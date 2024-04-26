«Ливерпуль» близок к соглашению с «Фейеноордом» о переходе Слота. О компенсации еще не договорились, но переговоры идут успешно

«Ливерпуль» все ближе к подписанию главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота.

Sky Sports сообщает, что клубы приближаются к заключению соглашения касательно 45-летнего специалиста.

Переговоры продвигаются успешно. При этом сумма компенсации пока не согласована.

Ранее сам Слот заявил о желании поработать в «Ливерпуле».