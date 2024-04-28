«Бавария» попросила болельщиков прийти в красном на матч с «Реалом»: «С красным сердцем и красной страстью через Мюнхен и Мадрид на «Уэмбли»

«Баврия» попросила болельщиков одеться в красное на матч с «Реалом».

Во вторник на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится первый матч 1/2 финала между «Баварией» и « ».

В связи с этим немецкий клуб сделал обращение, в котором призвал болельщиков прийти на стадион одетыми в красное.

«Посмотрите в своих шкафах или купите что-нибудь красное – Mia san mia красные», – приводит слова пресс-служба мюнхенцев.

выразил надежду, что «игроки, увидят красную стену на «Альянц Арене» во вторник».

«Вот уже несколько десятилетий, где бы « » ни выступала, девизом было: «Вперед, красные! В таком же духе давайте сделаем это!

С красным сердцем «Баварии» и красной страстью через Мюнхен и Мадрид на «Уэмбли»: туда, где клуб завоевал титул в 2013 году», – говорится в заявлении клуба.