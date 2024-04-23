Шалимов об удалении Роши в матче с «Ахматом»: «Нарушение смотрелось страшно – казалось, нога Садулаева переломится. Не понимаю, что Виллиан хотел сделать»

Игорь Шалимов высказался об удалении Виллиана Роши в мате с «Ахматом».

В 25-м туре Мир РПЛ «Ахмат» в гостях одержал победу над ЦСКА (2:1). Защитник армейцев Вилиан Роша получил прямую красную карточку на 19-й минуте за то, что наступил на голень полузащитнику грозненцев Лечи Садулаеву.

«Ахмат» вышел не проиграть любой ценой, и получил подарок от Роши, который совершил фол на удаление. Не понимаю, что хотел сделать Роша, зачем так резко идти в отбор.

Таких моментов, когда игроки «шпагой» лезут в отбор, в прошлом году было достаточно, но в штрафной – и это приводило к пенальти. К концу сезона тренеры это поправили, но сейчас такие фолы пошли вне штрафной. Нарушение правил действительно смотрелось страшно, казалось нога у игрока гостей переломится.

ЦСКА после удаления сыграл в четыре защитника несколько минут, характер игры не изменился, а потом Федотов убрал одного полузащитника – Мендеса – выпустив Дивеева, а Здьелара опустив в оборону. Игру переломил Бериша, который вышел во втором тайме. Играет грамотно, отдал голевой пас, сам забил.

По удалению Дивеева вопросов нет, а вот по его желтой карточке в первом тайме я не понял – обычное единоборство», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

Роша об удалении в матче с «Ахматом»: «Возможно, арбитр мог иначе оценить эпизод. Злого умысла не было. Прошу прощения у пострадавшего»