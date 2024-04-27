Мойес об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я буду рад – он слишком, #####, хорош, его зубы слишком блестят. Поскорее убирайся прочь, Юрген!»

Дэвид Мойес высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Немец покинет пост главного тренера «красных» по окончании сезона. Сегодня мерсисайдцы сыграли вничью с « » в 35-м туре (2:2).

«Я буду рад, что он ушел. Он слишком, ##### (блин), хорош, его зубы слишком блестят. Он был очень важен для « ». Он там папа и смог контролировать большой футбольный клуб.

Поскорее убирайся прочь, !» – с улыбкой сказал главный тренер «Вест Хэма».