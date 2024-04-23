Владислав Радимов: «Почему так долго держали Абаскаля, до сих пор не могу понять. «Спартак» боролся бы за 1-е место, уверен. Слишкович внушил игрокам, что не надо бояться»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Матч ТВ Манфред Угальде Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Владислав Радимов считает, что «Спартак» затянул с увольнением Гильермо Абаскаля.

В воскресенье «Спартак» под руководством Владимира Слишковича разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.

«Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться, что нужно идти прессинговать. Угальде не забил ни одного мяча, но проделал огромную работу. Очень понравилось, что москвичи играли до последних минут, они бежали до конца.

До сих пор не могу понять логику «Спартака», почему нужно было держать Абаскаля так долго. Почему все это было не изменить раньше? Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», – сказал экс‑футболист «Зенита» Владислав Радимов.

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21 комментарий
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Стоило одержать одну победу над периодически проваливающем матчи Ростовом и все - превозносят Спартак в ранг чуть ли не главных конкурентов питерских. Подождите вы 2-3 игры, уверен, что всё останется на том же уровне, что был при Абаскале. Не тренер играет в футбол. Ростов сам привез себе минимум два мяча, а в первом тайме полностью переигрывал Спартак.
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Не перехвалите Слишковича! Ростов был никакой во втором тайме. Спартак же - команда нестабильная. Может сыграть отличный матч, как в Питере, при открытии весеннего сезона, а потом провалить пару матчей с командами из нижней части таблицы. Впрочем, сейчас стабильной команды в РПЛ нет, все могут потерять очки с любой командой. Зенит отличается только тем, что набирает очки на классе, со средней игрой.
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Ждём заявлений остальных двух поклонников Зенита - Канделаки и Боярского
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Уж не знаю, какой там микроклимат был при Абаскале, но последние туры при нём и на контрасте победная игра с Ростовом, кажется, дали понять, что ржавого просто слили. Не исключено, что в сливе и Слишкович поучаствовал.

А может, это всё реально бред и конспирология, и команду со сменой тренера просто эмоционально встряхнуло и потому попёрло. Факел так в прошлом сезоне с приходом Евсеева до последнего избегал стыков и собирал под максимум очков при очень неплохой командной игре.

Посмотрим, как будет со Спартаком. Пока это была лишь одна игра.
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Абаскаль совсем не слабый тренер, если игроки были бы готовы каждый матч биться за клуб и болельщиков то был бы другой результат...эго своё надо засунуть куда подальше и бороться с любым тренером за клуб...
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Скоро вы и его гнобить начнёте. Это ваша задача. Кто бы не был у руля Спартака.
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вырвали одну игру на ошибках и понеслось про гений слишковича. Игры как не было так и нет. Промеса потеряли и все посыпалось. Лучше вспомните как Абаскаль начинал, как летели в атаку, как бежали те, кто раньше пешком ходил. Но потом все поломалось, скорее всего он потерял контакт с некоторыми игроками и все закончилось как обычно
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Дождёмся следующего матча Спартака.
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Терпеть не могу Радимова, но в данном случае он абсолютно прав
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Ответ Чебурашка от Гены
Ростов подарил три мяча Спартаку. Если бы не косяки Песьякова. Они убили игру Ростова. Более показателен первый тайм. Разумный Ростов, а у КБ -Бей вперёд игра прийдет. Ну и стандарты опасные, а там Мелеша у Ростова, вместо Сако. Плюс Мохеби не играл. Ничего ещё не понятно. По окончании сезона можно говорить, нужен или нет этот тренер Спартаку.
Много в рпл исполнили бы как Медина? Ростов ещё хорошо отделался, минимум ещё два должны были класть.
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Ответ Пользователь Huawei
Много в рпл исполнили бы как Медина? Ростов ещё хорошо отделался, минимум ещё два должны были класть.
Что Медина исполнил? . Пас конфетка под левую, рабочую ногу. Никто не мешает. Лан. Время покажет.
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Ответ Чебурашка от Гены
Что Медина исполнил? . Пас конфетка под левую, рабочую ногу. Никто не мешает. Лан. Время покажет.
У нас с двух метров в пустые попасть не могут, а здесь идеальный обводящий удар. Ещё раз повторю:мало чтобы кто-то ошибся, этими ошибками ещё надо сметь воспользоваться. В качестве примера игра с Динамо. Да две ошибки, но там защита, которая в обоих эпизодах была ближе к отскокам, просто оказалась не готова к этому, а атака всё сделала должным образом. Игр без ошибок не бывает, но кто-то ими пользуется, а кто-то нет. Всё просто. Если бы никто никогда не ошибался, голов бы мы не увидели вовсе.
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Ответ Пользователь Huawei
У нас с двух метров в пустые попасть не могут, а здесь идеальный обводящий удар. Ещё раз повторю:мало чтобы кто-то ошибся, этими ошибками ещё надо сметь воспользоваться. В качестве примера игра с Динамо. Да две ошибки, но там защита, которая в обоих эпизодах была ближе к отскокам, просто оказалась не готова к этому, а атака всё сделала должным образом. Игр без ошибок не бывает, но кто-то ими пользуется, а кто-то нет. Всё просто. Если бы никто никогда не ошибался, голов бы мы не увидели вовсе.
И в более сложных ситуациях забивают и более красивые голы. Медине платят миллионы, что бы он такие забивал с закрытыми глазами. Ничего особенного .
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Ответ damondiamond
Всплеск эмоций от смены тренера обычно заканчивается через 3-4 матча, так что ждём ещё хуже игру, чем при Абаскале
ближайшие три дерби всё расставят по местам, если с зенитом плюс-минус все три матча весной были одинаковы, но разные по результату, то например кубок против динамо после матча в чемпионате будет интересен вдвойне...
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Один выигрыш у провалившегося Ростова, и сразу басни о возможном чемпионстве.
тут надо учитывать два момента, Ростов играл совсем не безобразно, но и Спартак сумел реализовать свои моменты, то чего не было ранее...
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Ответ Аль Шинник
Стоило одержать одну победу над периодически проваливающем матчи Ростовом и все - превозносят Спартак в ранг чуть ли не главных конкурентов питерских. Подождите вы 2-3 игры, уверен, что всё останется на том же уровне, что был при Абаскале. Не тренер играет в футбол. Ростов сам привез себе минимум два мяча, а в первом тайме полностью переигрывал Спартак.
Ну какие мы конкуренты? Спартак взял титул в 3 туре
Мы к 25 туру еще ничего не выиграли
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