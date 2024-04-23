Александр Мостовой: «Мне нравится, что Слишкович ведет себя скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего тренера «Спартака». Его поведение – нормальное и футбольное»

Александр Мостовой поделился мнением о работе Владимира Слишковича.

Босниец занял пост исполняющего обязанности главного тренера « » после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Мне нравится, что ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника «Спартака». Так и должен вести себя тренер.

Рано говорить, нравится ли мне «Спартак» Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное», – сказал экс-футболист сборной России.