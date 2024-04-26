Дюков об отравлении «Сочи»: «У них был выбор: выйти или не выйти и потом доказывать, что мешали форс-мажорные обстоятельства. Команда приняла решение выйти на игру»
Александр Дюков сослался на регламент РПЛ, говоря о матче «Ахмат» – «Сочи».
Ранее команда гостей просила перенести игру 21-го тура из-за отравления 14 футболистов. В итоге встреча состоялась, хозяева победили со счетом 1:0.
– Есть регламент РПЛ, по нему перенос возможен, но для этого нужны обстоятельства категории форс-мажора. Например, экстремальные погодные условия, но в данном случае их не было.
Поэтому у команды «Сочи» был выбор: или выйти на матч, или не выйти и потом доказывать, что этому все же помешали форс-мажорные обстоятельства. «Сочи» принял решение выйти на эту игру.
– Может ли лига принимать решение о переносе самостоятельно?
– Думаю, мы обсудим этот вопрос, – сказал президент РФС.
Тренер «Сочи» Морено раскритиковал РПЛ за решение проводить игру с «Ахматом» на фоне отравления игроков: «Стыдно, что в такой хорошей лиге позволяют такие ситуации»
– Думаю, мы обсудим этот вопрос,
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То есть он не в курсе могут или не могут? Цирк.