Мусиала о Мбаппе: «Ему следует перейти в «Баварию» – лучше играть в одной команде с ним, чем против него»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала посоветовал Килиану Мбаппе продолжить карьеру в «Баварии».

«Он может перейти в «Баварию» (смеется). Если бы я мог ему посоветовать – ему следует провести время здесь, в Мюнхене.

Он усилит любую команду. Так что лучше играть с ним в одной команде, чем играть против него», – сказал полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.

Ранее игрок «Баварии» назвал Килиана Мбаппе одни из трех лучших футболистов мира на данный момент. 

25-летний форвард «ПСЖ» провел 27 матчей в текущем розыгрыше Лиги 1 и набрал 33 (26+7) очков по системе «гол+пас». Кроме того, на данный момент Мбаппе является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2023/24, забив 8 голов в 10 матчах. 

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1 комментарий
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Все так. Но Бавария не готова платить такую зп. Посмотрим как появление Мбаппе в Реале повлияет на микроклимат раздевалки
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