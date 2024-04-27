Мойес об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я буду рад – он слишком, #####, хорош, его зубы слишком блестят. Поскорее убирайся прочь, Юрген!»

Теги Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Юрген Клопп ахахаха брань контент Футбол

Дэвид Мойес высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Немец покинет пост главного тренера «красных» по окончании сезона. Сегодня мерсисайдцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» в 35-м туре АПЛ (2:2).

«Я буду рад, что он ушел. Он слишком, ##### (блин), хорош, его зубы слишком блестят. Он был очень важен для «Ливерпуля». Он там папа и смог контролировать большой футбольный клуб.

Поскорее убирайся прочь, Юрген!» – с улыбкой сказал главный тренер «Вест Хэма». 

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Клопп слишком хорош, это правда. Принять тот Ливерпуль, который и близко ни на что не претендовал. Тот Ливерпуль, когда в каждой трансляции показывали важных легенд клуба и никто нихрена не понимал, что делать. И превратился этот клуб в супер клуб, который выиграл все абсолютно. И теперь ещё у некоторых специалистов, болельщиков и легенд клуба язык поворачивается что-то говорить про него. Ужас. Ничего, я думаю нужно каррагера ставить или джеррарда. Далглиша можно вернуть. И Клопп сразу станет хорошим.
+120
-4
+116
На самом деле то, что Мойес уходит из ВХ тоже довольно большое событие же, для такого клуба. Вытащил из подвала, хорошие сезоны в еврокубках были, полуфинал ЛЕ, кубок в ЛК, четвертьфинал ЛЕ. В чемпионате достойно выступали (кроме прошлого сезона), с 6 по 9 места занимали.

Так что, Мойес тоже молодцом, они похожи с Клоппом в том, что оба выжимают максимум из своих игроков.
+59
-1
+58
Все будут скучать по Ливерпулю Клоппа
+36
-3
+33
Ответ el ruso guapo
Клопп слишком хорош, это правда. Принять тот Ливерпуль, который и близко ни на что не претендовал. Тот Ливерпуль, когда в каждой трансляции показывали важных легенд клуба и никто нихрена не понимал, что делать. И превратился этот клуб в супер клуб, который выиграл все абсолютно. И теперь ещё у некоторых специалистов, болельщиков и легенд клуба язык поворачивается что-то говорить про него. Ужас. Ничего, я думаю нужно каррагера ставить или джеррарда. Далглиша можно вернуть. И Клопп сразу станет хорошим.
Только неадекваты могу гнать на Клоппа. Нужно же им чем-то заниматься.
+25
-1
+24
Кто-нибудь понял почему Тэйлор не дал забить Гакпо в пустые ворота?Ужасная ошибка судьи
+13
-2
+11
КДК РФС уже взял Мойеса в разработку
+10
-2
+8
Ответ iniesta8
Мойес уходит? Что?
У него контракт кончается
+7
0
+7
Ответ Максим Ларченков
Комментарий скрыт
Никто - это ты чтоль?
+8
-2
+6
Ответ Сергей Пацаваца
Кто-нибудь понял почему Тэйлор не дал забить Гакпо в пустые ворота?Ужасная ошибка судьи
Тейлор фан Манчестер Сити
+8
-3
+5
Конечно на вкус и цвет...но уж в чём чём,а в равнодушии Юргена обвинить нельзя
Человек выкладывался на полную,ему трофеи в Ливерпуле достались нелегко,да и сражался он с серьезными соперниками.
Как там (не уверен за точность):сделал что смог,кто придёт пусть сделает лучше.
А смог Клоппо ого го!
+4
0
+4
Ответ el ruso guapo
Клопп слишком хорош, это правда. Принять тот Ливерпуль, который и близко ни на что не претендовал. Тот Ливерпуль, когда в каждой трансляции показывали важных легенд клуба и никто нихрена не понимал, что делать. И превратился этот клуб в супер клуб, который выиграл все абсолютно. И теперь ещё у некоторых специалистов, болельщиков и легенд клуба язык поворачивается что-то говорить про него. Ужас. Ничего, я думаю нужно каррагера ставить или джеррарда. Далглиша можно вернуть. И Клопп сразу станет хорошим.
Всё так, но я считаю, что для Клоппа будет тем лучше, чем его хуже проводят. Это создаст ему стимул для продолжения карьеры после отдыха, злее будет. Уйди он заласканным, бесспорной легендой, мог бы посчитать, что может и хватит. А в Ливерпуле очень скоро (в особенности для тех кто подзабыл, что было до Клоппа) станет всем предельно понятно кого они лишились.
+3
0
+3
Ответ Сергей Пацаваца
Кто-нибудь понял почему Тэйлор не дал забить Гакпо в пустые ворота?Ужасная ошибка судьи
по той же причине, почему ВАР не вмешался на пятой минуте за накладку с продавливанием. но ситуация в конце это смех
+2
0
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
На самом деле то, что Мойес уходит из ВХ тоже довольно большое событие же, для такого клуба. Вытащил из подвала, хорошие сезоны в еврокубках были, полуфинал ЛЕ, кубок в ЛК, четвертьфинал ЛЕ. В чемпионате достойно выступали (кроме прошлого сезона), с 6 по 9 места занимали. Так что, Мойес тоже молодцом, они похожи с Клоппом в том, что оба выжимают максимум из своих игроков.
Мойес уходит? Что?
+3
-1
+2
Это и есть уважение
+2
0
+2
Это тонкий английский юмор ... если кто не понял. В этом месте надо смеяться .
+1
0
+1
Ответ Андрей Заступов
Чемпионская гонка, судя по всему, проиграна. Хотелось бы, чтобы Клопп перед уходом взял ЛЕ, было бы заслуженно и красиво!
Ливерпуль вылетел от Аталанты
+2
-1
+1
Ответ Сергей Пацаваца
Кто-нибудь понял почему Тэйлор не дал забить Гакпо в пустые ворота?Ужасная ошибка судьи
Или не ошибка.......
0
0
0
Отлично ответил, Сэр Мойзе в карман за словом не лезет😂
+2
-2
0
Ответ Eugene10
Ливерпуль вылетел от Аталанты
Да, совсем вылетело из головы, точно.
0
0
0
Мойес был слишком хорош, когда его поперли из МЮ
0
0
0
Всем известно, что стоматология на Альбионе представляет прошлый век с цементными пломбами 😂
0
0
0
"Какой же Клопп зубастый"- добавил Мойес
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий