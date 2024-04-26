Дюков об отравлении «Сочи»: «У них был выбор: выйти или не выйти и потом доказывать, что мешали форс-мажорные обстоятельства. Команда приняла решение выйти на игру»

Александр Дюков сослался на регламент РПЛ, говоря о матче «Ахмат» – «Сочи».

Ранее команда гостей просила перенести игру 21-го тура из-за отравления 14 футболистов. В итоге встреча состоялась, хозяева победили со счетом 1:0.

– Есть регламент , по нему перенос возможен, но для этого нужны обстоятельства категории форс-мажора. Например, экстремальные погодные условия, но в данном случае их не было.

Поэтому у команды «Сочи» был выбор: или выйти на матч, или не выйти и потом доказывать, что этому все же помешали форс-мажорные обстоятельства. « » принял решение выйти на эту игру.

– Может ли лига принимать решение о переносе самостоятельно?

– Думаю, мы обсудим этот вопрос, – сказал президент .

Тренер «Сочи» Морено раскритиковал РПЛ за решение проводить игру с «Ахматом» на фоне отравления игроков: «Стыдно, что в такой хорошей лиге позволяют такие ситуации»