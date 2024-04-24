Хави решил остаться в «Барсе» на следующий сезон. Тренер провел встречу с Лапортой – президент уговорил его продолжить работу в клубе

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Фабрицио Романо Футбол

Хави продолжит работу в «Барселоне» в следующем сезоне.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня главный тренер «Барселоны» провел встречу с Жоаном Лапортой, на которой президент «блауграны» настоятельно просил его не уходить из клуба.

Утверждается, что по итогам встречи Хави решил принять условия «Барселоны» и продолжить работу в клубе. В ближайшее время будут предприняты формальные шаги.

Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)

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177 комментариев
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Наверное, в данный момент лучший вариант - это как раз оставить Хави: знает команду, работает с молодежью в тяжелой финансовой ситуации у клуба и развивает их, более-менее ставит игру, только нужно убрать всю эмоциональность во время матчей и стать спокойнее.

Но не понятно тогда зачем было вообще говорить, что «точно уйдет в конце сезона» - сказал бы, что по итогам сезона решу и все.
+119
-12
+107
Мужик! Слово дал - слово взял!👏👏👏
+89
-11
+78
Я остаюсь! Я буду здесь жить...©
+66
-4
+62
Ответ Кирилл
Наверное, в данный момент лучший вариант - это как раз оставить Хави: знает команду, работает с молодежью в тяжелой финансовой ситуации у клуба и развивает их, более-менее ставит игру, только нужно убрать всю эмоциональность во время матчей и стать спокойнее. Но не понятно тогда зачем было вообще говорить, что «точно уйдет в конце сезона» - сказал бы, что по итогам сезона решу и все.
Потому что Лапорта постоянно давит на тренера. Лапорта хочет борьбы с Реалом, но не даёт никаких условий для этого
+57
-4
+53
Балабол, что и следовало ожидать
+65
-16
+49
ну в общем как и ожидалось. Хави в очередное раз подтвердил что он трепло и истеричка. Не знаю как футболисты смогут его уважать после такого
+45
-11
+34
Говорил "не останусь даже в случае победы в ЛЧ"
В итоге проиграл все турниры, стал первым за десятки лет тренером, который потерпел 4 поражения в классико подряд и все равно остался😂😂😂
+37
-3
+34
12 апреля, 15:07
Хави об уходе из «Барсы»: «Решение не изменится. Я говорю об этом на каждой пресс-конференции»
+31
-3
+28
Ответ Bazilic
Как смогут уважать одного из величайших игроков в истории?
При чем тут Мостовой?
+19
-1
+18
Хави: когда я буду умирать, не везите меня На Камп-Ноу. Я передумал, везите
+18
-2
+16
Ответ <Inter>
Потому что Лапорта постоянно давит на тренера. Лапорта хочет борьбы с Реалом, но не даёт никаких условий для этого
Хави сам возвышает ожидание говоря о победе во всех турнирах, включая ЛЧ, красивой игре, тяжёлой футболке и т.д.
Лапорта купил ему игроков почти на 300 млн, и это в условиях нищеты. Лето 2022 вообще выдалось одной из самых затратных среди европейских клубов. Посмотрите уже правде в глаза. Хватит жалеть агронома
+13
-3
+10
Верное решение
+11
-2
+9
Ответ Кирилл
Наверное, в данный момент лучший вариант - это как раз оставить Хави: знает команду, работает с молодежью в тяжелой финансовой ситуации у клуба и развивает их, более-менее ставит игру, только нужно убрать всю эмоциональность во время матчей и стать спокойнее. Но не понятно тогда зачем было вообще говорить, что «точно уйдет в конце сезона» - сказал бы, что по итогам сезона решу и все.
По факту только молодёжь и может развивать. Остальные игроки стагнируют или деградируют.

Фанаты все плюсы приписывают Хаве, а всем минусам дешёвые отмазки находят.
Если непонятен последний пункт, то он трепло, поэтому ценность его словам невысока
+23
-15
+8
Ахахаахха, цирк. Сразу было понятно, что он никуда не уйдет, развели театр тут.
Типо, герой такой, остается. Ахахахах, Барса все ниже и ниже падает
+9
-2
+7
Ответ <Inter>
Потому что Лапорта постоянно давит на тренера. Лапорта хочет борьбы с Реалом, но не даёт никаких условий для этого
Феликс, Кансело, Гюндоган, Иниго это никакие условия? 😅😅
+7
-1
+6
Хави хозяин своих слов.
Захотел дал слово, захотел забрал
+12
-7
+5
Ответ kaka10
По факту только молодёжь и может развивать. Остальные игроки стагнируют или деградируют. Фанаты все плюсы приписывают Хаве, а всем минусам дешёвые отмазки находят. Если непонятен последний пункт, то он трепло, поэтому ценность его словам невысока
А какие минусы? Команда закупилась летом аж целым Ромеу, играют без опорника с пацанами 16-17 лет в старте. При этом займут 2 место, дошли до 1/4 лч, где неплохо боролись с гораздо более сильным и богатым ПСЖ

