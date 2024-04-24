Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави может все же покинуть «Барселону» по окончании сезона.

В январе тренер заявил об уходе летом. Однако в последние дни стало известно, что он рассматривает возможность остаться на посту главного тренера.

Как передает Diario Sport, в совете директоров «блауграны» разделились мнения относительно будущего Хави.

По данным источника, если в последние несколько дней казалось, что Хави изменит свое решение об уходе и продолжит работу, то сейчас испанец далек от того, чтобы возглавлять «Барселону» в следующем сезоне.

Баланс сил в совете директоров «блауграны» начал склоняться в сторону смены тренера, хотя до сих пор ничего не определено на сто процентов.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта выступает за то, чтобы Хави остался.

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45 комментариев
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Теперь Хави будет упрашивать Лапорту чтобы тот его оставил. Такие ролевые игры у них там 😂
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Может нет, а может да
Может это все слова
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Ты нам утверждал недавно, что у тебя сильная менталка, а мы тут все микроорганизмы.
Теперь вопрос человеку с сильной менталкой: ты куда пропал-то после проигранного Эль Класико?🤡😂
+6
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+5
Ответ Yobo
Теперь Хави будет упрашивать Лапорту чтобы тот его оставил. Такие ролевые игры у них там 😂
лапорта не гарантирует Хави решения главных проблем - солнце, ветер, журналисты и социальный мадридизм
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Ответ Дворовый футболист
Ты нам утверждал недавно, что у тебя сильная менталка, а мы тут все микроорганизмы. Теперь вопрос человеку с сильной менталкой: ты куда пропал-то после проигранного Эль Класико?🤡😂
Трусики менял
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Есть ощущение, что это локальная адаптация сериала «Мбаппе покидает Париж», в главных ролях…. Ну вы поняли
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Ответ Yobo
Теперь Хави будет упрашивать Лапорту чтобы тот его оставил. Такие ролевые игры у них там 😂
"Журавль и цапля" же)
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Блин нынешняя Барса это сплошной сумбур, нытьё, непонимание, споры, уговоры, молитвы. Только вот с футболом вообще не ассоциируется...
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Гнать физрука.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Ты никого и никогда не деклассировал, это всего лишь твои мечты)
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Оставьте Хави, дайте ему поработать. Человек вывел середняк, последние годы участвующий в ЛЕ, в четвертьфинал ЛЧ. Победил в Ла Лиге! У него днк Барсы! И не надо смотреть на Реал и его результаты, это суперклуб и другой уровень!)....
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Я как-то пропустил момент, когда он решил оставаться, чтобы теперь уже мочь " не остаться")
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Я реально смеюсь с твоих провокаций) у тебя реально психи ка маленького обиженно го мальчика
Если не хочешь, чтобы мне было грустно тут, не бань, пожалуйста 🙏🏻
Заранее спасибо
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Поступило выгодное предложение от Спартака
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Ответ Дворовый футболист
Комментарий удален модератором
Задело?:)
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Ответ rigobersong
Задело?:)
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Не плачь:)) Говорю, меня тут читают 10 лет, сотни благодарных писем в ЛС:) А ты так и будешь никем, что в жизни, что в интернете:)) Просто очередная прожитая жизнь. Ипотека, кредитосолярис, недовольная жена, работа от которой постоянный стресс, а работать надо что бы гасить кредит:)) Хотя может ты еще школьник и это все только впереди:)) Но +- думаю угадал:))
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Какой же кайф
Ты ведь реально думаешь, что ты ментально сильный чел и твой бред тут кому-то заходит
Продолжай!!!
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Ответ rigobersong
Да перестань уже с красным лицом сидеть и что-то мне доказывать:)) Я по твоей истерике уже вижу кто и что ты по жизни:))
Ок))))))
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Ответ Дворовый футболист
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дворовый футболист
Ок))))))
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дворовый футболист
Ты нам утверждал недавно, что у тебя сильная менталка, а мы тут все микроорганизмы. Теперь вопрос человеку с сильной менталкой: ты куда пропал-то после проигранного Эль Класико?🤡😂
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дворовый футболист
Я реально смеюсь с твоих провокаций) у тебя реально психи ка маленького обиженно го мальчика Если не хочешь, чтобы мне было грустно тут, не бань, пожалуйста 🙏🏻 Заранее спасибо
Каких провокаций?:) Что в тот раз, что сейчас ты первый свой выпад детский сделал, а теперь когда тебя на место поставили конструктивными аргументами, то ты начинаешь юлить и на ходу переобуваться, говорю ты просто один из, такой же как и большинство:) Я бы сказал тебе напрямую кто ты, но опять же учитывая, что ты побежишь снова жаловаться, не вижу в этом смысла:) В зеркало на себя посмотри:))
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Ответ deadjoker
Комментарий удален модератором
Не удивлюсь если по итогу его не оставят , а он будет причитать что любит клуб и готов на все , но его вытурили бедного )
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Хави, оставайся. Ты лучший. Для всех фанатов Реала.
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Конкурент сериалу "Мбаппе", производства Реала
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Романо пишет, что Хави решил ОСТАТЬСЯ!
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Статья ниочём. Кто конкретно против? В совете директоров не так много народу, это вам не ГД. И к тому же непосредственно к футболу имеет отношение ещё меньше людей.
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