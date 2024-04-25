Хави о решении остаться в «Барсе»: «Я видел, что все верят в проект, и тоже изменил свое мнение. Дело не в деньгах и самолюбии»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави объяснил, почему передумал уходить из «Барселоны».

«Решение [объявить об уходе] было непростым. В январе я сообщил президенту, Деку (спортивный директор «Барселоны – Sports) и совету директоров, что так будет лучше для клуба. Теперь обстоятельства изменились. Вчера мы поговорили об этом очень откровенно.

Я думаю, что проект еще не завершен и может стать победным. Я искренне убежден в этом. Игроки верят в это, а я изменил свое мнение. Умным людям свойственно исправляться.

Есть целый комплекс причин, которые заставляют меня двигаться вперед, особенно доверие президента, Деку и игроков. Это не вопрос денег или самолюбия. Я видел уверенность каждого», – сказал главный тренер «Барселоны».

27 комментариев
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Из Хави выйдет замечательный политик. Слово дал, слово взял. Клялся и божился, что даже в случае победы в ЛЧ уйдет из клуба, в итоге везде проиграл, а все равно остался
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Забавно другое. Хави оправдывал свой публичный уход всю оставшуюся часть сезона тем, что команда забегала и давления стало меньше

Теперь давления будет еще больше. Будет каждые 3 месяца уходить что ли со слезами Левандовского?
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Ответ King Ragnar
Забавно другое. Хави оправдывал свой публичный уход всю оставшуюся часть сезона тем, что команда забегала и давления стало меньше Теперь давления будет еще больше. Будет каждые 3 месяца уходить что ли со слезами Левандовского?
Есть вероятность что Лапорта сам его уволит в середине след сезона. Особенно если смогут усилить состав под его хотелки.
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Думаю, что в первую очередь для самого Хави было бы лучше, если бы он ушел.

Как показал сезон, ментально Хави очень сильно устал: все эти истерики, удары билбордов и тд
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Дело не в деньгах, а в их отсутствии… Лапорта уговорил Хави, ибо новый тренер в копеечку бы влетел
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Пацан сказал - пацан сделал. Пацан не сделал - пацан забыл.
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"Я просто вспыльчив и психанул после серии неудачных игр"
Хави хорошо работает с тем составом, что у него есть. Но на топ уровне, тем более в таком клубе, нужно быть стрессоустойчивым
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Ответ Aristokrat_13
Из Хави выйдет замечательный политик. Слово дал, слово взял. Клялся и божился, что даже в случае победы в ЛЧ уйдет из клуба, в итоге везде проиграл, а все равно остался
Да блин, что в этом такого? Он принял откровенно импульсивное решение, почему бы не изменить его, если и игроки, и Лапорта хотят, чтобы он остался? Можно было бы ещё сравнивать с политиком, если бы он сказал что-то типа "если мы не выиграем ЛЧ и Ла Лигу, то я уйду" или нарушил бы этим какой-то устав, а так-то что такого? Что за детский сад с этим "пацан сказал - пацан сделал"? Чьи ожидания он обманул, Аристократа_13?
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Ответ Jim Beam
Кого-то напоминает
Да в любого ткни, и будет видно, что они из себя представляют.
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Ответ Семён Жуйло
Да в любого ткни, и будет видно, что они из себя представляют.
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Ответ Madcomposer
Да блин, что в этом такого? Он принял откровенно импульсивное решение, почему бы не изменить его, если и игроки, и Лапорта хотят, чтобы он остался? Можно было бы ещё сравнивать с политиком, если бы он сказал что-то типа "если мы не выиграем ЛЧ и Ла Лигу, то я уйду" или нарушил бы этим какой-то устав, а так-то что такого? Что за детский сад с этим "пацан сказал - пацан сделал"? Чьи ожидания он обманул, Аристократа_13?
Как-то Фергюсон тоже передумал и остался на 12 лет
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Ответ Potapson
Комментарий удален пользователем
Так-то его катарские друзья наверняка могли предложить больше.
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Да простят меня фанаты Барселоны, Хави это тренер истеричка!
Жаль, футболист был топ, но оставит свой след тренерской карьерой, а тренер он увы не топ.
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2 варианта тут : либо изначально это было сделано дабы снять напряжение, либо это было сказано из-за его импульсивности. Если это был план, то в чем смысл кому-то его обвинять в невыполнении обещания? Он не должен был идти на ухищрение или что? Если же он это сделал импульсивно, то тогда тем более в чем проблема? Никто никогда не говорил ничего никому на импульсах? За все свои десятки лет или не десятки лет жизни? Ладно еще на импульсе родителям или друзьям или девушки или жене, но там миллионная зарплата и один из величайших клубов, за который он ответственен и из-за которого он мог прибегнуть к более взвешенному решению
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Это не вопрос денег или самолюбия, это вопрос самолюбия и денег
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Не думаю, что он вообще хотел уходить. Скорее, хитрый ход. Хави, как и всю команду в целом - очень сильно критиковали. Стоило объявить о уходе, результаты стабилизировались, ожидания уменьшились, а груз ответственности испарился. Проблема только в том, что тренируя топ клуб, особенно в Испании (с пристальным вниманием СМИ) - ты всегда будешь получать порцию негатива. Всё это ставит под сомнение будущее Хави как топ-тренера. Ментально, Хави очень сильно нестабилен.
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ДНК Барсы, больше и сказать нечего.
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Комментарий удален пользователем
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