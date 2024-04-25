Чалов, Заболотный, Акинфеев, Соболев, Угальде, Медина – в стартовых составах на дерби ЦСКА – «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Антон Заболотный Никита Чернов Срджан Бабич Кристофер Мартинс Перейра Александр Максименко Мойзес Барбоза Саша Здьелар Милан Гайич Федор Чалов Хесус Медина Иван Обляков Александр Соболев Фелипе Мендес Алексис Дуарте Илья Агапов Даниил Хлусевич Данил Пруцев Манфред Угальде Хелвен Даниил Денисов Матвей Лукин Футбол

ЦСКА и «Спартак» объявили составы на дерби.

Сегодня команды встретятся на «ВЭБ Арене» в рамках 21-го тура Мир РПЛ. Начало матча – в 20:30 по московскому времени. 

Стартовый состав ЦСКАИгорь Акинфеев, Илья Агапов, Матвей Лукин, Мойзес Барбоза, Хелвен, Иван Обляков, Милан Гайич, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Антон Заболотный, Федор Чалов.

Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Хесус Медина, Александр Соболев, Манфред Угальде.

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36 комментариев
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Матч всея Руси
+37
-5
+32
За хороший футбол.
+16
0
+16
Ответ Shilo_za_CSKA
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣потом будешь извиняться,если мужик
+21
-5
+16
Вперёд, Спартак!!!
+20
-10
+10
Ответ Shilo_za_CSKA
Комментарий скрыт
как бы на оборот не получилось!
+7
0
+7
Отсутствие умярова делает Спартак теневым фаворитом
+5
0
+5
Зины и Умярова нет в составе, это большой плюс!
+4
0
+4
Шанс для Лукина посадить Дивеева на лавку
+5
-1
+4
мы пойдём с конём, по полю вдвоем, сильно
+2
0
+2
Ответ Геннадий Киселев
А может игра за 5-тое - 8-мое место?
Речь не о месте
+2
-1
+1
Только Спартак! Только победа!
+2
-1
+1
ЦСКА вперед, Спартак, соответственно, в зад!
+5
-4
+1
Спартак, как обычно.. босрется, тут к гадалке не ходи. Особенно после крупных побед, почти всегда невнятная игра и ничья максимум, что светит Спартак
+2
-1
+1
Ответ Геннадий Киселев
А где же капитан всех времён и народов? Или опять Абаскаль чудотворца зажимает?
Травмировался
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Ответ Shilo_za_CSKA
Комментарий скрыт
скринул 😉
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Ответ Илья Банюк
а о чем? о воспоминаниях?спартачек уже давно середняк,никому с ним не интересно играть. Цска тоже потеряло свой былой уровень. поэтому в чем тут интрига то? в чем интерес?
Знал, что именно эти три слова, подожгут пуканы миллеровских...забавно
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Ответ Никому_никабельный
Травмировался
Вот бедолага.
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Ну, что... Вперёд Спартак!
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Кто придумал столь грустную песню перед футболом петь?
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Для чего запасные Мусаев, Давила? Зе и Чалов-два напа, которые не понимали и не понимают друг друга, а незаменимый опять будет делать обрезы, не атаковать противника, при подачах в штрафную и постоянно пасовать только назад. Трусливый тренер может после этой игры уйдёт в отставку?
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настоящее дерби..не двух столиц, водных. криминальных.. еще там....
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по игре 3:3, по ожиданиям- почти уверен Игорь пропустит из-за пределов штрафной с вероятностью 999% и еще это возможно последнее дерби при Федотове
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затаились северные,а нас рать
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Пони развлекайтесь
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Медину не трогайте, он - мой!))
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