Слот хочет поработать в «Ливерпуле»: «Уверен, что клубы договорятся»
Арне Слот выразил желание поработать в «Ливерпуле».
Ранее стало известно, что нидерландский специалист, возглавляющий «Фейеноорд», является главным кандидатом на пост главного тренера мерсисайдской команды.
«Мне кажется очевидным, что я хотел бы работать там. Клубы ведут переговоры, так что я пока воздержусь [от дальнейших комментариев].
Мы ждем, когда будет достигнуто соглашение, но я полностью уверен в этом», – сказал Слот.
«Ливерпуль» и Слот обсуждают условия контракта. Тренер «Фейеноорда» уже дал согласие на переход (Фабрицио Романо)
«Ливерпуль» предложил 9 млн евро за Слота, «Фейеноорд» отказался и хочет больше. Переговоры продолжаются