Слот хочет поработать в «Ливерпуле»: «Уверен, что клубы договорятся»

Арне Слот выразил желание поработать в «Ливерпуле».

Ранее стало известно, что нидерландский специалист, возглавляющий «Фейеноорд», является главным кандидатом на пост главного тренера мерсисайдской команды.

«Мне кажется очевидным, что я хотел бы работать там. Клубы ведут переговоры, так что я пока воздержусь [от дальнейших комментариев].

Мы ждем, когда будет достигнуто соглашение, но я полностью уверен в этом», – сказал Слот.

«Ливерпуль» и Слот обсуждают условия контракта. Тренер «Фейеноорда» уже дал согласие на переход (Фабрицио Романо)

«Ливерпуль» предложил 9 млн евро за Слота, «Фейеноорд» отказался и хочет больше. Переговоры продолжаются