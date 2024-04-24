Мусиала о кумирах: «Я вырос, наблюдая за Месси, Роналдиньо и Неймаром. Все играли под 10-м номером – всегда мечтал когда-нибудь его носить»
Джамал Мусиала рассказал о своих футбольных кумирах.
«Я с детства восхищался громкими именами, которые носили [10-й номер], и он всегда был моим любимым. Я вырос, наблюдая за Роналдиньо, Неймаром и Месси. Все они играли под 10-м номером, и я всегда мечтал носить его.
Без сомнения, [мои кумиры] – это Месси и Роналдиньо. Я просмотрел десятки видео с ними. Когда я был маленьким, у меня также была футболка Зидана.
Я очень восхищался Месси, и он всегда очаровывал меня. Я вырос, наблюдая за Лео и Неймаром. Они были моими кумирами, их игра доставляла мне огромное удовольствие. Я всегда замирал, наблюдая, как Лео забивает голы, а Неймар проделывает трюки с мячом. Потом я выходил во двор и пытался им подражать», – сказал полузащитник «Баварии».