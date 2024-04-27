У Слота не будет влияния на трансферы «Ливерпуля». Ими займется спортивный директор Хьюз

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд Ричард Хьюз премьер-лига Англия Арне Слот Майкл Эдвардс Футбол

Арне Слот не будет заниматься трансферами в «Ливерпуле».

Ранее стало известно, что 45-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера «Ливерпуля». 

По информации The Times, Слот не будет иметь влияния на трансферную деятельность клуба. Он сосредоточится на подготовке команды и будет находиться в подчинении у спортивного директора Ричарда Хьюза, который будет заниматься кадровыми вопросами. 

Руководить их работой будет Майкл Эдвардс, занимающий должность исполнительного директора по футбольным вопросам в Fenway Sports Group.

26 комментариев
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Сразу отсекли трансферы из Фейеноорда.
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Влияние на трансферы это только для избранных: Тен Хаг и Рангник)))
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Ответ doodler
Лол )) Вообще-то все трансферы в Клопповскую эру делал Майкл Эдвардс. И как раз с его уходом Ливер скатился вниз. Ливеру стоило огромных усилий его вернуть сейчас...
Куда-куда скатился? В какой именно низ? Можно поподробнее?
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Ответ Этот Райола хочет денег
Неучастие главного тренера в трансферах и подчинение его спортдиру с большой долей вероятности вернет Ливерпуль в доклопповскую эру- в середняки.
Лол )) Вообще-то все трансферы в Клопповскую эру делал Майкл Эдвардс. И как раз с его уходом Ливер скатился вниз. Ливеру стоило огромных усилий его вернуть сейчас...
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Ответ Старик Стариканов
Сразу отсекли трансферы из Фейеноорда.
Эх столько шуток мимо)
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А отвечать за результат будут тоже вместе? Или как обычно на тренера всех собак повесят? Отличный план по развалу команды, кажется Ливерпуль – всё.
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Ответ doodler
Лол )) Вообще-то все трансферы в Клопповскую эру делал Майкл Эдвардс. И как раз с его уходом Ливер скатился вниз. Ливеру стоило огромных усилий его вернуть сейчас...
у Клоппа было право вето разве нет?
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Ответ Старик Стариканов
Сразу отсекли трансферы из Фейеноорда.
И пойдут трансферы из Аякса и ПСВ. Чтобы Слоту ещё обиднее было)
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Ответ Двоечник
Влияние на трансферы это только для избранных: Тен Хаг и Рангник)))
На самом деле оптимальная система позволяющая закладывать в долгосрок проект. Пример Реал Мадрид.
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Ответ Under
обычная английская практика, не?
Ну в целом да, не зря у них не главный тренер, а менеджер.
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Ответ Двоечник
Влияние на трансферы это только для избранных: Тен Хаг и Рангник)))
обычная английская практика, не?
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Ливерпуль в следующем сезоне будет сильнее с приходом Эдвадца ,, Слот будет заниматься командой зделает ротацию и надеюсь в следующем сезоне мы увидим обновлённый Ливерпуль
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Кажется Слота обрили хотя ему не привыкать
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Это путь вникуда
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А Слот будет жаловаться на ранний субботний слот?
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Начинается...
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Слот: я не буду заниматься трансферами в Ливерпуле?!
Тогда я еду в Манчестер, на замену ТХ....
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Очевидно, что Эдвардс возвращался под такие условия. Тренер должен выполнять свои прямые обязанности, а стратегию и подбор состава будут определять другие люди
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Неучастие главного тренера в трансферах и подчинение его спортдиру с большой долей вероятности вернет Ливерпуль в доклопповскую эру- в середняки.
+5
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Так было всегда в Ливерпуле, в этом и разница между МЮ
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