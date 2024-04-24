Хави решил остаться в «Барсе» на следующий сезон. Тренер провел встречу с Лапортой – президент уговорил его продолжить работу в клубе

Хави продолжит работу в «Барселоне» в следующем сезоне.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня главный тренер «Барселоны» провел встречу с , на которой президент «блауграны» настоятельно просил его не уходить из клуба.

Утверждается, что по итогам встречи решил принять условия «Барселоны» и продолжить работу в клубе. В ближайшее время будут предприняты формальные шаги.

Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)