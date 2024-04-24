Мбаппе забил 25-й гол в Лиге 1. В топ-5 больше только у Кейна – 33

Килиан Мбаппе забил 25-й гол в Лиге 1 в сезоне-2023/24.

« » играет с « » в гостях (2:0, перерыв) в 29-м туре Лиги 1. удвоил преимущество парижан на 22-й минуте.

Это 25-й гол француза в текущем сезоне чемпионата Франции. Килиан с отрывом лучший бомбардир турнира – у ближайшего преследователя из « » 17 мячей.

Столько же мячей – 25 – забил Серу Гирасси из « » в чемпионате Германии. В топ-5 лигах больше голов только у Харри Кейна из «Баварии» – 33.

Статистика Мбаппе представлена здесь.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.