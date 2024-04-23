Аршавин о новом тренере «Спартака»: «Из всех, кого знаю – Карпин, но это малореально. Не думаю, что нужен обязательно россиянин»
Андрей Аршавин рассказал, какого тренера хочет видеть в «Спартаке».
14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. После отставки испанца обязанности главного тренера красно-белых исполняет Владимир Слишкович.
– Кого видите новым тренером «Спартака»?
– Из всех, кого я знаю, – Карпина. Но это малореально.
– Удивитесь, если придет иностранный ноунейм?
– Честно, не будет ничего удивительного. Не думаю, что «Спартаку» обязательно нужен российский тренер. Если бы они могли позволить себе хорошего иностранца... Но если придет хороший тренер, он захочет перетрясти состав. Я в этом уверен, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.