Мы же всерьёз не воспринимаем Царя чеканного ...
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