Каррагер о «Ливерпуле»: «Если бы Клопп остался, они сделали бы шаг вперед и снова боролись бы за трофеи в Англии и Европе. С приходом Слота твердая вера в это уступит место надежде»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Футбол

Джейми Каррагер высказался о возможном переходе Арне Слота в «Ливерпуль».

«Преемнику Клоппа, которым, судя по всему, станет Арне Слот из «Фейеноорда», есть что улучшать после сезона, который был более многообещающим, чем оказался в итоге. Кто бы ни пришел на пост тренера, он не должен считать, что будет невозможно провести свой первый сезон в «Ливерпуле» лучше, чем последний при Клоппе.

Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что человек, лучше всех способный помочь «Ливерпулю» сделать следующий шаг, уходит.

Если бы Клопп был в команде в следующем сезоне, «Ливерпуль» сделал бы шаг вперед и снова поборолся бы за трофеи в Англии и Европе. С приходом Слота твердая вера в это уступит место надежде.

Это ни в коем случае не критика в адрес нидерландца. «Ливерпуль» был ограничен в выборе, когда стало известно, что Хаби Алонсо никуда не уйдет.

Нет никого с такой же аурой, с таким же авторитетом, естественной связью с болельщиками, как у Клоппа. Этот «икс-фактор» недостижим.

С тех пор как стало известно о возможном назначении Слота, я много слышал и читал о том, что этот выбор имеет смысл с тактической точки зрения, что он разумен из-за стиля «Фейеноорда».

Слот – это выбор, сделанный скорее головой, чем сердцем. Клопп же апеллировал и к разуму, и к сердцу», – отметил бывший защитник «красных».

