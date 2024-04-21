Зарема о 5:1: «Карпин свой матч жизни проиграл, теперь еще сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Данил Глебов Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Зарема Салихова высказалась о победе «Спартака» над «Ростовом».

«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Слишковича с важнейшей эмоциональной победой. Надеюсь, что после этой игры он останется приземленным, а руководством не будут допущены прошлые ошибки, как было с Абаскалем.

Карпин – это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь еще сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова.

Зарема Салихова: «Эмери сватают в «Барсу», а Карпин все в «Спартак» не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам»

Зарема Салихова: «Матч со «Спартаком» – шанс Карпина запрыгнуть в клуб. В случае назначения Амаралу можно собирать чемоданы. Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить»

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37 комментариев
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Ответ Jovana Jovičić
Спартак оторвался на 4 очка от Ростова и понеслась. Если почитать комментарии болельщиков Спартака и высказывания проспартаковских футбольных деятелей, то такое ощущение, будто они от Зенита на 12 очков оторвались.
Если почитать комментарии болельщиков Спартака(с).Нет ничего подобного.Так что не умничай и не страдай.
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Так и зашибись, что Карпин и Глебов останутся в Ростове. Одно поражение лучше, чем вечный цирк.
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Как болела Спартака, меня раздражает эта женщина.
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"Матч жизни"... Хахахахаха. Ростов, это команда, у которой нет стабильности (нет платежки на 10 млрд), и которая регулярно проваливается и проиграть может кому угодно и с любым счетом. И Карпин, как взрослый мужчина это понимает, в отличии от жены Федуна.
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Ответ Vladvenk
Так и зашибись, что Карпин и Глебов останутся в Ростове. Одно поражение лучше, чем вечный цирк.
Песьяков помог Ростову как смог)
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Сама Абаскаля привела со своим другом.
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Зарема думает, что она чмырит Карпина, который ей никогда не отвечает... нет, она позорит и унижает Лёню
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Зареме больше никогда не "поруководить" футбольной командой, остается стервозить по поводу бывшей команды )
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Так Глебова за 10 как раз при вас хотели в Спартак пристроить.
Чем больше она открывает рот, тем больше себя закапывает.
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Ответ Николай Горнаков
Как болела Спартака, меня раздражает эта женщина.
Так кого она не раздражает?Обычная соска которой делать нечего,сидит хайп делает,а спортс публикуют
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Кто такая эта Зарема сахалева и зачем нам ее мнение
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Кубок 🏆 нужно побороться. Чемпионат уже слит Серёгой.
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Карпин перекрестился. Бог отвёл.
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Ответ Атакующий Юран
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Удалили лучший комментарий -- ,, Иди деда своего купай,,. И мой убрали. Ничего такого не написал. Зачем выставляют посты о Зареме, не пойму. Её рассуждения Спам , Хейтерство и просто глупость, к тому же провокатор. Кстати, имеет аккаунт на сайте. Да уж.
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Интересно, теперь то спартаковская Госпожа перестанет пытаться обратить на себя внимание Карпина?
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У Валеры этих матчей жизни еще будет вагон. Если уж про матч жизни говорить то про матч с Хорватией, хотя толку все равно бы нигде не играли. А зачем постоянно постят эту подрульную женщину, у которой все плохие а сами с ЛАФом в Спартаке 20 лет вертели еще похлеще и 10 места были и увольнение того же Валеры и замену на Гунько когда боролись как минимум тот сезон за ЛЧ. От себя добавлю что В.Г. пусть лучше останется там где он есть и дело не в этом «матче жизни»
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Песьяков помог Ростову как смог)
Ну там уже Кафанов разберется, на как долго он помог. Особенно перед окончанием контракта.
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Ответ вещий
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ ASH11
Карпин перекрестился. Бог отвёл.
Причём обе стороны ! ))
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Ответ Николай Горнаков
Как болела Спартака, меня раздражает эта женщина.
Зарема напару со Смородской всех раздражает...
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Ответ Jovana Jovičić
Спартак оторвался на 4 очка от Ростова и понеслась. Если почитать комментарии болельщиков Спартака и высказывания проспартаковских футбольных деятелей, то такое ощущение, будто они от Зенита на 12 очков оторвались.
Можете эту дейтельницу, забрать себе, вместе с её деятельностью.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Интересно, теперь то спартаковская Госпожа перестанет пытаться обратить на себя внимание Карпина?
Какая-то Б, бывшего владельца , которому не были рады, на протяжении большей части его деятельности в команде,постоянно несёт чушь в отношении Спартака, спортс эту чушь печатает и все почему-то эту чушь, принимают за позицию клуба и думают , что болельщики её поддерживают, особенно в отношении Карпина. Вы реально?
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Песьяков помог Ростову как смог)
Можно подумать после замены Песьякова Ростов больше не пропустил, не нужно искать крайнего, если проигрывать, то достойно нужно ...
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Ответ arspurs9
Кафанов то разберется, оно и видно. Забавно подарили деду статус «супер специалиста» :)
Послематчевою вью Карпина прсмотри: там есть про Песьякова.
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Ответ Vladvenk
Ну там уже Кафанов разберется, на как долго он помог. Особенно перед окончанием контракта.
Кафанов то разберется, оно и видно. Забавно подарили деду статус «супер специалиста» :)
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Ответ Ganibale
У Валеры этих матчей жизни еще будет вагон. Если уж про матч жизни говорить то про матч с Хорватией, хотя толку все равно бы нигде не играли. А зачем постоянно постят эту подрульную женщину, у которой все плохие а сами с ЛАФом в Спартаке 20 лет вертели еще похлеще и 10 места были и увольнение того же Валеры и замену на Гунько когда боролись как минимум тот сезон за ЛЧ. От себя добавлю что В.Г. пусть лучше останется там где он есть и дело не в этом «матче жизни»
Эту женщину постят, потому что она готова поститься по любовному поводу (есть же такое понятие “Attention whore”), как и Царь. Если б не они, то как бы обмелела новостная лента!
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Комментарий удален модератором
Нашел в ВК такой комментарий: «а разве был тренер, был Абасраль, неуч и авантюрист, пришел грамотный тренер и игра пошла!!👍»
А ведь человек искренне так думает.
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