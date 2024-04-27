Клопп о 2:2 с «Вест Хэмом»: «Мы играли хорошо, но не довели до конца моменты. Не понимаю, когда с каждым упущенным моментом люди начинают вскидывать руки, момент – это самое близкое к голу»

Юрген Клопп высказался о ничьей «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» (2:2) в 35-м туре АПЛ.

«Все так, как есть. Вы видите игры. Мы проходим через это все вместе. Ребята боролись изо всех сил, отдавали абсолютно все на поле. Для некоторых сегодня было слишком тяжело, и да, так оно и есть».

О реакции команды во втором тайме

«Очень довольны. Ранний гол очень помог, это то, что нам было нужно. Мы всегда находим шансы, вы видели, что в первом тайме у нас их было много.

Я не понимаю, когда с каждым упущенным моментом люди начинают вскидывать руки, момент – это самое близкое к голу, поэтому мы должны быть более позитивными. Смиритесь с тем, что такие вещи случаются, а потом делайте это снова, и снова, и снова.

Мы играли хорошо, но не довели до конца моменты, и теперь нам нужно признать это и идти дальше», – сказал главный тренер « » .

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