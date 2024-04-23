Владислав Радимов: «Почему так долго держали Абаскаля, до сих пор не могу понять. «Спартак» боролся бы за 1-е место, уверен. Слишкович внушил игрокам, что не надо бояться»

Владислав Радимов считает, что «Спартак» затянул с увольнением Гильермо Абаскаля.

В воскресенье «Спартак» под руководством разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура Мир .

«Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться, что нужно идти прессинговать. Угальде не забил ни одного мяча, но проделал огромную работу. Очень понравилось, что москвичи играли до последних минут, они бежали до конца.

До сих пор не могу понять логику « », почему нужно было держать так долго. Почему все это было не изменить раньше? Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», – сказал экс‑футболист « » .