Мойес об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я буду рад – он слишком, #####, хорош, его зубы слишком блестят. Поскорее убирайся прочь, Юрген!»
Дэвид Мойес высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
Немец покинет пост главного тренера «красных» по окончании сезона. Сегодня мерсисайдцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» в 35-м туре АПЛ (2:2).
«Я буду рад, что он ушел. Он слишком, ##### (блин), хорош, его зубы слишком блестят. Он был очень важен для «Ливерпуля». Он там папа и смог контролировать большой футбольный клуб.
Поскорее убирайся прочь, Юрген!» – с улыбкой сказал главный тренер «Вест Хэма».
Так что, Мойес тоже молодцом, они похожи с Клоппом в том, что оба выжимают максимум из своих игроков.
Человек выкладывался на полную,ему трофеи в Ливерпуле достались нелегко,да и сражался он с серьезными соперниками.
Как там (не уверен за точность):сделал что смог,кто придёт пусть сделает лучше.
А смог Клоппо ого го!