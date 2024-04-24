Хави может не остаться в «Барселоне». В руководстве разделились мнения насчет тренера (Diario Sport)

Хави может все же покинуть «Барселону» по окончании сезона.

В январе тренер заявил об уходе летом. Однако в последние дни стало известно, что он рассматривает возможность остаться на посту главного тренера.

Как передает Diario Sport, в совете директоров «блауграны» разделились мнения относительно будущего .

По данным источника, если в последние несколько дней казалось, что Хави изменит свое решение об уходе и продолжит работу, то сейчас испанец далек от того, чтобы возглавлять «Барселону» в следующем сезоне.

Баланс сил в совете директоров «блауграны» начал склоняться в сторону смены тренера, хотя до сих пор ничего не определено на сто процентов.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта выступает за то, чтобы Хави остался.