Тебас о технологии определения гола: «Она не идеальна, нужно инвестировать 5-6 млн долларов, чтобы использовать ее один раз – голы-фантомы случаются 3-4 раза за сезон»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас технологии Ламин Ямаль Футбол

Хавьер Тебас объяснил, почему в Ла Лиге нет технологии определения гола.

Напомним, на 28-й минуте игры с «Реалом» вингер «Барселоны» Ламин Ямаль воспользовался подачей с углового и удачно подставил ногу. Мяч как минимум частично пересек линию ворот, но голкипер Андрей Лунин вывел его в поле. Главный судья Сесар Сото Градо просигнализировал о том, что гола не было, но затем в течение нескольких минут консультировался с видеоассистентом. В конечном счете рефери подтвердил свое решение.

«Это не идеальная технология, и это первая причина. Но дело не только в этом. В течение сезона голы-фантомы случаются три или четыре раза, и если добавить, что система не идеальна, то стоимость ее использования очень высока: нужно инвестировать 5-6 миллионов долларов, чтобы использовать ее один раз при том, что результат может быть сомнительным», – сказал Хавьер Тебас.

Отмечается, глава испанской лиги выступает за внедрение большего количества камер на стадионах. 

Глава Ла Лиги Тебас после удара Ямаля в классико выложил скрины новостей об ошибках системы определения гола

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53 комментария
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сказочный персонаж
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Всего лишь почти зарплата Тебаса в год, а пользы принесет намного больше)
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Зачем тратить 5-6 миллионов на какую то систему если можно их потратить на мою зарплату - добавил Тебас
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Ответ vadikbelinovich
Эксперты, объясните плиз ценообразование этой технологии? Я в легком шоке от цифр
Очевидно что система основана на принципе человеческих жертвоприношений, судя по стоимости здесь используют юных девственниц, не видевших света
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+19
Тебас каждым новым своим интервью пробивает дно всё глубже и глубже
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+17
Ответ vadikbelinovich
Эксперты, объясните плиз ценообразование этой технологии? Я в легком шоке от цифр
Я не эксперт (получается незванный комментатор),но вот что пришло в голову.
Систем определения гола нужно поставить на 20ти стадионах на двух воротах - итого 40 систем. Скорее всего нужно ещё постоянно её калибровать, возможно перед каждым матчем (380 матчей),то есть выезжает несколько человек проверяющих работу системы.
Ну и видимо, аккредитованых организаций с такой системой не очень много, поэтому взвинчивают цены.
+12
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+12
Ответ Vatikan
а какая идеальная технология?
Таро
+12
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+12
Эксперты, объясните плиз ценообразование этой технологии? Я в легком шоке от цифр
+8
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+7
Ответ Mehmet Okur
КАЖДОЕ? 🤣🤣 Чо курит этот испанский наркоман? Один раз поставил и всё работает, ну + обслуживание и амортизация.
В данном конкретном случае под «каждым» имеется в виду отношение годовой стоимости, например, к количеству случаев, когда она понадобилась. Неужели непонятно?
+7
0
+7
Ответ Mehmet Okur
КАЖДОЕ? 🤣🤣 Чо курит этот испанский наркоман? Один раз поставил и всё работает, ну + обслуживание и амортизация.
Наверное он имеет в виду, что проблемных ситуаций 3-4 в год, а установка системы и эксплуатация стоит ~25 млн евро в год
+4
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+4
Тоже не понимаю, зачем она нужна. 99.9% голов можно на повторе осмотреть.
+3
0
+3
Ответ Футболка7
Я не эксперт (получается незванный комментатор),но вот что пришло в голову. Систем определения гола нужно поставить на 20ти стадионах на двух воротах - итого 40 систем. Скорее всего нужно ещё постоянно её калибровать, возможно перед каждым матчем (380 матчей),то есть выезжает несколько человек проверяющих работу системы. Ну и видимо, аккредитованых организаций с такой системой не очень много, поэтому взвинчивают цены.
В АПЛ стоило по четверть ляма каждой команде: https://www.dutchreferee.com/costs-of-goal-line-technology/
В целом, там по идее несколько камер на каждые ворота плюс софт для можелирования позиции мяча, плюс браслеты судьям и софт для передачи данных. Ну и установка + калибровка, да. В Европе всё дорого, не только Тебас сомневается в надобности. По идее, можно камеры для вар получше настроить, как в хоккее, хотя и там часто проблемы, но скорее из-за малого размера шайбы, огромного вратаря и крошечных ворот.
+3
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+3
Ответ vadikbelinovich
Эксперты, объясните плиз ценообразование этой технологии? Я в легком шоке от цифр
А что здесь не так?

Датчики в каждый мяч + датчики на ворота (всего 20 стадионов и несколько ворот на каждом) + трекеры на руках судей + контроллер + софтина, которая будет на основе данных с датчиков определять положение мяча + 3D проекцию отрисовывать (судьям и для трансляции) + все это дело должно как-то исполнятся: либо прямо контроллере обрабатываться, но тогда нужна плисина, а это дорого, либо данные должны передаваться куда-то сервак, где уже крутится софтина (скорее всего, ибо 3D виузализация точно на контроллере делаться не будет). Тогда нужна либо локальная инфраструктура, либо чужая, но деньги все равно платить надо + сама лицензия на пользование системы (скорее всего годовая).

