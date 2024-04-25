Хави о решении остаться в «Барсе»: «Я видел, что все верят в проект, и тоже изменил свое мнение. Дело не в деньгах и самолюбии»
Хави объяснил, почему передумал уходить из «Барселоны».
«Решение [объявить об уходе] было непростым. В январе я сообщил президенту, Деку (спортивный директор «Барселоны – Sports) и совету директоров, что так будет лучше для клуба. Теперь обстоятельства изменились. Вчера мы поговорили об этом очень откровенно.
Я думаю, что проект еще не завершен и может стать победным. Я искренне убежден в этом. Игроки верят в это, а я изменил свое мнение. Умным людям свойственно исправляться.
Есть целый комплекс причин, которые заставляют меня двигаться вперед, особенно доверие президента, Деку и игроков. Это не вопрос денег или самолюбия. Я видел уверенность каждого», – сказал главный тренер «Барселоны».
Теперь давления будет еще больше. Будет каждые 3 месяца уходить что ли со слезами Левандовского?
Как показал сезон, ментально Хави очень сильно устал: все эти истерики, удары билбордов и тд
Хави хорошо работает с тем составом, что у него есть. Но на топ уровне, тем более в таком клубе, нужно быть стрессоустойчивым
Жаль, футболист был топ, но оставит свой след тренерской карьерой, а тренер он увы не топ.