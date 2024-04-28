«Бавария» попросила болельщиков прийти в красном на матч с «Реалом»: «С красным сердцем и красной страстью через Мюнхен и Мадрид на «Уэмбли»
«Баврия» попросила болельщиков одеться в красное на матч с «Реалом».
Во вторник на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».
В связи с этим немецкий клуб сделал обращение, в котором призвал болельщиков прийти на стадион одетыми в красное.
«Посмотрите в своих шкафах или купите что-нибудь красное – Mia san mia красные», – приводит слова Томаса Мюллера пресс-служба мюнхенцев.
Конрад Лаймер выразил надежду, что «игроки, увидят красную стену на «Альянц Арене» во вторник».
«Вот уже несколько десятилетий, где бы «Бавария» ни выступала, девизом было: «Вперед, красные! В таком же духе давайте сделаем это!
С красным сердцем «Баварии» и красной страстью через Мюнхен и Мадрид на «Уэмбли»: туда, где клуб завоевал титул в 2013 году», – говорится в заявлении клуба.
Ждём красивого футбола и прекрасных побед без судейских ошибок и предвзятости.
Победит Дортмунд - придётся поехать в Германию, опрокинуть 1-2 бокальчика пива🍻
Главное, что всегда на позитиве :))
Мы красные!
Рори "Ломщик"
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Вот только Мюнхен это не Лондон, Томас, и Реал - это не Арсенал.