Для такой масштабной системы цена в 5 лямов за развертывание для всей лиги весьма адекватна. Даже как-то маловато.
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Ответ Emin Aliev
в смысле каждое использование? это же оборудование автоматическое, или что-то другое? странно, что в более бедных чемпионатах она есть и они не думают о ее дороговизне. Хоть бы камеру повесил, шнырь
Стоимость регулярного содержания системы на два-три использования за год. Делить нужно, если не понятно.
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Ага, не идеальна. ОДИН раз не сработала как должна из-за уникальности ситуации в матче Шеффилда и теперь до конца такие популисты как Тебас будут тыкать этим в лицо.
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чето странные данные
здесь говорится о стоимости в 3 млн на установку
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/gazzzzzpacho/3236792.html
думаю обслуживание системы обойдется в +- такую же сумму.
итого 6млн

а по расчетам Тебаса получается годовое обслуживание + установка 15+ млн.

кто-то явно свистит
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Ответ Zalupechkin
Тебас каждым новым своим интервью пробивает дно всё глубже и глубже
Там уже нечего пробивать. Иногда поражаешься, как такие неадекваты занимают руководящие должности.
+2
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Три случая, а инфоповодов куча. Не надо технологии!
+2
-1
+1
Ответ el ruso guapo
Срочно всем российским инженерам. Придумать свою технологию за 100к рублей для тебаса.
Да всё норм, можно Чави нанять за копейки: он со своим барсучьим взглядом прямо из Каталонии легко определит, где был гол, а где нет, вон на Бернабеу в воскренье же легко определил так, что ВАР и эти системы определения голов отдыхают.
+7
-6
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всего лишь почти зарплата Тебаса в год, а пользы принесет намного больше)
Давайте напомним людям, кто голосовал за повышение зарплаты Тебаса на 2 миллиона евро!

x.com/mariagarridos/status/1758473724565557715

www.sport.es/en/news/laliga/laliga-president-javier-tebas--93741671

Лапорте привет
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Что значит каждое использование? Каждый матч, каждая проверка гола или на каждый сезон? И если не на сезон она столько стоит, то что эта за технология такая дорогая, там военные радары и специально выделенные спутники чтоли используются
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Оправдывает свой клубец))
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В чем сомнения ? В апл все работает идеально и нет этих споров.
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Ответ mekafff
А что здесь не так? Датчики в каждый мяч + датчики на ворота (всего 20 стадионов и несколько ворот на каждом) + трекеры на руках судей + контроллер + софтина, которая будет на основе данных с датчиков определять положение мяча + 3D проекцию отрисовывать (судьям и для трансляции) + все это дело должно как-то исполнятся: либо прямо контроллере обрабатываться, но тогда нужна плисина, а это дорого, либо данные должны передаваться куда-то сервак, где уже крутится софтина (скорее всего, ибо 3D виузализация точно на контроллере делаться не будет). Тогда нужна либо локальная инфраструктура, либо чужая, но деньги все равно платить надо + сама лицензия на пользование системы (скорее всего годовая). Для такой масштабной системы цена в 5 лямов за развертывание для всей лиги весьма адекватна. Даже как-то маловато.
Я думаю, Тебас берет цифры с потолка. И основная затрата будет на лицензии ПО, ибо технология патентована, и логично с точки зрения продаж делать основной упор именно на это.
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Ответ Mehmet Okur
КАЖДОЕ? 🤣🤣 Чо курит этот испанский наркоман? Один раз поставил и всё работает, ну + обслуживание и амортизация.
Скорее всего общую сумму затрат делит на 3-4 "спорных момента " за сезон.Типа больше она не нужна.Он походу каждый год собирается обновлять технику
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Ответ Emin Aliev
в смысле каждое использование? это же оборудование автоматическое, или что-то другое? странно, что в более бедных чемпионатах она есть и они не думают о ее дороговизне. Хоть бы камеру повесил, шнырь
По спонсируй
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Ответ Marcus-light
Каждое использование? То есть 5 млн × 380 матчей = 1.9 млрд евро?
Голы-фантомы 3-4 раза за сезон. Написано ж.
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Ответ Marcus-light
Причем здесь сколько голов-фантомов? Внедрение чипов в мячи, камер, компьютеров и ПО не зависит от частоты применения. Хоть 500 раз за матч используй. Это все равно, что рассуждать о необходимости стюардов, ведь драк случается 3-5 за сезон.
Правильно, от того что ты 100500 раз вхолостую использовал технологию, дешевле она не станет.

Окей, 3-4 "полезных" использования.
И форточку откройте, пж
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Ответ Футболка7
Наверное он имеет в виду, что проблемных ситуаций 3-4 в год, а установка системы и эксплуатация стоит ~25 млн евро в год
Писали же, что стоимость хок-ая примерно 3-4кк денег. Какие 25млн? 🤣🤣 у тебя в лиге 20 команд, стоимость одной примерно 150к. С арифметикой всё хорошо? 🤣 Ок, с сегундой 40 стадионов. Итого 6кк денег за всё
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Ответ Igor Ryabchikov
Тоже не понимаю, зачем она нужна. 99.9% голов можно на повторе осмотреть.
Много дали повторы в Класико?
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