Лапорта за две минуты убедился, что продолжение работы с Хави – лучший вариант для «Барсы». Встречу инициировал Деку (Mundo Deportivo)
Стало известно, как проходила встреча Хави, Жоана Лапорты и Деку.
На вчерашней встрече президент «Барселоны» убедил главного тренера остаться в клубе. Сегодня стороны официально объявили, что Хави проведет в «блаугране» еще один год.
По информации Mundo Deportivo, инициатором переговоров был спортивный директор каталонцев Деку – ранее Хави сообщил ему о желании остаться. Встреча прошла у Лапорты дома.
Несмотря на то, что мнения руководителей «Барселоны» по этому вопросу разошлись, президенту потребовалось всего две минуты, чтобы окончательно убедиться, что сохранение Хави – лучшее решение для клуба. Альтернативным вариантом было приглашение Ханс-Дитера Флика.
Хави о решении остаться в «Барсе»: «Я видел, что все верят в проект, и тоже изменил свое мнение. Дело не в деньгах и самолюбии»
Лапорта со слезами на глазах говорил о том, что Хави остается: «Болельщики «Барсы» могут гордиться нашим тренером»
Хави: «В январе уход казался мне лучшим решением, но сейчас я вижу ситуацию иначе. Я очень люблю «Барсу» и всегда думаю, как будет лучше для клуба»
Хави: Я продолжу следующий сезон с Абде и Денисом Суаресом.. Арауху можете продавать, Бартра согласен его заменить.
Лапорта: Хави, ты остаёшься..