Дюков о словах Безрукова про «Краснодар» и деньги: «Люблю хороший юмор, но это недопустимо. Есть границы, которые надо соблюдать, давайте шутить на уместные темы»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Краснодар Матч ТВ Руслан Безруков Футбол

Александр Дюков высказался про шутку Руслана Безрукова.

После победы «Рубина» в гостях у «Зенита» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ хавбек сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

– Безруков. Как относитесь к его шутке?

– Я люблю хороший юмор, как и вы. Есть много тем для шуток. В данном случае речь шла об оказании финансового влияния на результат матча, хоть и в шутку. Это недопустимо. Поэтому комитет по этике рассмотрит высказывание игрока. Давайте шутить, я не против, но давайте выбирать уместные темы.

– Не боитесь, что это убьет открытость?

– Давайте дождемся решения комитета по этике. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы игроки были открыты к СМИ. Но есть определенные границы, которые надо соблюдать. Эмоциональность – да, но, например, нецензурная брань тоже недопустима. Уверен, что этот баланс игроками РПЛ будет найден, – сказал президент РФС.

Комитет по этике рассмотрит шутку Безрукова «Краснодар», ждем на карту денежки»: «Финансовое стимулирование соперника третьей стороной – грубое нарушение регламента»

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13 комментариев
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Да отстаньте вы от пацана
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Резюмирую : ниче нельзя )
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Футболисты, объявите бойкот прессе.
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да отстаньте вы от пацана
Какой он пацан ?
Он всенародно любимый актер !
Стыдно так себя вести
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+2
А что клоуну питерскому все можно, а тут обычный футболист пошутил и подняли хейт
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Ох , как же хочется чтобы все футболисты объединились и начали восставать против этой балаберды ,мне на душе хуже после слов Дюкова , существование таких мышлений... делает больно.
Это просто гре##ная шутка , м##ь его.
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Лучше шутить как ##### Спартак!
Это уместно и наказания никакого не будет.
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Это буквально 10ая новость на Спортсе за вторые сутки, у нас о футболе в разы меньше постов чем о подобном бреде.
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Сейчас ему инкриминируют и голую вечеринку,и дискредитацию армии ,и не участие в Олимпиаде,короче всех собак повесят
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Тоесть вы с Медведевым и Миллером можете свои махинации проводить,а шутить про это нельзя
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Если Безрукова накажут (а к этому похоже всё идёт), то всем адекватным клубам и игрокам надо бойкотировать все флеш-интервью и пресс-конференции, как Юран (хоть пресса и не виновата). Наша "свобода слова" ограничена. Это всем понятно, но не надо же настолько сжимать эти рамки в нашей стране. Можно хоть раз не раздувать из муха слона, господа обидчивые чиновники?
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Ответ OldRedWhite
Какой он пацан ? Он всенародно любимый актер ! Стыдно так себя вести
Вы о Руслане?....
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