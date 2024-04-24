Тебас о технологии определения гола: «Она не идеальна, нужно инвестировать 5-6 млн долларов, чтобы использовать ее один раз – голы-фантомы случаются 3-4 раза за сезон»
Хавьер Тебас объяснил, почему в Ла Лиге нет технологии определения гола.
Напомним, на 28-й минуте игры с «Реалом» вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.
«Это не идеальная технология, и это первая причина. Но дело не только в этом. В течение сезона голы-фантомы случаются три или четыре раза, и если добавить, что система не идеальна, то стоимость ее использования очень высока: нужно инвестировать 5-6 миллионов долларов, чтобы использовать ее один раз при том, что результат может быть сомнительным», – сказал Хавьер Тебас.
Отмечается, глава испанской лиги выступает за внедрение большего количества камер на стадионах.
Глава Ла Лиги Тебас после удара Ямаля в классико выложил скрины новостей об ошибках системы определения гола
Систем определения гола нужно поставить на 20ти стадионах на двух воротах - итого 40 систем. Скорее всего нужно ещё постоянно её калибровать, возможно перед каждым матчем (380 матчей),то есть выезжает несколько человек проверяющих работу системы.
Ну и видимо, аккредитованых организаций с такой системой не очень много, поэтому взвинчивают цены.
В целом, там по идее несколько камер на каждые ворота плюс софт для можелирования позиции мяча, плюс браслеты судьям и софт для передачи данных. Ну и установка + калибровка, да. В Европе всё дорого, не только Тебас сомневается в надобности. По идее, можно камеры для вар получше настроить, как в хоккее, хотя и там часто проблемы, но скорее из-за малого размера шайбы, огромного вратаря и крошечных ворот.
Датчики в каждый мяч + датчики на ворота (всего 20 стадионов и несколько ворот на каждом) + трекеры на руках судей + контроллер + софтина, которая будет на основе данных с датчиков определять положение мяча + 3D проекцию отрисовывать (судьям и для трансляции) + все это дело должно как-то исполнятся: либо прямо контроллере обрабатываться, но тогда нужна плисина, а это дорого, либо данные должны передаваться куда-то сервак, где уже крутится софтина (скорее всего, ибо 3D виузализация точно на контроллере делаться не будет). Тогда нужна либо локальная инфраструктура, либо чужая, но деньги все равно платить надо + сама лицензия на пользование системы (скорее всего годовая).
Для такой масштабной системы цена в 5 лямов за развертывание для всей лиги весьма адекватна. Даже как-то маловато.
здесь говорится о стоимости в 3 млн на установку
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3236792.html
думаю обслуживание системы обойдется в +- такую же сумму.
итого 6млн
а по расчетам Тебаса получается годовое обслуживание + установка 15+ млн.
кто-то явно свистит
x.com/mariagarridos/status/1758473724565557715
www.sport.es/en/news/laliga/laliga-president-javier-tebas--93741671
Лапорте привет
Окей, 3-4 "полезных" использования.
И форточку откройте, пж