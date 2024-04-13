Советник президента РФС о переговорах с УЕФА и ФИФА: «Позиция остается прежней — наша сборная должна играть в футбол»

Алексей Сорокин рассказал о переговорах с ФИФА и УЕФА о допуске России к турнирам.

— Идет диалог, отношения поддерживаем и их надо поддерживать. Неоднократно говорил, что личные отношения никак не изменились.

— В прошлом году хотела допустить наши сборные U17, но не удалось найти технической возможности. Как сейчас обстоят дела в этих переговорах?

— Наша позиция остается прежней — наша сборная должна играть в футбол. Необходимо предпринимать все усилия для достижения этой цели.

Есть ли вероятность допуска юношеских сборных в этом году? Работа продолжается, но чего-либо обещать не можем, – сказал советник президента РФС.