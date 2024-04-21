Зарема о 5:1: «Карпин свой матч жизни проиграл, теперь еще сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак»

Зарема Салихова высказалась о победе «Спартака» над «Ростовом».

«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура .

« с важнейшей эмоциональной победой. Надеюсь, что после этой игры он останется приземленным, а руководством не будут допущены прошлые ошибки, как было с .

Карпин – это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь еще сезон в « » будет. Да и за 10 теперь не продашь в «Спартак», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна .

Зарема Салихова: «Эмери сватают в «Барсу», а Карпин все в «Спартак» не может пробиться. Футбол всех расставляет по местам»

Зарема Салихова: «Матч со «Спартаком» – шанс Карпина запрыгнуть в клуб. В случае назначения Амаралу можно собирать чемоданы. Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить»