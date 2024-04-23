Аршавин о новом тренере «Спартака»: «Из всех, кого знаю – Карпин, но это малореально. Не думаю, что нужен обязательно россиянин»

Теги Спартак Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Андрей Аршавин рассказал, какого тренера хочет видеть в «Спартаке».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. После отставки испанца обязанности главного тренера красно-белых исполняет Владимир Слишкович.

– Кого видите новым тренером «Спартака»?

– Из всех, кого я знаю, – Карпина. Но это малореально.

– Удивитесь, если придет иностранный ноунейм?

– Честно, не будет ничего удивительного. Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер. Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца... Но если придет хороший тренер, он захочет перетрясти состав. Я в этом уверен, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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18 комментариев
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Карпин в воскресенье собеседование не прошел 🤷🏻‍♂️
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Ответ IlyaGrain
Карпин в воскресенье собеседование не прошел 🤷🏻‍♂️
Карпин специально решил снять все вопросы
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Ответ che kaif
Шава стал экспертом по Спартаку?!🤣
Да, звонит в Спорт-Экспресс и рассказывает свои мысли про Спартак.
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Андрею Сергеевичу, не отказать в разумности суждений.
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Перетрясти состав полезно, согласен
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Когда Спартаку тренера все эксперты советуют - "не обязательно иностранец", когда Краснодару - "только русский! В стране куча бездомных специалистов!"
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короче, боится Аршавин, чтобы придёт Черчесов и прервёт гегемонию - это факт)
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Насчёт перетрясти, это вряд ли. Под Абаскаля затратили 40 лямов. А приобретенные игроки до сих пор себя не показали. И в этом прямая вина тренера. Максимум, что для нового тренера сделают, это пару новых трансферов. В основном, придётся полагаться на то, что есть в наличии.
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Мостового пора назначить. Он и в футбол играл и начеканить сможет
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а вот его мнение в самом конце для меня
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Пока Аршавин это хи-хи да ха-ха. Он не мог разобраться даже со стюардессами. Чего с него взять.
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никакого хорошего иностранца в нынешних условиях не будет, и тратиться на новых игроков тоже не будут, поэтому работать придётся с этими игроками
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Ответ IgorBudda
Перетрясти состав полезно, согласен
Обои поменять лучше
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