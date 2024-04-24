Хави решил остаться в «Барсе» на следующий сезон. Тренер провел встречу с Лапортой – президент уговорил его продолжить работу в клубе
Хави продолжит работу в «Барселоне» в следующем сезоне.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня главный тренер «Барселоны» провел встречу с Жоаном Лапортой, на которой президент «блауграны» настоятельно просил его не уходить из клуба.
Утверждается, что по итогам встречи Хави решил принять условия «Барселоны» и продолжить работу в клубе. В ближайшее время будут предприняты формальные шаги.
Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)
Но не понятно тогда зачем было вообще говорить, что «точно уйдет в конце сезона» - сказал бы, что по итогам сезона решу и все.
В итоге проиграл все турниры, стал первым за десятки лет тренером, который потерпел 4 поражения в классико подряд и все равно остался😂😂😂
Хави об уходе из «Барсы»: «Решение не изменится. Я говорю об этом на каждой пресс-конференции»
Лапорта купил ему игроков почти на 300 млн, и это в условиях нищеты. Лето 2022 вообще выдалось одной из самых затратных среди европейских клубов. Посмотрите уже правде в глаза. Хватит жалеть агронома
Фанаты все плюсы приписывают Хаве, а всем минусам дешёвые отмазки находят.
Если непонятен последний пункт, то он трепло, поэтому ценность его словам невысока
Типо, герой такой, остается. Ахахахах, Барса все ниже и ниже падает
Захотел дал слово, захотел забрал
Считаю, что с таким ресурсами на усиление (скорее их отсутствием), Хави показал вполне неплохие результаты
— Англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит.
Реал берет Беллингема, а Барселона Гюндогана
Реал берет Рюдигера, а Барселона Иньиго и Кристенсена
Реал Тчуамени, а Барселона Ромеу
А так да, Хави конечно много сделал для клуба, и если все действительно ограничивалось финансовыми возможностями, однажды и на нашем дворе будет праздник😉
Кто-бы и что не говорил, обьем работы большой, открытий много, как позитивных так и не очень. Клуб во многом именно обновляется. Новый век. Новые технологии. Новый футбол. Футболист, который в прошлом был в костяке одной из сильнейших команд(определенный период) в мире; человек, который хорошо знает всю внутреннюю кухню и подноготную клуба, понимает важность молодежи и ценность развития этого направления. «Свежий» тренер абсолютно по всем меркам, который вполне успешно справляется с преградами, и это в кризисной барсе, которая буквально разваливалась на глазах. Так что пусть дерзает - у нас все впереди. Més que un club!
А так да, Хави конечно много сделал для клуба, и если все действительно ограничивалось финансовыми возможностями, однажды и на нашем дворе будет праздник😉
Кто-бы и что не говорил, обьем работы большой, открытий много, как позитивных так и не очень. Клуб во многом именно обновляется. Новый век. Новые технологии. Новый футбол. Футболист, который в прошлом был в костяке одной из сильнейших команд(определенный период) в мире; человек, который хорошо знает всю внутреннюю кухню и подноготную клуба, понимает важность молодежи и ценность развития этого направления. «Свежий» тренер абсолютно по всем меркам, который вполне успешно справляется с преградами, и это в кризисной барсе, которая буквально разваливалась на глазах. Так что пусть дерзает - у нас все впереди. Més que un club!
Безропотно уважал его как игрока, и на столько же не уважаю как тренера.