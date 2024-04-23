Александр Мостовой: «Мне нравится, что Слишкович ведет себя скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего тренера «Спартака». Его поведение – нормальное и футбольное»
Александр Мостовой поделился мнением о работе Владимира Слишковича.
Босниец занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля.
«Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника «Спартака». Так и должен вести себя тренер.
Рано говорить, нравится ли мне «Спартак» Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное», – сказал экс-футболист сборной России.
Царь что-то недоразобрался.
Бывший наставник
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Но затем в дело вступала ядерная триада "журналисты - ветераны Спартака - федуноменеджмент" и за считанные месяцы превращала вежливого интеля в дерганого психопата с красными глазами и в клоунском колпаке. Эмери, например, уработали буквально за 2-3 месяца. Абаскаль еще долго продержался.
А Царь уверен, что он умеет чеканить?!
на Слишковиче не наваришь.
Целый 1 матч в кубке Интертото провёл.