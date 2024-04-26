Дюков об отравлении «Сочи»: «У них был выбор: выйти или не выйти и потом доказывать, что мешали форс-мажорные обстоятельства. Команда приняла решение выйти на игру»

Теги премьер-лига Россия РФС Ахмат Александр Дюков Матч ТВ Сочи Футбол

Александр Дюков сослался на регламент РПЛ, говоря о матче «Ахмат» – «Сочи».

Ранее команда гостей просила перенести игру 21-го тура из-за отравления 14 футболистов. В итоге встреча состоялась, хозяева победили со счетом 1:0.

– Есть регламент РПЛ, по нему перенос возможен, но для этого нужны обстоятельства категории форс-мажора. Например, экстремальные погодные условия, но в данном случае их не было.

Поэтому у команды «Сочи» был выбор: или выйти на матч, или не выйти и потом доказывать, что этому все же помешали форс-мажорные обстоятельства. «Сочи» принял решение выйти на эту игру.

– Может ли лига принимать решение о переносе самостоятельно?

– Думаю, мы обсудим этот вопрос, – сказал президент РФС.

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26 комментариев
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Получить технарь а потом доказывать, так себе вариант
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Дюков похоже всех за дураков держит. Отказ выйти на поле это автоматом поражение 0:3. А там иди доказывай что ты не верблюд.
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+13
И вот прямо это в Грозном случилось,который на вылет стоит. Не много ли совпадений
+13
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– Может ли лига принимать решение о переносе самостоятельно?

– Думаю, мы обсудим этот вопрос,
....
То есть он не в курсе могут или не могут? Цирк.
+6
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+6
А что случилось? Чаем отравились?
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Ответ riverman1980
А какой еще вариант? Иначе любая команда сможет заявить, что у нее массовое отравление и отказаться играть, если по каким то причинам, ей будет выгоднее сыграть позже.
и какой смысл сейчас матч откладывать был для Сочи?
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Это жесть!!!
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Ну то не молодёжь Ростова ... Тогда гнались за медалью, сейчас борятся с вылетом. ..
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А Дюков и Сочи не хотят вспомнить игру с ростовской детворой? Тогда ничего никого не смутило
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"Сочи" со слов тренера, было отказано о переносе игры! Был выбор сразу получить "технарь" 0-3 или попытаться добыть очки! Ситуация позорная! Ясно, что это не случайность!
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Какая милая иезуитская логика.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Получить технарь а потом доказывать, так себе вариант
А какой еще вариант? Иначе любая команда сможет заявить, что у нее массовое отравление и отказаться играть, если по каким то причинам, ей будет выгоднее сыграть позже.
+4
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Ответ riverman1980
А какой еще вариант? Иначе любая команда сможет заявить, что у нее массовое отравление и отказаться играть, если по каким то причинам, ей будет выгоднее сыграть позже.
Ну это же легко проверяется )
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Ответ К0варный
С одной стороны дичь. С другой - как тут не вспомнить матч с Ростовом.
Уже в сотый раз ссылаются на матч с молодëжкой Ростова, но никто так и не сказал - а что было делать сочинцам в той ситуации? Вариантов три - отказаться от матча? Значит получить баранку очков, 0:3 на табло и дальнейшие санкции. Второй - выйти тоже молодëжкой в поддержку ростовских коллег. Они выбрали третий, вышли обычным составом и выиграли. И что, их теперь много лет камнями закидывать?
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Ответ Клирик
– Может ли лига принимать решение о переносе самостоятельно? – Думаю, мы обсудим этот вопрос, .... То есть он не в курсе могут или не могут? Цирк.
о том, что попытаются продавить под себя правила переноса, пересмотрев регламент и плясать уже от отдельных клубов под определённые обстоятельства...как и раньше решать в кабинете кому и что можно...
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