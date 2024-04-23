Канчельскис об Абаскале: «Вряд ли он вернется, кто его наймет? В РПЛ у Гильермо уже сложилась не лучшая репутация»
Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль вряд ли найдет работу в РПЛ.
14 апреля Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых. Владимир Слишкович принял команду.
В воскресенье «Спартак» под руководством Слишковича разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.
– Так часто бывает, что после отставки главного тренера команда начинает выигрывать. Обыкновенная психология. Не думаю, что результаты «Спартака» в последних матчах стоит воспринимать как-то серьезно.
– Вернется ли Абаскаль в российский чемпионат?
– Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет? И это не значит, что у него больше не получится ни в одном клубе, нет. Просто в РПЛ у Абаскаля уже сложилась не лучшая репутация», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Семшов об Абаскале: «Способен только прыгать и размахивать руками на бровке. «Спартак» – народная команда, бренд, его надо тренировать, а не тренироваться на нем. Наш футбол надо уважать и ценить»
Федун об Абаскале: «Растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать»