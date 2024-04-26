«Ливерпуль» близок к соглашению с «Фейеноордом» о переходе Слота. О компенсации еще не договорились, но переговоры идут успешно

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Арне Слот Футбол

«Ливерпуль» все ближе к подписанию главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота.

Sky Sports сообщает, что клубы приближаются к заключению соглашения касательно 45-летнего специалиста.

Переговоры продвигаются успешно. При этом сумма компенсации пока не согласована.

Ранее сам Слот заявил о желании поработать в «Ливерпуле».

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16 комментариев
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Португальцы и голландцы лучше всех доят АПЛ.
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Ответ Aleksandr Vysochkin
Жалко конечно что Юрген уходит, но это не значит что при новом тренером Ливерпуль не будет бороться за кубки и чемпионство удачи Ливерпулю в новом сезоне верим YNWA
Сначала думал что после объявления об уходе Клоппа игроки будут рвать и метать биться до самого конца в каждом матче. Но как будто уход Юргена только психологически поломал игроков ( Даже как то и не представляю Ливерпуль без Клоппа.....
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На лысых мода чтоли 🤣🤣🤣
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Темные времена впереди у Ливерпуля
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Жалко конечно что Юрген уходит, но это не значит что при новом тренером Ливерпуль не будет бороться за кубки и чемпионство удачи Ливерпулю в новом сезоне верим YNWA
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Не удивлюсь если скоро мостовой конте сулшер на лысо бриться будут 🤣
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Только время покажет, что из этого выйдет!
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Ответ Tahir Turk
Темные времена впереди у Ливерпуля
После заявления Клоппа об уходе это стало ясно. Впрочем, время покажет
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Следующий Босс
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Будет очередной Галтье
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Лысый физрук развалит команду. Боже, спаси Ливерпуль!
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Sloth
1. лень; праздность, медлительность; неторопливость, неповоротливость, нерасторопность
2. ленивец (млекопитающее Южной и Центр. Америки, живущее на деревьях и плохо приспособленное к ходьбе по земле)
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Пришло время поиграть в слоты
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Ответ красный008
На лысых мода чтоли 🤣🤣🤣
А что вы имеете против лысых? Кстати, Конте фактически тоже лысый, например.
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Ответ Красный на все времена
Сначала думал что после объявления об уходе Клоппа игроки будут рвать и метать биться до самого конца в каждом матче. Но как будто уход Юргена только психологически поломал игроков ( Даже как то и не представляю Ливерпуль без Клоппа.....
Да я тоже не представляю Ливерпуль без Юргена ,но с приходом нового тренера Юрген всегда будет в моем сердце ❤️ YNWA
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Ответ Aleksandr Vysochkin
Да я тоже не представляю Ливерпуль без Юргена ,но с приходом нового тренера Юрген всегда будет в моем сердце ❤️ YNWA
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