Аршавин о новом тренере «Спартака»: «Из всех, кого знаю – Карпин, но это малореально. Не думаю, что нужен обязательно россиянин»

Андрей Аршавин рассказал, какого тренера хочет видеть в «Спартаке».

14 апреля « » объявил об увольнении . После отставки испанца обязанности главного тренера красно-белых исполняет .

– Кого видите новым тренером «Спартака»?

– Из всех, кого я знаю, – . Но это малореально.

– Удивитесь, если придет иностранный ноунейм?

– Честно, не будет ничего удивительного. Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер. Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца... Но если придет хороший тренер, он захочет перетрясти состав. Я в этом уверен, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.