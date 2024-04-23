Канчельскис об Абаскале: «Вряд ли он вернется, кто его наймет? В РПЛ у Гильермо уже сложилась не лучшая репутация»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль вряд ли найдет работу в РПЛ.

14 апреля Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых. Владимир Слишкович принял команду.

В воскресенье «Спартак» под руководством Слишковича разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.

– Так часто бывает, что после отставки главного тренера команда начинает выигрывать. Обыкновенная психология. Не думаю, что результаты «Спартака» в последних матчах стоит воспринимать как-то серьезно.

Вернется ли Абаскаль в российский чемпионат?

– Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет? И это не значит, что у него больше не получится ни в одном клубе, нет. Просто в РПЛ у Абаскаля уже сложилась не лучшая репутация», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Семшов об Абаскале: «Способен только прыгать и размахивать руками на бровке. «Спартак» – народная команда, бренд, его надо тренировать, а не тренироваться на нем. Наш футбол надо уважать и ценить»

Федун об Абаскале: «Растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать»

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20 комментариев
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С такими гадюкаии как вы ни кого не сложится, Гильермо удачи и успехов в будущем клубе!
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Тоже самое можно сказать про самого Канчельскиса, который никогда не вернётся в Россию в качестве тренера команды РПЛ да и ФНЛ вряд ли...
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Абаскаль в Европе без работы долго не останется, рано или поздно еврокубки начнёт собирать, как Эмери...
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Ответ Алексей Ненахов
С такими гадюкаии как вы ни кого не сложится, Гильермо удачи и успехов в будущем клубе!
Попади Абаскаль не в Спартак, а в другую команду его бы все на руках носили без заказного внешнего давления...
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Ответ Вячеслав Припузов
Абаскаль в Европе без работы долго не останется, рано или поздно еврокубки начнёт собирать, как Эмери...
Эмери - единственный такой. Остальные бывшие тренеры Спартака не выигрывали ЕК. Не факт, что Абаскаль выиграет что-то...
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А вижу наши клубы выбирают тренеров только с хорошей репутацией.Абаскаль нормальный тренер.Просто игроки были для другого модели игры подобраны. Не вышло бывает.
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Ещё один влюблённый в Абаскаля... Того уж нет, а он все плачет
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Ответ Виталий Попов
По сути ему нужно в команде середнячке потренировать 2-3 годика. Без давления. И спокойно развиваться. И уже потом идти ввше.
Нет одного правильного подхода.У кого сразу получается,у кого через много лет.
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