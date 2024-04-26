Каррагер о «Ливерпуле»: «Если бы Клопп остался, они сделали бы шаг вперед и снова боролись бы за трофеи в Англии и Европе. С приходом Слота твердая вера в это уступит место надежде»
Джейми Каррагер высказался о возможном переходе Арне Слота в «Ливерпуль».
«Преемнику Клоппа, которым, судя по всему, станет Арне Слот из «Фейеноорда», есть что улучшать после сезона, который был более многообещающим, чем оказался в итоге. Кто бы ни пришел на пост тренера, он не должен считать, что будет невозможно провести свой первый сезон в «Ливерпуле» лучше, чем последний при Клоппе.
Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что человек, лучше всех способный помочь «Ливерпулю» сделать следующий шаг, уходит.
Если бы Клопп был в команде в следующем сезоне, «Ливерпуль» сделал бы шаг вперед и снова поборолся бы за трофеи в Англии и Европе. С приходом Слота твердая вера в это уступит место надежде.
Это ни в коем случае не критика в адрес нидерландца. «Ливерпуль» был ограничен в выборе, когда стало известно, что Хаби Алонсо никуда не уйдет.
Нет никого с такой же аурой, с таким же авторитетом, естественной связью с болельщиками, как у Клоппа. Этот «икс-фактор» недостижим.
С тех пор как стало известно о возможном назначении Слота, я много слышал и читал о том, что этот выбор имеет смысл с тактической точки зрения, что он разумен из-за стиля «Фейеноорда».
Слот – это выбор, сделанный скорее головой, чем сердцем. Клопп же апеллировал и к разуму, и к сердцу», – отметил бывший защитник «красных».
Можно вспомнить МЮ, который после САФа до сих пор не оклемался. Сравнение конечно не самое лучшее, учитывая сколько тренировал САФ. Но нынешний Ливер от и до крутится вокруг фигуры Клоппа.
Ливерпуль был, есть и будет.