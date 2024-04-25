Защитник «Спартака» Дуарте пропустит матч с «Локо» из-за перебора желтых

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте пропустит дерби с «Локомотивом».

Парагвайский футболист получил желтую карточку в первом тайме игры с ЦСКА (0:0, перерыв).

Это предупреждение стало для Дуарте четвертым в текущем розыгрыше Мир РПЛ. Таким образом, из-за дисквалификации он пропустит встречу с железнодорожниками, которая состоится 28 апреля.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».