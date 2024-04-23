Александр Мостовой: «Мне нравится, что Слишкович ведет себя скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего тренера «Спартака». Его поведение – нормальное и футбольное»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о работе Владимира Слишковича.

Босниец занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. 

«Мне нравится, что Слишкович ведет себя спокойно, скромно и без пафоса, который мы видели у бывшего наставника «Спартака». Так и должен вести себя тренер.

Рано говорить, нравится ли мне «Спартак» Слишковича. Все понимают, что это, скорее всего, временно. Но поведение его нормальное и футбольное», – сказал экс-футболист сборной России.

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42 комментария
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Да ладно, посмотрел его карьеру - он не играл практически из-за травмы, почти что Слуцкий.
Царь что-то недоразобрался.
+49
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+45
А сколько он чеканит?
+35
-5
+30
Мостовой перестал упоминать того, кого нельзя называть)

Бывший наставник
Тот тренер
Предыдущий
Посторонние люди
+21
-1
+20
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Да ладно, посмотрел его карьеру - он не играл практически из-за травмы, почти что Слуцкий. Царь что-то недоразобрался.
Это он после выходных не протрезвел еще, к среде разберется! )))
+17
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Погоди хвалить, Царь. Ещё надо выяснить, умеет ли он чеканить. Да говорят, что ещё и жена у него из Петербурга... Как бы обратку не пришлось...
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А Слишкович играл в футбол?
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А этот слыш Кович в футбол вообще играл? (после первого поражения)
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Но Слишкович же не играл в футбол 38 лет на высоком уровне! Ах да, царёк об этом вспомнит, когда надо будет вывалить ушат субстанции на работающего человека. Ждём)
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Любой цикл в Спартаке всегда начинался с всеобщего умиления оттого, какой новый тренер адекватный, интеллигентный, самокритичный и т.д.
Но затем в дело вступала ядерная триада "журналисты - ветераны Спартака - федуноменеджмент" и за считанные месяцы превращала вежливого интеля в дерганого психопата с красными глазами и в клоунском колпаке. Эмери, например, уработали буквально за 2-3 месяца. Абаскаль еще долго продержался.
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Ответ Утренняя Аврора
А Слишкович играл в футбол?
Мостовой пока не изучил его биографию.
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Не может быть!
А Царь уверен, что он умеет чеканить?!
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Ответ Утренняя Аврора
А Слишкович играл в футбол?
"На высоком уровне"?
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Слишкович даже на Царя положитеоьно влияет😀. Это что-то да значит. А может мы зря над Мостовым смеялись - с Абаскалем-то он оказался прав!
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Но "глубинное государство" купит "турку:
на Слишковиче не наваришь.
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не понятно, что с походкой
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Царь одобрил! - Оставляем!
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Ответ Алексей Рыбаков
Мостовой перестал упоминать того, кого нельзя называть) Бывший наставник Тот тренер Предыдущий Посторонние люди
И классика - "Прыгало что-то рядом".
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Ответ 7s6vjn2j5s
А сколько он чеканит?
Ооооооотличная шутка. в 501 раз над ней ржу-нимагу, угараю. Два годика малышке скоро, отмечать будем? уси-пуси за папов, уси-пуси за мамов, "имя же им - легион".
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Ответ Алексей Рыбаков
Мостовой перестал упоминать того, кого нельзя называть) Бывший наставник Тот тренер Предыдущий Посторонние люди
Царственная привычка)
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Ответ Dmitry Orlov
Нет точной статистики, сколько игр он сыграл в чемпионате Боснии. Но недолго, 2 года из-за болезни пропустил, вскоре закончил. Целый 1 матч в кубке Интертото провёл.
«Слишкович – ноунейм, я еще полтора года назад сказал – вообще не футбольный человек. Жаль, что умных людей слушать не хотят»
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Слишкович балканец. Как не крути они ближе нам культурно и ментально. Ему проще.
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Слишкович не лишкует, в общем
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Ответ mitos
Слишкович балканец. Как не крути они ближе нам культурно и ментально. Ему проще.
Там комбо - он женат на русской из Питера, знает несколько языков, в том числе русский.
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Ответ Вова Пупкин
А мне Рыжий нравился. Скакал, прыгал и главное, что толку от этого никакого не было. КБ красиво опускались вниз турнирной таблицы. А тут один, случайный выигрыш у Ростова, и КБ-чудики уже на 4 месте. Хм...непорядок. Слишком высоко.
Мне эта рокировочка прогноз сломала. Я, имея в виду Абаскаля, давал Спартаку 8-10 место, а тут такой финт😄 Но я этому очень рад.
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Ответ Доктор Верховцев
«Я всегда относился к вам с симпатией. Я уважал ваш образ мыслей. Свободная линия плеча, обуженные панталоны. Вы могли бы стать примером для нашей молодежи.»
Броневой топ
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Слишкович футбольный человек и прошёл у Мостового первую проверку, поведение на поле...футболист футболиста...
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Да ладно, посмотрел его карьеру - он не играл практически из-за травмы, почти что Слуцкий. Царь что-то недоразобрался.
Уважительная причина. Практически смерть с оружием в руках, Валгалла и всё такое.
+1
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0
Ответ Indurain Larraya
Любой цикл в Спартаке всегда начинался с всеобщего умиления оттого, какой новый тренер адекватный, интеллигентный, самокритичный и т.д. Но затем в дело вступала ядерная триада "журналисты - ветераны Спартака - федуноменеджмент" и за считанные месяцы превращала вежливого интеля в дерганого психопата с красными глазами и в клоунском колпаке. Эмери, например, уработали буквально за 2-3 месяца. Абаскаль еще долго продержался.
Ну Абаскаля Мостовой начал членососить прям сразу с порога.
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Ответ BT
Два главных вопроса: всю ли жизнь Слишкович в футболе и играл ли он в футбол на самом высоком уровне?
"Давно ли я в футболе?"
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Ответ Moffo
А этот слыш Кович в футбол вообще играл? (после первого поражения)
Нет точной статистики, сколько игр он сыграл в чемпионате Боснии. Но недолго, 2 года из-за болезни пропустил, вскоре закончил.
Целый 1 матч в кубке Интертото провёл.
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