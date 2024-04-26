Каррагер о «Ливерпуле»: «Я бы подумал о Тухеле, победившем Гвардиолу в финале ЛЧ. Лучше проверенный победитель, которым сложно управлять, чем тот, кому еще предстоит все доказать»

Теги Бавария Ливерпуль Джейми Каррагер высшая лига Нидерланды Фейеноорд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Арне Слот Томас Тухель Футбол

Джейми Каррагер предпочел бы видеть в «Ливерпуле» Томаса Тухеля, а не Арне Слота.

«Я бы более внимательно рассмотрел возможность назначения такого тренера, как Томас Тухель, который взял верх над Пепом Гвардиолой в решающем испытании – финале Лиги чемпионов.

Тухель сменил Клоппа в «Майнце» и «Боруссии» Дортмунд и преуспел. С «Баварией» в этом сезоне не сложилось, но стоит посмотреть на Карло Анчелотти и Унаи Эмери, чтобы понять, как топ-тренеры умеют восстанавливаться после неудач.

Если Тухеля подпишет другой английский клуб, я буду убежден в том, что этот клуб существенно прибавит. Но мне кажется, что «Ливерпуль» не хочет звать тренера с репутацией человека, склонного к конфликтам.

Я бы предпочел проверенного победителя, которым тяжело управлять, а не того, кем легко управлять, но кому еще только предстоит доказать свою состоятельностью.

Меня больше всего волнует вот что: готов ли Слот побороться с Гвардиолой за победу в АПЛ и Лиге чемпионов? Новый тренер «Ливерпуля» должен с самого начала заявить, что он приехал побеждать, а не конкурировать», – подчеркнул бывший защитник «красных».

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тухель, как младший брат Клоппа, донашивает одежду старшего
+9
-2
+7
Ответ SPAIN 2010
Тухель неважно закончил в Челси, при нём гегемон бундеслиги сложил полномочия, нужен ли он Мерсисайдцам..
Там скорее не Тухель неважно закончил, а Боэли неважно начал.
+8
-1
+7
Ответ jordyboy
Тухель в отличие от Клоппа или Гвардиолы точно не на долгосрочную перспективу. Он мне напоминает в этом плане Конте. Тот тоже может дать какой-то результат на короткой дистанции, год-два, может три, а потом на выход. Нужен тот тренер, с которым клуб сможет развиваться долгую. Если честно, пока не знаю, кто это может быть. Слот? Я не знаю, кто это. Возможно он станет таковым.
Короче если нужен проверенный специалист и на долгую перспективу, то вариант остаётся лишь один.
Александр Мостовой в футболе 40 лет и мяч чеканит все эти годы на отличном уровне.
+6
-2
+4
Тухель кубковый боец. На дистанции в чемпионате слабоват.
+4
-1
+3
Тухель в отличие от Клоппа или Гвардиолы точно не на долгосрочную перспективу.
Он мне напоминает в этом плане Конте.
Тот тоже может дать какой-то результат на короткой дистанции, год-два, может три, а потом на выход.
Нужен тот тренер, с которым клуб сможет развиваться долгую.
Если честно, пока не знаю, кто это может быть.
Слот? Я не знаю, кто это. Возможно он станет таковым.
+3
-2
+1
Что то рациональное в словах Каррагером есть.
Но Тухель скорее тренер 2-3 сезонов.
Ливерпуль хочет тренера на долго.
+2
-1
+1
Ответ bevooch
Короче если нужен проверенный специалист и на долгую перспективу, то вариант остаётся лишь один. Александр Мостовой в футболе 40 лет и мяч чеканит все эти годы на отличном уровне.
Многое отдал бы за то, чтобы посмотреть на Мостового в Ливерпуле, да и вообще в любом клубе АПЛ.
+2
-1
+1
Ответ Крыс Пол
Тухель кубковый боец. На дистанции в чемпионате слабоват.
Пока в АПЛ есть Пеп, все на дистанции будут слабоваты.
+1
0
+1
Тухель неважно закончил в Челси, при нём гегемон бундеслиги сложил полномочия, нужен ли он Мерсисайдцам..
+4
-4
0
Мне кажется, это больше вопрос Каррагера к руководству Ливерпуля - хотят ли они сильного лично тренера, чем вопрос о кандидатуре именно Тухеля.
+1
-1
0
Каррагер правильные мысли выдал, на этом принципе и нужно двигаться руководству, но помимо Тухеля ещё пару вариантов рассмотреть того же Эмери, как минимум
0
0
0
Ответ jordyboy
Многое отдал бы за то, чтобы посмотреть на Мостового в Ливерпуле, да и вообще в любом клубе АПЛ.
Да какой АПЛ, если бы в РПЛ его кто взял уже бы было интересно, но только со стороны)))
0
0
0
Ответ Дмитрий Королёв
Да какой АПЛ, если бы в РПЛ его кто взял уже бы было интересно, но только со стороны)))
Согласен.
Фанам клуба, в который он может придти, мои заочные искренние соболезнования.
0
0
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что то рациональное в словах Каррагером есть. Но Тухель скорее тренер 2-3 сезонов. Ливерпуль хочет тренера на долго.
Как раз на пару лет. А там и Алонсо освободится=)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий