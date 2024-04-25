Защитник «Спартака» Дуарте пропустит матч с «Локо» из-за перебора желтых

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации Алексис Дуарте Футбол

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте пропустит дерби с «Локомотивом».

Парагвайский футболист получил желтую карточку в первом тайме игры с ЦСКА (0:0, перерыв).

Это предупреждение стало для Дуарте четвертым в текущем розыгрыше Мир РПЛ. Таким образом, из-за дисквалификации он пропустит встречу с железнодорожниками, которая состоится 28 апреля.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак».

5 комментариев
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«Если и были какие-то шероховатости, то они были и в ту и в другую сторону»
Казарцев не только сам наделал в штаны, но и всех вокруг без разбору измазал
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Получил карточку за нарушение Чернова, Казарцев защитников Спартака перепутал, они ведь так похожи
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Кто-то жирок растрясёт, возможно
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Перепытать Чернова и Дуарте - это как перепутать Зиньковского и Промеса, просто на одно лицо!
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