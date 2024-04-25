Лапорта за две минуты убедился, что продолжение работы с Хави – лучший вариант для «Барсы». Встречу инициировал Деку (Mundo Deportivo)

Стало известно, как проходила встреча Хави, Жоана Лапорты и Деку.

На вчерашней встрече президент «Барселоны» убедил главного тренера остаться в клубе. Сегодня стороны официально объявили, что Хави проведет в «блаугране» еще один год.

По информации Mundo Deportivo, инициатором переговоров был спортивный директор каталонцев – ранее Хави сообщил ему о желании остаться. Встреча прошла у дома.

Несмотря на то, что мнения руководителей «Барселоны» по этому вопросу разошлись, президенту потребовалось всего две минуты, чтобы окончательно убедиться, что сохранение Хави – лучшее решение для клуба. Альтернативным вариантом было приглашение .

Хави о решении остаться в «Барсе»: «Я видел, что все верят в проект, и тоже изменил свое мнение. Дело не в деньгах и самолюбии»

Лапорта со слезами на глазах говорил о том, что Хави остается: «Болельщики «Барсы» могут гордиться нашим тренером»

Хави: «В январе уход казался мне лучшим решением, но сейчас я вижу ситуацию иначе. Я очень люблю «Барсу» и всегда думаю, как будет лучше для клуба»