Маккойст считает, что Салах уйдет из «Ливерпуля»: «Он был одним из лучших игроков, что мы видели в АПЛ, но его форма пошла на спад. Это устроит обе стороны»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Алли Маккойст Мохамед Салах Футбол

Алли Маккойст считает, что Мохамед Салах покинет «Ливерпуль» в конце сезона.

Египтянин и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поругались в матче с «Вест Хэмом».

Перед тройной заменой на 79-й минуте Клопп что-то сказал форварду, на что тот бурно отреагировал. Между Салахом и тренером завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство.

«Вы видели, как Салах вернулся, чтобы еще как-то зацепить [Клоппа], и один из его товарищей посчитал, что нужно вмешаться – такие вещи должны происходить за закрытыми дверями. Да, я думаю, [что Салах уйдет].

Он был одним из лучших игроков, которых мы видели в этой лиге, фантастика для «Ливерпуля», но его форма пошла на спад, и мне кажется, что он может уйти.

Это может устроить обе стороны: Салаха – уход, а «Ливерпуль» – деньги за него, которые они могут реинвестировать», – сказал бывший игрок «Рейнджерс» Алли Маккойст в интервью TNT Sports.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий