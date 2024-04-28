Маккойст считает, что Салах уйдет из «Ливерпуля»: «Он был одним из лучших игроков, что мы видели в АПЛ, но его форма пошла на спад. Это устроит обе стороны»

Алли Маккойст считает, что Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» в конце сезона.

Египтянин и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поругались в матче с «Вест Хэмом».

Перед тройной заменой на 79-й минуте что-то сказал форварду, на что тот бурно отреагировал. Между Салахом и тренером завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство.

«Вы видели, как Салах вернулся, чтобы еще как-то зацепить [Клоппа], и один из его товарищей посчитал, что нужно вмешаться – такие вещи должны происходить за закрытыми дверями. Да, я думаю, [что Салах уйдет].

Он был одним из лучших игроков, которых мы видели в этой лиге, фантастика для « », но его форма пошла на спад, и мне кажется, что он может уйти.

Это может устроить обе стороны: Салаха – уход, а «Ливерпуль» – деньги за него, которые они могут реинвестировать», – сказал бывший игрок «Рейнджерс» в интервью TNT Sports.