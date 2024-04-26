Мусиала о Мбаппе: «Ему следует перейти в «Баварию» – лучше играть в одной команде с ним, чем против него»

Джамал Мусиала посоветовал Килиану Мбаппе продолжить карьеру в «Баварии».

«Он может перейти в «Баварию» (смеется). Если бы я мог ему посоветовать – ему следует провести время здесь, в Мюнхене.

Он усилит любую команду. Так что лучше играть с ним в одной команде, чем играть против него», – сказал полузащитник «Баварии» .

Ранее игрок «Баварии» назвал одни из трех лучших футболистов мира на данный момент.

25-летний форвард « » провел 27 матчей в текущем розыгрыше Лиги 1 и набрал 33 (26+7) очков по системе «гол+пас». Кроме того, на данный момент Мбаппе является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2023/24, забив 8 голов в 10 матчах.