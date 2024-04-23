Владислав Радимов: «Почему так долго держали Абаскаля, до сих пор не могу понять. «Спартак» боролся бы за 1-е место, уверен. Слишкович внушил игрокам, что не надо бояться»
Владислав Радимов считает, что «Спартак» затянул с увольнением Гильермо Абаскаля.
В воскресенье «Спартак» под руководством Владимира Слишковича разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.
«Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться, что нужно идти прессинговать. Угальде не забил ни одного мяча, но проделал огромную работу. Очень понравилось, что москвичи играли до последних минут, они бежали до конца.
До сих пор не могу понять логику «Спартака», почему нужно было держать Абаскаля так долго. Почему все это было не изменить раньше? Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», – сказал экс‑футболист «Зенита» Владислав Радимов.
А может, это всё реально бред и конспирология, и команду со сменой тренера просто эмоционально встряхнуло и потому попёрло. Факел так в прошлом сезоне с приходом Евсеева до последнего избегал стыков и собирал под максимум очков при очень неплохой командной игре.
Посмотрим, как будет со Спартаком. Пока это была лишь одна игра.
Мы к 25 туру еще ничего не выиграли