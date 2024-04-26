Клопп о Слоте: «Мне нравится игра его команды, и я слышал, что он славный парень. Все это звучит здорово. И ему поможет то, что «Ливерпуль» заканчивает сезон не на пике, будет что улучшить»

Юрген Клопп высказался о том, что его может сменить Арне Слот.

«Если он тот, кто хочет заполучить эту работу, мне многое в этом нравится.

Мне нравится то, как играет его команда, и все, что я слышу о нем как о человеке, свидетельствует, что он славный парень.

Мне это очень нравится: хороший человек, хороший тренер. Посмотрим, остановит ли свой выбор на нем клуб. Я более чем доволен, все это звучит очень здорово.

Это лучшая работа на свете, лучший клуб в мире. И, похоже, поможет то, что « » заканчивает сезон не на пике, поэтому будет что улучшить», – отметил главный тренер «красных».