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23 комментария
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Видно, что Клопп выжал максимум и сам уже выгорел. Фанатам ливерпуля надо набраться терпения, откат в результатах, к сожалению, неизбежен
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С приходом любого тренера после эры Клоппа твердая вера уступит надежде.
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Могу понять фанатов Ливерпуля, у самого настроение портится, что через год уходит Пеп и та стабильность которую он показывал от года в год.
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Ответ Рашпель793
Расстрельная должность для любого тренера в следующем сезоне. Учитывая какой культ создался вокруг Юргена, спрос будет огромный с любого. И это не очень хорошо может закончиться. Можно вспомнить МЮ, который после САФа до сих пор не оклемался. Сравнение конечно не самое лучшее, учитывая сколько тренировал САФ. Но нынешний Ливер от и до крутится вокруг фигуры Клоппа.
У Ливерпуля более лояльный саппорт, чем у остальных. Большинство (без оторванных от реальности) прекрасно всё осознают. Т.ч. давление будет минимальным, если, конечно, не будет жуткого провала аля Ходжсон
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Флика надо было звать
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Клопп просто устал от дарвиняшки, нет сил больше смотреть на потуги улыбающегося буратино
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Ответ ta-tosha
Ничего Клопп не выжал по максимуму. Задача на этот сезон была топ 4. Она выполнена. Но по ходу была сделана работа на что то большее. Многочисленные травмы с последующими разбалансами в форме игроков не дали это большее достичь. На сейчас команда просто пустая физически и морально, но в принципе она в порядке, при других раскладах зацепила бы чашку с гарантией.
Клопп в прошлом сезоне вполне мог закончить на месте сегодняшнего Челси, но в конце после ничьи с лидирующим Арсенал немного подправили результаты. В этом сезоне Клопп игрокам почти сразу объявил об уходе, на морально волевых они добывали нужный результат. Сейчас бензин уже закончился
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Расстрельная должность для любого тренера в следующем сезоне. Учитывая какой культ создался вокруг Юргена, спрос будет огромный с любого. И это не очень хорошо может закончиться.
Можно вспомнить МЮ, который после САФа до сих пор не оклемался. Сравнение конечно не самое лучшее, учитывая сколько тренировал САФ. Но нынешний Ливер от и до крутится вокруг фигуры Клоппа.
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Ответ Рашпель793
Расстрельная должность для любого тренера в следующем сезоне. Учитывая какой культ создался вокруг Юргена, спрос будет огромный с любого. И это не очень хорошо может закончиться. Можно вспомнить МЮ, который после САФа до сих пор не оклемался. Сравнение конечно не самое лучшее, учитывая сколько тренировал САФ. Но нынешний Ливер от и до крутится вокруг фигуры Клоппа.
когда уходил Фергюсон, состав у МЮ был уже довольно старым и требовалась перестройка, так что преемнику Клоппа будет легче т.к. состав Ливера довольно молод. Из ветеранов только Алиссон, Салах и Ван Дейк. Притом, что для вратаря Алиссон ещё не стар, а без Салаха кажется уже научились играть
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Ответ Рашпель793
Расстрельная должность для любого тренера в следующем сезоне. Учитывая какой культ создался вокруг Юргена, спрос будет огромный с любого. И это не очень хорошо может закончиться. Можно вспомнить МЮ, который после САФа до сих пор не оклемался. Сравнение конечно не самое лучшее, учитывая сколько тренировал САФ. Но нынешний Ливер от и до крутится вокруг фигуры Клоппа.
При всём уважении к Клоппу, последние 2 сезона были не ахти, в прошлом году в ЛЧ не попали. Поэтому я не думаю что давление будет слишком сильным . А вот приемнику Пепа будет очень тяжко придти после стольки титулов, ведь все уверены что это только благодаря деньгам и судьям, которые вроде остаются после уходя Пепа
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Ответ Axs Men
Могу понять фанатов Ливерпуля, у самого настроение портится, что через год уходит Пеп и та стабильность которую он показывал от года в год.
Да ладно, может еще не уйдет. Он же не подтверждал это
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Ответ Alexandr Sokolov
Видно, что Клопп выжал максимум и сам уже выгорел. Фанатам ливерпуля надо набраться терпения, откат в результатах, к сожалению, неизбежен
Не факт, команда помолодела, если сплавить Салаха и провести грамотно трансферы, может образовать новый Грозный Ливерпуль!
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Ответ ta-tosha
Ничего Клопп не выжал по максимуму. Задача на этот сезон была топ 4. Она выполнена. Но по ходу была сделана работа на что то большее. Многочисленные травмы с последующими разбалансами в форме игроков не дали это большее достичь. На сейчас команда просто пустая физически и морально, но в принципе она в порядке, при других раскладах зацепила бы чашку с гарантией.
с какой гарантией? у ливера где-то шестой бюджет в лиге. клопп прыгнул намного выше бюджета.
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Ответ Alexandr Sokolov
Видно, что Клопп выжал максимум и сам уже выгорел. Фанатам ливерпуля надо набраться терпения, откат в результатах, к сожалению, неизбежен
Ничего Клопп не выжал по максимуму. Задача на этот сезон была топ 4. Она выполнена. Но по ходу была сделана работа на что то большее. Многочисленные травмы с последующими разбалансами в форме игроков не дали это большее достичь. На сейчас команда просто пустая физически и морально, но в принципе она в порядке, при других раскладах зацепила бы чашку с гарантией.
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Эх такой квадрупл сорвался 🤣
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Ясно, Слот это надежда. Кто же тогда будет любовью?
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Да дайте Слоту хотя бы пару тройку игр провести во главе Ливерпуля!а то сразу негатив уже
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С другой стороны Клопп уже в этом сезоне начал приучать Ливерпуль к Лиге Европы, поэтому борьба за место в ЛЕ в следующем сезоне не станет для Ливерпуля чем-то шокирующим. Какой же Клопп дальновидный.
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Ливерпуль ждут большие перемены
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Невозможно жить с мыслями об одном Клоппе. Нужно двигаться дальше, нужны новые идеи, свежая кровь…
Ливерпуль был, есть и будет.
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Не факт что он вообще придет. И Де Зерби и Аморим могут прийти отнюдь не с меньшей вероятностью. А то и вообще кто то типа Индзаги
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