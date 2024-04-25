Чалов, Заболотный, Акинфеев, Соболев, Угальде, Медина – в стартовых составах на дерби ЦСКА – «Спартак»
ЦСКА и «Спартак» объявили составы на дерби.
Сегодня команды встретятся на «ВЭБ Арене» в рамках 21-го тура Мир РПЛ. Начало матча – в 20:30 по московскому времени.
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Илья Агапов, Матвей Лукин, Мойзес Барбоза, Хелвен, Иван Обляков, Милан Гайич, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Антон Заболотный, Федор Чалов.
Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Хесус Медина, Александр Соболев, Манфред Угальде.