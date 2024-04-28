«Бавария» попросила болельщиков прийти в красном на матч с «Реалом»: «С красным сердцем и красной страстью через Мюнхен и Мадрид на «Уэмбли»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Томас Мюллер Конрад Лаймер Футбол

«Баврия» попросила болельщиков одеться в красное на матч с «Реалом».

Во вторник на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

В связи с этим немецкий клуб сделал обращение, в котором призвал болельщиков прийти на стадион одетыми в красное. 

«Посмотрите в своих шкафах или купите что-нибудь красное – Mia san mia красные», – приводит слова Томаса Мюллера пресс-служба мюнхенцев.

Конрад Лаймер выразил надежду, что «игроки, увидят красную стену на «Альянц Арене» во вторник».

«Вот уже несколько десятилетий, где бы «Бавария» ни выступала, девизом было: «Вперед, красные! В таком же духе давайте сделаем это!

С красным сердцем «Баварии» и красной страстью через Мюнхен и Мадрид на «Уэмбли»: туда, где клуб завоевал титул в 2013 году», – говорится в заявлении клуба.

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23 комментария
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Каков бы ни был итоговый счёт полуфинала - я не расстроюсь. Победит Реал - прекрасно, значит вперёд за 15-ым кубком в финале. Победит Бавария - поздравлю от всей души и пойду топить за немцев, которые тоже заслуживают триумфа в ЛЧ на фоне неудач в бундеслиге.

Ждём красивого футбола и прекрасных побед без судейских ошибок и предвзятости.
+31
-2
+29
Каталонцы будут в коричневом
+19
-3
+16
Ответ Maxi Class
Комментарий удален модератором
Голубом тогда уж
+12
-1
+11
Что Бавария, что Реал у меня вызывают симпатию, но в данном случае отдам предпочтение королевскому клубу
+14
-4
+10
«Альянц Арена» во время матча превратится в "Красное/Белое".
+9
0
+9
Ответ Black Phoenix
Каков бы ни был итоговый счёт полуфинала - я не расстроюсь. Победит Реал - прекрасно, значит вперёд за 15-ым кубком в финале. Победит Бавария - поздравлю от всей души и пойду топить за немцев, которые тоже заслуживают триумфа в ЛЧ на фоне неудач в бундеслиге. Ждём красивого футбола и прекрасных побед без судейских ошибок и предвзятости.
Победит ПСЖ - пойду праздновать вместе со всеми на Елисейских Полях🏙️

Победит Дортмунд - придётся поехать в Германию, опрокинуть 1-2 бокальчика пива🍻

Главное, что всегда на позитиве :))
+14
-7
+7
Ответ Yobo
Комментарий удален модератором
Эх, а ведь это непризнанный обществом гений, он 24/7 сидит на спортсе
+4
0
+4
Ответ Yobo
Комментарий удален модератором
😂😂😂
+7
-4
+3
Не знаю что будет на альянц арене, но ответ на Бернабеу будет красочным. Фанаты Реала умеют делать перфомансы.
+5
-3
+2
Ответ Инсаф Галиуллинн
Эх, а ведь это непризнанный обществом гений, он 24/7 сидит на спортсе
Наоборот, он давно признан всеми)
+3
-1
+2
Ответ Гномович!
Каталонцы будут в коричневом
Уточняй какие именно, там есть и достойные фанаты Жироны
+2
-1
+1
Немецкий финал -- уныль. Даешь Боруссия -- Реал! и Победу Боруссии.
+4
-3
+1
А шансы ведь реально есть…Вперед Мюнхен!
+2
-1
+1
и с красным очком после матча
+1
-1
0
Ответ Сергей Николаев
А шансы ведь реально есть…Вперед Мюнхен!
100-пудово засланный казачёк с Каталонии😂😂😂
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Ответ Гениальный камень
Наоборот, он давно признан всеми)
Я знаю 😁
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Наконец то в новом сезоне не будет этой уродливой белой формы. похожую на арсенал.
Мы красные!
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кулес, покупайте чипсы с крабом, ваша легенда привезла их вместо кубка ЛЧ😏
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Комментарий удален модератором
Я хочу ярких красок в сером Лондоне. Я хочу больше красного.
Рори "Ломщик"
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Вот только Мюнхен это не Лондон, Томас, и Реал - это не Арсенал.
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Ну окей, имеют право. В ответке их белый Бернабеу встретит ¯_(ツ)_/¯
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
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