Тебас о технологии определения гола: «Она не идеальна, нужно инвестировать 5-6 млн долларов, чтобы использовать ее один раз – голы-фантомы случаются 3-4 раза за сезон»

Хавьер Тебас объяснил, почему в Ла Лиге нет технологии определения гола.

Напомним, на 28-й минуте игры с « » вингер «Барселоны» воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Это не идеальная технология, и это первая причина. Но дело не только в этом. В течение сезона голы-фантомы случаются три или четыре раза, и если добавить, что система не идеальна, то стоимость ее использования очень высока: нужно инвестировать 5-6 миллионов долларов, чтобы использовать ее один раз при том, что результат может быть сомнительным», – сказал .

Отмечается, глава испанской лиги выступает за внедрение большего количества камер на стадионах.

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