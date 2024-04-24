Мбаппе забил 25-й гол в Лиге 1. В топ-5 больше только у Кейна – 33
Килиан Мбаппе забил 25-й гол в Лиге 1 в сезоне-2023/24.
«ПСЖ» играет с «Лорьяном» в гостях (2:0, перерыв) в 29-м туре Лиги 1. Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан на 22-й минуте.
Это 25-й гол француза в текущем сезоне чемпионата Франции. Килиан с отрывом лучший бомбардир турнира – у ближайшего преследователя Джонатана Дэвида из «Лилля» 17 мячей.
Столько же мячей – 25 – забил Серу Гирасси из «Штутгарта» в чемпионате Германии. В топ-5 лигах больше голов только у Харри Кейна из «Баварии» – 33.
Статистика Мбаппе представлена здесь.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.