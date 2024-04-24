Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)
Хави может все же покинуть «Барселону» по окончании сезона.
В январе тренер заявил об уходе летом. Однако в последние дни стало известно, что он рассматривает возможность остаться на посту главного тренера.
Как передает Diario Sport, в совете директоров «блауграны» разделились мнения относительно будущего Хави.
По данным источника, если в последние несколько дней казалось, что Хави изменит свое решение об уходе и продолжит работу, то сейчас испанец далек от того, чтобы возглавлять «Барселону» в следующем сезоне.
Баланс сил в совете директоров «блауграны» начал склоняться в сторону смены тренера, хотя до сих пор ничего не определено на сто процентов.
Президент «Барсы» Жоан Лапорта выступает за то, чтобы Хави остался.
Может это все слова
Теперь вопрос человеку с сильной менталкой: ты куда пропал-то после проигранного Эль Класико?🤡😂
Если не хочешь, чтобы мне было грустно тут, не бань, пожалуйста 🙏🏻
Заранее спасибо
Ты ведь реально думаешь, что ты ментально сильный чел и твой бред тут кому-то заходит
Продолжай!!!