Каррагер о «Ливерпуле»: «Если бы Клопп остался, они сделали бы шаг вперед и снова боролись бы за трофеи в Англии и Европе. С приходом Слота твердая вера в это уступит место надежде»

Джейми Каррагер высказался о возможном переходе Арне Слота в «Ливерпуль».

«Преемнику Клоппа, которым, судя по всему, станет из «Фейеноорда», есть что улучшать после сезона, который был более многообещающим, чем оказался в итоге. Кто бы ни пришел на пост тренера, он не должен считать, что будет невозможно провести свой первый сезон в « » лучше, чем последний при Клоппе.

Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что человек, лучше всех способный помочь «Ливерпулю» сделать следующий шаг, уходит.

Если бы Клопп был в команде в следующем сезоне, «Ливерпуль» сделал бы шаг вперед и снова поборолся бы за трофеи в Англии и Европе. С приходом Слота твердая вера в это уступит место надежде.

Это ни в коем случае не критика в адрес нидерландца. «Ливерпуль» был ограничен в выборе, когда стало известно, что Хаби Алонсо никуда не уйдет.

Нет никого с такой же аурой, с таким же авторитетом, естественной связью с болельщиками, как у Клоппа. Этот «икс-фактор» недостижим.

С тех пор как стало известно о возможном назначении Слота, я много слышал и читал о том, что этот выбор имеет смысл с тактической точки зрения, что он разумен из-за стиля « ».

Слот – это выбор, сделанный скорее головой, чем сердцем. Клопп же апеллировал и к разуму, и к сердцу», – отметил бывший защитник «красных».