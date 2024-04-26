Дюков о словах Безрукова про «Краснодар» и деньги: «Люблю хороший юмор, но это недопустимо. Есть границы, которые надо соблюдать, давайте шутить на уместные темы»
Александр Дюков высказался про шутку Руслана Безрукова.
После победы «Рубина» в гостях у «Зенита» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ хавбек сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».
– Безруков. Как относитесь к его шутке?
– Я люблю хороший юмор, как и вы. Есть много тем для шуток. В данном случае речь шла об оказании финансового влияния на результат матча, хоть и в шутку. Это недопустимо. Поэтому комитет по этике рассмотрит высказывание игрока. Давайте шутить, я не против, но давайте выбирать уместные темы.
– Не боитесь, что это убьет открытость?
– Давайте дождемся решения комитета по этике. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы игроки были открыты к СМИ. Но есть определенные границы, которые надо соблюдать. Эмоциональность – да, но, например, нецензурная брань тоже недопустима. Уверен, что этот баланс игроками РПЛ будет найден, – сказал президент РФС.
Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова «Краснодар», ждем на карту денежки»: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента»
Он всенародно любимый актер !
Стыдно так себя вести
Это просто гре##ная шутка , м##ь его.
Это уместно и наказания никакого не будет.