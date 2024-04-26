Депутат Свищев о концепции РФС: «Вернемся на международную арену раньше 2028 года, надеюсь. Нельзя потерять молодое поколение, им нужна постоянная практика»

Депутат Свищев высказался о возвращении сборной России на международные турниры.

Ранее исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований.

Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.

«Как мне кажется, установленный ориентир для возвращения сборной России по футболу к официальным соревнованиям является оптимальным. За четыре года до начала отбора на чемпионат мира 2030 года может произойти всякое. Надеюсь, что мы вернемся на международную арену раньше этого срока.

Принятая концепция РФС отражает наше видение по развитию спорта в стране. Сейчас везде делается ставка на молодежь. Необходимо, чтобы мы не потеряли молодое поколение спортсменов, им нужна постоянная практика.

Что касается идеи о проведении коммерческого товарищеского турнира, то Россия готова провести его, для этого есть вся инфраструктура. Наша страна всегда славилась радушием и гостеприимством.

Зарубежные специалисты отмечали высокий уровень организации спортивных соревнованиях и во время Олимпиады в Сочи, и во время чемпионата мира 2018 года. Уверен, что у получится пригласить сильнейшие команды мира, за которыми в Россию потянутся болельщики из других стран», – председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту .