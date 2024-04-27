У Слота не будет влияния на трансферы «Ливерпуля». Ими займется спортивный директор Хьюз

Арне Слот не будет заниматься трансферами в «Ливерпуле».

Ранее стало известно, что 45-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера «Ливерпуля».

По информации The Times, Слот не будет иметь влияния на трансферную деятельность клуба. Он сосредоточится на подготовке команды и будет находиться в подчинении у спортивного директора Ричарда Хьюза, который будет заниматься кадровыми вопросами.

Руководить их работой будет Майкл Эдвардс, занимающий должность исполнительного директора по футбольным вопросам в Fenway Sports Group.