Канчельскис об Абаскале: «Вряд ли он вернется, кто его наймет? В РПЛ у Гильермо уже сложилась не лучшая репутация»

Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль вряд ли найдет работу в РПЛ.

14 апреля был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых. Владимир Слишкович принял команду.

В воскресенье «Спартак» под руководством Слишковича разгромил «Ростов» (5:1) в матче 25-го тура Мир РПЛ.

– Так часто бывает, что после отставки главного тренера команда начинает выигрывать. Обыкновенная психология. Не думаю, что результаты « » в последних матчах стоит воспринимать как-то серьезно.

– Вернется ли Абаскаль в российский чемпионат?

– Возвращение Абаскаля в РПЛ мы вряд ли увидим, кто его наймет? И это не значит, что у него больше не получится ни в одном клубе, нет. Просто в у Абаскаля уже сложилась не лучшая репутация», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» .

Семшов об Абаскале: «Способен только прыгать и размахивать руками на бровке. «Спартак» – народная команда, бренд, его надо тренировать, а не тренироваться на нем. Наш футбол надо уважать и ценить»

Федун об Абаскале: «Растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит с главным тренером, его нужно убирать»