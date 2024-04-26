Каррагер о «Ливерпуле»: «Я бы подумал о Тухеле, победившем Гвардиолу в финале ЛЧ. Лучше проверенный победитель, которым сложно управлять, чем тот, кому еще предстоит все доказать»

Джейми Каррагер предпочел бы видеть в «Ливерпуле» Томаса Тухеля, а не Арне Слота.

«Я бы более внимательно рассмотрел возможность назначения такого тренера, как , который взял верх над в решающем испытании – финале чемпионов.

Тухель сменил в «Майнце» и «Боруссии» Дортмунд и преуспел. С «Баварией» в этом сезоне не сложилось, но стоит посмотреть на Карло Анчелотти и Унаи Эмери, чтобы понять, как топ-тренеры умеют восстанавливаться после неудач.

Если Тухеля подпишет другой английский клуб, я буду убежден в том, что этот клуб существенно прибавит. Но мне кажется, что «Ливерпуль» не хочет звать тренера с репутацией человека, склонного к конфликтам.

Я бы предпочел проверенного победителя, которым тяжело управлять, а не того, кем легко управлять, но кому еще только предстоит доказать свою состоятельностью.

Меня больше всего волнует вот что: готов ли Слот побороться с Гвардиолой за победу в и Лиге чемпионов? Новый тренер «Ливерпуля» должен с самого начала заявить, что он приехал побеждать, а не конкурировать», – подчеркнул бывший защитник «красных».