Советник президента РФС о переговорах с УЕФА и ФИФА: «Позиция остается прежней — наша сборная должна играть в футбол»

Теги сборная России U-17 сборная России U-21 УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Алексей Сорокин сборная России U-19 Политика Футбол

Алексей Сорокин рассказал о переговорах с ФИФА и УЕФА о допуске России к турнирам.

— Идет диалог, отношения поддерживаем и их надо поддерживать. Неоднократно говорил, что личные отношения никак не изменились.

— В прошлом году УЕФА хотела допустить наши сборные U17, но не удалось найти технической возможности. Как сейчас обстоят дела в этих переговорах?

— Наша позиция остается прежней — наша сборная должна играть в футбол. Необходимо предпринимать все усилия для достижения этой цели. 

Есть ли вероятность допуска юношеских сборных в этом году? Работа продолжается, но чего-либо обещать не можем, – сказал советник президента РФС.

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1 комментарий
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пусть играет в азии. зачем вам гейропа
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