Считаю, что с таким ресурсами на усиление (скорее их отсутствием), Хави показал вполне неплохие результаты
+10
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+5
Для Барселоны идеальный вариант. Конечно, то что он сказал, что точно уходит, а потом передумал не делает ему честь, но как есть. На самом деле Хави не так уж плохо и работает, молодежи доверяет, поверил в молодые таланты и помог раскрыться Ямалю и Кубарси. Плюсы однозначно есть, ну и пресс-конференции будут всегда интересные, особенно послематчевые)
+6
-2
+4
— Чем англичанин отличается от еврея?
— Англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит.
+5
-2
+3
Ответ kaka10
По факту только молодёжь и может развивать. Остальные игроки стагнируют или деградируют. Фанаты все плюсы приписывают Хаве, а всем минусам дешёвые отмазки находят. Если непонятен последний пункт, то он трепло, поэтому ценность его словам невысока
а мне кажется, что вы оба правы.
+2
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+2
Никто и не сомневался. В Барсе любят устраивать драму. Вот Клопп сказал - и слово сдержит без всякой истерики и слез
+2
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+2
Ответ madrilenos
Феликс, Кансело, Гюндоган, Иниго это никакие условия? 😅😅
А кто кроме Гюндогана усиление на уровне Реала?
Реал берет Беллингема, а Барселона Гюндогана
Реал берет Рюдигера, а Барселона Иньиго и Кристенсена
Реал Тчуамени, а Барселона Ромеу
+4
-2
+2
Ответ kaka10
Хави сам возвышает ожидание говоря о победе во всех турнирах, включая ЛЧ, красивой игре, тяжёлой футболке и т.д. Лапорта купил ему игроков почти на 300 млн, и это в условиях нищеты. Лето 2022 вообще выдалось одной из самых затратных среди европейских клубов. Посмотрите уже правде в глаза. Хватит жалеть агронома
это идёт от Лапорты. Он своими рычагами загнал команду в ситуации, где нужны результаты. Никто же ведь не просил подписывать Левандовски за большие деньги или брать Рафинью за 60 млн. Это все было сделано ради того, чтобы в кратчайшие сроки вернуться на уровень лучших команд Европы. И дело в том, что в случае неудачи у Барселоны не решаются проблемы с финансами, так как постоянно находит деньги с помощью рычагов не получится
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Перемен требуют наши сердца

А так да, Хави конечно много сделал для клуба, и если все действительно ограничивалось финансовыми возможностями, однажды и на нашем дворе будет праздник😉
Кто-бы и что не говорил, обьем работы большой, открытий много, как позитивных так и не очень. Клуб во многом именно обновляется. Новый век. Новые технологии. Новый футбол. Футболист, который в прошлом был в костяке одной из сильнейших команд(определенный период) в мире; человек, который хорошо знает всю внутреннюю кухню и подноготную клуба, понимает важность молодежи и ценность развития этого направления. «Свежий» тренер абсолютно по всем меркам, который вполне успешно справляется с преградами, и это в кризисной барсе, которая буквально разваливалась на глазах. Так что пусть дерзает - у нас все впереди. Més que un club!
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+2
Ответ DimDimich36
Я остаюсь! Я буду здесь жить...©
ещё год цирка
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-4
+2
Перемен требуют наши сердца

А так да, Хави конечно много сделал для клуба, и если все действительно ограничивалось финансовыми возможностями, однажды и на нашем дворе будет праздник😉
Кто-бы и что не говорил, обьем работы большой, открытий много, как позитивных так и не очень. Клуб во многом именно обновляется. Новый век. Новые технологии. Новый футбол. Футболист, который в прошлом был в костяке одной из сильнейших команд(определенный период) в мире; человек, который хорошо знает всю внутреннюю кухню и подноготную клуба, понимает важность молодежи и ценность развития этого направления. «Свежий» тренер абсолютно по всем меркам, который вполне успешно справляется с преградами, и это в кризисной барсе, которая буквально разваливалась на глазах. Так что пусть дерзает - у нас все впереди. Més que un club!
+2
0
+2
как фан Реала я рад))
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Предсказуемый. Хави как игрок и как тренер - абсолютно разные личности.
Безропотно уважал его как игрока, и на столько же не уважаю как тренера.
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отлично.ждем в следующем сезоне еще парочку вундеркиндов типа кубарси.плюс хотелось бы поменьше бзиков на бровке.а если не получится в след. сезоне то можно клоппа назначить,как раз его отпуск подойдет к концу
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ахахаахха, цирк. Сразу было понятно, что он никуда не уйдет, развели театр тут. Типо, герой такой, остается. Ахахахах, Барса все ниже и ниже падает
Мне не было понятно - думал, что раз мужик говорит, что точно уйдёт, то значит уйдёт.
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