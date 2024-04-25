Слот хочет поработать в «Ливерпуле»: «Уверен, что клубы договорятся»

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Арне Слот Футбол

Арне Слот выразил желание поработать в «Ливерпуле».

Ранее стало известно, что нидерландский специалист, возглавляющий «Фейеноорд», является главным кандидатом на пост главного тренера мерсисайдской команды. 

«Мне кажется очевидным, что я хотел бы работать там. Клубы ведут переговоры, так что я пока воздержусь [от дальнейших комментариев].

Мы ждем, когда будет достигнуто соглашение, но я полностью уверен в этом», – сказал Слот.

«Ливерпуль» и Слот обсуждают условия контракта. Тренер «Фейеноорда» уже дал согласие на переход (Фабрицио Романо)

«Ливерпуль» предложил 9 млн евро за Слота, «Фейеноорд» отказался и хочет больше. Переговоры продолжаются

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11 комментариев
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Слот без Нуки - деньги на ветер.
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В следующем сезоне ожидается жесткая битва лысых шарлатанов
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да уже по фиг, быстрее б определённость
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Значит Ливер выпадает из борьбы за зону ЛЧ. Это шанс для МЮ и Челси. А может и для Ньюкасла.
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Шоу продолжается.
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Ответ Amalfitano
Значит Ливер выпадает из борьбы за зону ЛЧ. Это шанс для МЮ и Челси. А может и для Ньюкасла.
А что у МЮ и Челси будут изменения в лучшую сторону?
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Договорятся в другом смысле этого слова
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Осталось Челси поменять поча на Боша и будет лысое каре :))
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