Мбаппе забил 25-й гол в Лиге 1. В топ-5 больше только у Кейна – 33

Теги Бавария Штутгарт Лилль ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция рейтинги Лорьян Харри Кейн Серу Гирасси Килиан Мбаппе Джонатан Дэвид Футбол

Килиан Мбаппе забил 25-й гол в Лиге 1 в сезоне-2023/24.

«ПСЖ» играет с «Лорьяном» в гостях (2:0, перерыв) в 29-м туре Лиги 1. Килиан Мбаппе удвоил преимущество парижан на 22-й минуте.

Это 25-й гол француза в текущем сезоне чемпионата Франции. Килиан с отрывом лучший бомбардир турнира – у ближайшего преследователя Джонатана Дэвида из «Лилля» 17 мячей.

Столько же мячей – 25 – забил Серу Гирасси из «Штутгарта» в чемпионате Германии. В топ-5 лигах больше голов только у Харри Кейна из «Баварии» – 33.

Статистика Мбаппе представлена здесь.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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8 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Кейн в 31 год может тягаться с такой быстроногой глыбой как Мбаппе...
Лучше перефразировать: черепашка даже не дотягивает по голам до 31 летнего Кейна
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-2
+5
Кейн в 31 год может тягаться с такой быстроногой глыбой как Мбаппе...
+8
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Кейн ещё при условии финала/победы в ЛЧ и на евро одновременно может побороться за ЗМ
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Только мбаппе больше 5 игр был в запасе)))
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Комментарий удален пользователем
На евро думаю будет незаметным
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вот говорят, мбаппе потягается в будущем за зм, но по факту, чем он лучше кейна? у мбаппе преимущество только в скорости, а кейн, как забивал пачками в апл за ТОТТЕНХЕМ, так и забивает пачками в бундеслиге. многие говорят, что беллингем первый кандидат на зм, но блин, эти люди наверное не смотрели на игру палмера, тип проводит первый полноценный сезон во взрослой карьере!
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Кейн ещё при условии финала/победы в ЛЧ и на евро одновременно может побороться за ЗМ
фанаты барсы теперь фапают на Кейна))
+1
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Ответ Red_Marlboro_
Комментарий удален пользователем
В 2019м, напомню, он почти её получил. На его несчастье конкурентом был Месси...
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