Чалов, Заболотный, Акинфеев, Соболев, Угальде, Медина – в стартовых составах на дерби ЦСКА – «Спартак»

ЦСКА и «Спартак» объявили составы на дерби.

Сегодня команды встретятся на «ВЭБ Арене» в рамках 21-го тура Мир . Начало матча – в 20:30 по московскому времени.

Стартовый состав : , Илья Агапов, Матвей Лукин, , Хелвен, , Милан Гайич, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Антон Заболотный, Федор Чалов.

Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Хесус Медина, Александр Соболев, Манфред Угальде.