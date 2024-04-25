Лапорта за две минуты убедился, что продолжение работы с Хави – лучший вариант для «Барсы». Встречу инициировал Деку (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Стало известно, как проходила встреча Хави, Жоана Лапорты и Деку.

На вчерашней встрече президент «Барселоны» убедил главного тренера остаться в клубе. Сегодня стороны официально объявили, что Хави проведет в «блаугране» еще один год. 

По информации Mundo Deportivo, инициатором переговоров был спортивный директор каталонцев Деку – ранее Хави сообщил ему о желании остаться. Встреча прошла у Лапорты дома.

Несмотря на то, что мнения руководителей «Барселоны» по этому вопросу разошлись, президенту потребовалось всего две минуты, чтобы окончательно убедиться, что сохранение Хави – лучшее решение для клуба. Альтернативным вариантом было приглашение Ханс-Дитера Флика.

Хави о решении остаться в «Барсе»: «Я видел, что все верят в проект, и тоже изменил свое мнение. Дело не в деньгах и самолюбии»

Лапорта со слезами на глазах говорил о том, что Хави остается: «Болельщики «Барсы» могут гордиться нашим тренером»

Хави: «В январе уход казался мне лучшим решением, но сейчас я вижу ситуацию иначе. Я очень люблю «Барсу» и всегда думаю, как будет лучше для клуба»

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17 комментариев
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Ответ Геннадий Киселев
Сильно напоминает борьбу институтки с клиентом. Ухожу, не ухожу, готова сосать бесплатно,но только, если доплатите.
Почему вы решили, что нам нужно знать подробности вашей автобиографии?
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И что же делал Хави целых две минуты? Только неправильные ответы.
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Ответ Нейтральный критик
И что же делал Хави целых две минуты? Только неправильные ответы.
Активировал рычаг
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Жоан Лапорта в фильме "Убедиться за две минуты"
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Маркеса хотели назначить, а не Флика. Поэтому в том числе Хави и остался. Не захотел смотреть на это все. Мундо как всегда.
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Деку: Всё кандидаты на замену Хави просят зп от 10 млн в год и не менее 80 млн на летние трансферы.
Хави: Я продолжу следующий сезон с Абде и Денисом Суаресом.. Арауху можете продавать, Бартра согласен его заменить.
Лапорта: Хави, ты остаёшься..
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Сначала убедил, а потом убедился или наоборот?)
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Лапорта убедился за 2 минуты, что у Хави есть рычаг
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Ответ igls54
Лапорте прямая дорога в клуб "Что? Где? Когда?"
В КВН
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Ответ Нейтральный критик
И что же делал Хави целых две минуты? Только неправильные ответы.
решал вопросы тихо и мирно?
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